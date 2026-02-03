El caso de la “Miss Orán”, acusada de traficar marihuana junto a su pareja, llega a juicio

Martina Oliva, Miss Orán, acusada de narco

Atrás quedaron sus aspiraciones como modelo. Luego de convertirse en Miss Orán, Martina Oliva tenía intenciones de representar a su provincia en el concurso de Miss Argentina y, potencialmente, en el de Miss Universo. Pero la vida, y sus propias decisiones, principalmente; la llevaron por otro camino. Y entonces comenzó a mostrarse activamente en redes sociales, rodeada de lujos. Dueña de su local de ropa y madre de dos niñas, hace un año toda esa ostentación se apagó: ahora enfrenta un juicio por narco.

No está sola en la causa en la que se la acusa de integrar una organización narcocriminal que se dedicaba al transporte de estupefacientes de Orán a Salta. Su pareja, Gustavo Joaquín Tolaba, Roberto Leiton y José Burgos serán juzgados desde el 24 de febrero, luego de que el debate sea suspendido por el pedido de licencia médica de un miembro del tribunal.

Otros dos implicados fueron condenados a 6 años de prisión en un juicio abreviado: Juan Alberto Romero y Ángela Cuenca, quien cumple arresto domiciliario, dado que se encuentra a cargo de tres hijos menores, uno de ellos con una discapacidad, según el portal Fiscales.

El caso

El ocaso de Miss Orán ocurrió hace un año, el 5 de febrero, luego de un procedimiento en el que se incautaron 15 kilos de marihuana tras una persecución a más de 180 kilómetros por hora por las rutas de Salta.

En un video publicado en 2024, se mostraba en TikTok modelando con una banda de Miss Orán

Durante la fuga, uno de los imputados intentó deshacerse de la droga arrojándola por la ventana del vehículo, en una causa que fue elevada a juicio por el fiscal con funciones de coordinación del distrito Salta, Eduardo Villalba; la fiscal general adjunta, Mariana Gamba Cremaschi y la auxiliar fiscal, Florencia Altamirano.

Fue en noviembre de 2024 que comenzó el caso con un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que hacía foco en una serie de datos aportados por un informante anónimo: señalaba a Tolaba y su pareja como los jefes de una banda que traficaba marihuana de Orán a Salta.

Tolaba, Oliva y Cuenca se proveían de la droga en Bolivia, tras lo cual organizaban y llevaban a cabo viajes, bajo la modalidad de convoy, con “coches punteros”.

Era la encargada de las finanzas y los pagos en la banda

Entre octubre del 2024 y fines de enero del 2025, realizaron 31 viajes, 28 de los cuales tuvieron como destino la casa de Burgos, quien los esperaba con el pago de la droga que transportaba: sospechan que eran alrededor de 6 millones de pesos por entrega.

Así, se estableció que Tolaba y Oliva eran los líderes de la banda narc, pero Miss Orán, que proviene de una familia de comerciantes en Orán, también se encargaba de las finanzas y de transferir a los que transportaban el estupefaciente el pago por el “trabajo” realizado.

En ese contexto, el 5 de febrero de 2025 se dio la detención de Tolaba, Oliva y Cuenca, quienes viajaban en una camioneta Toyota Hilux, que fue en el acceso a la ciudad de Salta.

Operaban bajo la modalidad de convoy, con “coches punteros”

Tras una persecución que terminó en Jujuy, cayeron Romero, Leiton y otro hombre, que aún permanece prófugo. Iban a bordo de un automóvil Citröen C3, en el que los acusados llevaban los 15 kilos de marihuana.

Este vehículo iba por detrás de la camioneta, la que hacía de “coche puntero”. Aunque la intervención de los policías impidió que Miss Orán y sus cómplices dieran la alerta a los que venían en el auto, al notar la presencia de los uniformados, los implicados que iban en el coche hicieron un giro en “U” y escaparon por la ruta 9/34, pero en dirección a la rotonda de Torzalito, a unos 50 kilómetros.

En la huida, tomaron la ruta provincial 112 mientras arrojaban los paquetes de droga por las ventanillas. La secuencia se extendió a Jujuy, donde los policías hallaron el auto abandonado en las malezas y detuvieron a Romero en las inmediaciones. Tras haber logrado escapar en un primer momento, el 20 de febrero pasado se detuvo a Leiton, tras un allanamiento realizado en Orán.

Otro de los videos de Martina Oliva, la modelo acusada de narco

La fiscalía había podido determinar que la droga siempre terminaba en una casa de la zona norte de la ciudad, en una vivienda que era habitada por Burgos: el principal comprador de la droga que transportaba la organización narcocriminal y que le permitía abastecer al narcomenudeo.

Por cada entrega que Tolaba le hacía, pagaba una suma de 6 millones de pesos. Esa suma fue hallada el día de su detención en su casa. En su poder, tenía 250 gramos de marihuana.

Desde el 24 de febrero, Tolaba y la modelo Martina Oliva irán a juicio oral señalados como responsables del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, al igual que Roberto Leiton. Por su parte, a José Burgos se le imputó la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.