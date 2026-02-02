Crimen y Justicia

Secuestro, torturas y amenazas: la pesadilla que vivió un joven de 20 años con sus empleadores en Misiones

Jonás de Napoli relató el calvario que sufrió cuando los dueños de la carpintería de Eldorado en la que trabajaba lo obligaron a firmar su renuncia, luego de haber sufrido un accidente laboral

Guardar
Un joven de 20 años fue secuestrado y torturado por sus empleadores para que firmara papeles en blanco.

Jonás de Napoli, un joven de 20 años que trabajaba en un aserradero de Eldorado, provincia de Misiones, relató en las redes sociales la pesadilla que sufrió días atrás con sus empleadores, que lo sometieron a un brutal castigo cuando regresó de un reposo tras haber sufrido un accidente laboral y le obligaron a firmar la renuncia. En ese contexto, la víctima se mostró con visibles lesiones en el cuello y el rostro, y la Policía provincial ya detuvo a los tres sospechosos.

De acuerdo al estremecedor relato que compartió el propio Jonás, la violenta situación ocurrió el lunes 19 de enero, cuando se presentó en la maderera La Nativa, su lugar de trabajo, para retomar sus funciones. Sin embargo, la respuesta de los dueños de la carpintería no fue la esperada: no solo le dijeron que no le darían más trabajo, sino que, además, le comunicaron que no le pagarían ninguno de los días que estuvo en rehabilitación. No conformes con ello, también lo obligaron a firmar unos papeles en blanco para concretar su renuncia.

“Al ingresar a la oficina me dijeron que no había trabajo para mí y que no se me iba a remunerar ningún día de los días de reposo que tenía, a lo que yo exigí que se me paguen porque el accidente lo sufrí en un día laboral de semana y sucedió dentro de su carpintería. Y me dijeron que no me iban a pagar nada y que querían que les firme unos papeles en blanco”, contó Jonás, acompañado por su madre.

Jonás relató los hechos junto
Jonás relató los hechos junto a su madre.

Al expresar su disconformidad con la decisión de sus empleadores, el patrón reaccionó de la peor manera. “Me negué y mi patrón me dijo: ‘Bueno, vamos a pagarle entonces al muchacho’. Le dijo al hijo que cierre la puerta. Cuando cerró la puerta, lo primero que hicieron fue atacarme entre los tres; me empezaron a pegar con los puños, con un palo por la cabeza, me amenazaron con una pala y me pedían que firme, que firme, que firme. Me rehusé y me siguieron pegando hasta que, por cansancio, accedí a firmar”, detalló.

Pero eso no era todo. Una vez que Jonás había firmado la documentación requerida por sus empleadores, estos le exigieron que entregara su teléfono celular para borrar todo el contenido relacionado con ellos. Mediante una nueva golpiza, los atacantes lograron que la víctima les revelara la contraseña del dispositivo, accedieron a él y eliminaron “sus contactos, el contacto del seguro, el de la empresa y el de su hijo”, según precisó Jonás.

Tras más de dos horas de permanecer encerrado en la oficina, Jonás fue llevado por sus agresores a una escribanía, donde nuevamente fue obligado, esta vez, a firmar su renuncia. Luego, fue abandonado en plena ruta junto a sus pertenencias.

Sin embargo, el calvario para Jonás continúa. “No conforme con todos los golpes que me dieron, sufrí amenazas de parte de los tres, de parte de los dos hijos y de mi patrón, que tienen mis datos, saben dónde vivo, tienen armas, tienen poder y dijeron que tienen la suficiente plata como para desaparecer a una persona. Así que estoy yo y mi familia bajo amenaza de ellos”, advirtió.

Las lesiones que sufrió en
Las lesiones que sufrió en el rostro.

En este contexto, fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que Jonás denunció a sus empleadores cuatro días después del ataque. Al otro día, agentes pertenecientes a la Unidad Regional III de la Policía de Misiones allanaron la fábrica de maderas donde trabajaba la víctima y aprehendieron a dos de los presuntos atacantes, identificados como Virgilio y Román Alonzo. Asimismo, secuestraron una madera que habría sido utilizada para propinarle una golpiza al trabajador, el escrito que Jonás había firmado en la escribanía y las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la oficina donde el joven había sufrido el brutal ataque.

