Crimen y Justicia

Tragedia en Villa Devoto: se conocieron las causas que provocaron la muerte de dos menores y su niñera

La mujer y los niños, de 2 y 4 años, fallecieron por intoxicación con monóxido de carbono. Qué fallas encontraron los peritos dentro del departamento

El departamento afectado por el
El departamento afectado por el monóxido de carbono está ubicado en la calle Mercedes al 4400, barrio de Villa Devoto (Captura de Google Maps)

En medio de la conmoción por la tragedia que ocurrió este lunes en un departamento de un edificio ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto, donde una niñera y los dos chicos que tenía a su cargo, de 2 y 4 años, murieron por intoxicación con monóxido de carbono, se conocieron las causas que provocaron el fatal incidente.

El operativo comenzó cuando la madre de las víctimas alertó a la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad sobre la presencia de tres personas inconscientes dentro de su departamento, situado en la calle Mercedes al 4400.

La intervención contó con la llegada de efectivos policiales, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME, quienes confirmaron en el lugar el fallecimiento de la niñera que estaba a cargo de los hermanos, una mujer de 32 años.

SAME, Policía de la Ciudad
SAME, Policía de la Ciudad y Bomberos de la Ciudad participaron en el operativo tras la alerta de la madre de los menores

Los menores, por su parte, fueron trasladados en estado crítico al Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta, donde los equipos médicos realizaron maniobras de reanimación. Ambos niños fallecieron en el centro asistencial, con lo que el saldo del episodio ascendió a tres víctimas fatales.

La empresa Metrogas actuó en forma paralela, recibiendo la notificación vía Defensa Civil de CABA sobre una persona intoxicada en el lugar. Al llegar al edificio, los técnicos constataron que el operativo de emergencia ya se encontraba en curso y decidieron suspender el suministro de gas como medida preventiva, hasta revisar la totalidad de salida de calefones de todos los departamentos a fin de evitar hechos similares.

En tanto, fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que los peritos de la Policía Científica y de Bomberos determinaron este martes que la tragedia fue provocada por la acumulación de gases de combustión del calefón del inmueble, que no llegaban a ingresar en su totalidad al conducto de ventilación que los expulsa hacia el exterior.

A su vez, indicaron que la salida a cuatro vientos de la terraza del departamento se encuentra en perfecto funcionamiento y sin obstrucciones.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 13, a cargo del fiscal Marcelo Roma y la Secretaría del Carlos Sola, interviene en la investigación, bajo la figura legal de “averiguación de causales de muerte”.

¿Qué produce el monóxido de carbono?

Este gas, que resulta imposible de detectar sin equipos específicos, ya que carece de color, olor y sabor, aparece cuando uno usa estufas, cocinas o braseros con fuego de leña, carbón, gas o queroseno.

El monóxido de carbono es
El monóxido de carbono es un gas sin olor, color ni sabor que puede ser letal en minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el aparato está en un lugar cerrado o funciona mal, el monóxido de carbono se acumula y va al aire sin que nadie lo note. El cuerpo lo inhala y la sangre no transporta suficiente oxígeno.

El monóxido de carbono ocupa el lugar del oxígeno en la sangre y los órganos sufren por no recibir lo que necesitan. Esto puede empezar con dolor de cabeza, mareos, vómitos o cansancio.

Si nadie abre una ventana o sale del lugar, los síntomas empeoran rápido. La persona puede perder el conocimiento o hasta morir si no recibe ayuda.

El peligro crece en invierno, cuando la gente cierra las ventanas para mantener el calor.

Las embarazadas, los bebés, los niños pequeños y los ancianos son los que más están en riesgo de sufrir una intoxicación grave, según la cartera de Salud. También corren más riesgo quienes ya tienen enfermedades del corazón, los pulmones o anemia.

