Un gremialista amenazó de muerte al director de un hospital de Chaco por exigirle “cumplir sus horarios”

El conflicto se originó por una notificación sobre horarios laborales en el Hospital de Sáenz Peña

En la provincia de Chaco, el director del Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña, Jaime César Etchelouz, denunció que recibió amenazas de muerte a través de audios enviados por el secretario general de ATE, en el contexto de un conflicto administrativo que involucra a personal del hospital y la aplicación de normas laborales. El caso ya está bajo investigación judicial.

Según la denuncia presentada por Jaime César Etchelouz ante la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña, los mensajes intimidatorios provinieron de Ricardo Luna, quien ocupa la secretaría general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Sáenz Peña.

De acuerdo con lo reportado por Diario Chaco, la disputa surgió a partir de una notificación administrativa emitida por el área de Recursos Humanos del hospital, donde se instaba a que cierto personal cumpliera con sus horarios laborales habituales al no contar con licencia gremial vigente.

En la declaración policial, Etchelouz sostuvo que los audios enviados por Luna contenían expresiones directas que ponían en riesgo su integridad física. El funcionario dejó constancia de que las amenazas fueron explícitas y que los archivos de audio se encuentran a disposición de la Justicia como prueba del hecho. Tras evaluar la gravedad de la situación, el director solicitó formalmente una prohibición de acceso y acercamiento por parte de Ricardo Luna hacia su persona.

El procedimiento policial incluyó la certificación de la denuncia y la recepción de los elementos probatorios aportados por Etchelouz. Las actuaciones ya quedaron a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con la investigación y analizar la posible adopción de medidas legales.

El director expresó su intención de impulsar acciones penales contra el dirigente de ATE y dejó registro de la existencia de los audios intimidatorios.

Secuestro, torturas y amenazas: la pesadilla que vivió un joven de 20 años con sus empleadores en Misiones

Un joven de 20 años fue secuestrado y torturado por sus empleadores para que firmara papeles en blanco.

Jonás de Napoli, un joven de 20 años que trabajaba en un aserradero de Eldorado, provincia de Misiones, relató en las redes sociales la pesadilla que sufrió días atrás con sus empleadores, que lo sometieron a un brutal castigo cuando regresó de un reposo tras haber sufrido un accidente laboral y le obligaron a firmar la renuncia. En ese contexto, la víctima se mostró con visibles lesiones en el cuello y el rostro, y la Policía provincial ya detuvo a los tres sospechosos.

De acuerdo con el estremecedor relato que compartió el propio Jonás, la violenta situación ocurrió el lunes 19 de enero, cuando se presentó en la maderera La Nativa, su lugar de trabajo, para retomar sus funciones. Sin embargo, la respuesta de los dueños de la carpintería no fue la esperada: no solo le dijeron que no le darían más trabajo, sino que, además, le comunicaron que no le pagarían ninguno de los días que estuvo en rehabilitación. No conformes con ello, también lo obligaron a firmar unos papeles en blanco para concretar su renuncia.

Al expresar su disconformidad con la decisión de sus empleadores, el patrón reaccionó de la peor manera. “Me negué y mi patrón me dijo: ‘Bueno, vamos a pagarle entonces al muchacho’. Le dijo al hijo que cierre la puerta. Cuando cerró la puerta, lo primero que hicieron fue atacarme entre los tres; me empezaron a pegar con los puños, con un palo por la cabeza, me amenazaron con una pala y me pedían que firme, que firme, que firme. Me rehusé y me siguieron pegando hasta que, por cansancio, accedí a firmar”, detalló.

En este contexto, fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que Jonás denunció a sus empleadores cuatro días después del ataque. Al otro día, agentes pertenecientes a la Unidad Regional III de la Policía de Misiones allanaron la fábrica de maderas donde trabajaba la víctima y aprehendieron a dos de los presuntos atacantes, identificados como Virgilio y Román Alonzo. Asimismo, secuestraron una madera que habría sido utilizada para propinarle una golpiza al trabajador, el escrito que Jonás había firmado en la escribanía y las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la oficina donde el joven había sufrido el brutal ataque.

Según confirmaron fuentes del caso a este medio, hasta este lunes al mediodía los tres presuntos agresores continuaban demorados, acusados de cometer los delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y lesiones. Interviene el Juzgado de Instrucción N° 1 de Eldorado.