Dos días después, Maximiliano Alonzo, el otro sospechoso, se presentó en la sede policial de forma voluntaria y acompañado por un abogado.

Según confirmaron fuentes del caso a este medio, hasta este lunes al mediodía los tres presuntos agresores continuaban demorados, acusados de cometer los delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y lesiones. Interviene el Juzgado de Instrucción N° 1 de Eldorado.

Temas Relacionados

MisionesEldoradoLesionesSecuestrosJonás de NapoliÚltimas noticias

Últimas Noticias

Siete motochorros le dispararon cuatro veces a un hombre que defendió a su hijo de un robo en La Matanza

Ocurrió este sábado en González Catán. La violenta secuencia fue registrada por una cámara de seguridad instalada en el frente de un domicilio

Siete motochorros le dispararon cuatro

Asesinaron de ocho tiros a un joven en la zona sur de Rosario

El homicidio tuvo lugar en la madrugada de este lunes en el barrio Tablada, donde fue acribillado Ezequiel Hernán Espinoza. El ataque tuvo lugar a diez cuadras de la balacera cometida el pasado sábado, donde una nena de 7 años y su madre resultaron heridas

Asesinaron de ocho tiros a

Córdoba: mataron a golpes a un albañil y la Justicia investiga si hubo celos entre compañeros de trabajo

Maximiliano Galván, de 36 años, falleció luego de permanecer 10 días internado en terapia intensiva. El fiscal ordenó la aprehensión de los principales sospechosos y ahora analiza las imágenes de una cámara de seguridad que registró el ataque

Córdoba: mataron a golpes a

Fuerte despliegue de seguridad en los estadios de Boca, San Lorenzo y Barracas: 73 trapitos demorados y casi 300 infracciones

Además, dos simpatizante fueron rechazados en los controles por figurar como deudores alimentarios, y otro fue detenido por resistencia a la autoridad

Fuerte despliegue de seguridad en

Detuvieron a una empleada judicial por el femicidio de Antonella Álvarez en Tucumán: se ocultaba en un country

Se trata de la pareja del principal acusado del asesinato de la joven de 25 años hallada en un basural

Detuvieron a una empleada judicial
DEPORTES
Así quedó el ranking ATP

Así quedó el ranking ATP tras el Australian Open: Novak Djokovic subió al podio y varios argentinos escalaron posiciones

La filosa respuesta de Mercedes por la guerra de motores en la F1 que tiene a Alpine como uno de los involucrados

El caso por trata de personas y explotación laboral que involucra a una figura del fútbol y a su esposa: “Roza la esclavitud moderna”

La brutal patada en la cabeza de un jugador a su rival en un partido de básquet que dio la vuelta al mundo: “Fue impactante”

Le dio un pelotazo en la cara a una asistente, pero su reacción para disculparse causó furor: “Lo más sincero que jamás vi”

TELESHOW
La China Suárez habló de

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

La versión del entorno de Martín Demichelis sobre el vínculo con sus hijos: “Alguien está distorsionando la realidad”

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron a casi un mes de la polémica infidelidad

Cristian U y su nuevo plan de entrenamiento: “Que vengan todos a pasarla bien”

La China Suárez se refirió a su tenso vínculo con Wanda Nara: “No se puede forzar”

INFOBAE AMÉRICA

Imágenes satelitales muestran cómo el

Imágenes satelitales muestran cómo el régimen de Irán reconstruye las plantas nucleares bombardeadas en la Guerra de los 12 días

Luna llena de Nieve: qué días de febrero se podrá ver

China inicia año con masivas derrotas en Latinoamérica

Pagar por la selfie: la Fontana di Trevi comenzó a cobrar entrada para evitar masificación

El régimen de China ejecutó a otros cuatro birmanos acusados de cibercrímenes, asesinatos y tráfico de drogas