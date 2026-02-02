Siete motochorros le dispararon cuatro veces a un hombre que defendió a su hijo de un robo en La Matanza

Robo piraña en González Catán

Un vecino de la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, fue baleado este sábado por un grupo de motochorros en plena vía pública, cuando intentó defender a su hijo y a un amigo mientras sufrían el robo de sus bicicletas. Por fortuna, los delincuentes no acertaron los disparos, pero sí se llevaron los rodados de las víctimas. “Pódría haber sido un desastre”, aseguró este lunes en declaraciones televisivas Gustavo, el padre de uno de los adolescentes asaltados.

El violento episodio ocurrió cerca de las 23 en el barrio Padre Mario, donde las víctimas charlaban en la vereda, justo enfrente de la casa de uno de ellos.

La secuencia fue filmada por una cámara de seguridad instalada en el frente de un domicilio. En el video que encabeza esta nota se observa que las víctimas mantenían una charla habitual entre dos amigos, pero de repente fueron abordados por un grupo de motochorros armados que se desplazaba en cuatro motos.

Al verse rodeados por los asaltantes, las víctimas se desprendieron de sus bicicletas y atinaron a alejarse de la escena sin oponer resistencia.

Las víctimas nunca se resistieron al robo.

Pero cuando intentaban escapar del lugar del hecho, los motochorros no contaban con la aparición del padre de uno de los chicos, que salió corriendo de su casa al escuchar el ruido de las motos y observar que su hijo y el amigo estaban siendo asaltados. Con un caño en sus manos, corrió hacia los atacantes y llegó a impactar a uno de ellos en la nuca. Luego, alcanzó a empujar a otros dos cómplices que circulaban en una de las motos, lo cual provocó que se cayeran del rodado.

En medio de la desesperación, las víctimas se refugiaron detrás de una camioneta utilitaria y un árbol, mientras que los ladrones no claudicaron, volvieron a subirse a la moto y se llevaron las bicicletas colgadas en sus hombros. Y mientras escapaban, uno de ellos disparó cuatro veces contra las víctimas, pero no acertó ninguno.

Gustavo, el vecino que reaccionó para defender a su hijo y al amigo, habló este lunes con el canal de noticias TN y aseguró que “podría haber sido un desastre”.

“Es como si no lo hubiese vivido y lo tuve que ver en el video porque lo único que tenía en la cabeza era a los chicos que estaban ahí sentados. Y en el momento que yo reacciono, era verlos a ellos y que no les pasara nada”, explicó esta mañana durante la entrevista, a casi dos días del hecho.

El momento en que Gustavo, el padre de una de las víctimas, golpeó en la nuca a un delincuente con un caño.

Durante su relato de los hechos, Gustavo contó que estaba sentado en el living de su casa mirando la tele cuando escuchó el ruido de una moto. Luego aparecieron otros tres rodados, y ahí se percató de que su hijo y el amigo estaban sufriendo un robo. “Salí con tranquilidad, veo que los chicos estaban entregando las cosas, pero lo que detonó fue cuando vi que le pegaron a mi hijo con el arma en la cabeza. Ahí reaccioné porque pensé que después de los golpes venían los tiros, entonces reaccioné antes de que pasara algo peor”, justificó.

Ya con más tranquilidad, Gustavo lamentó que su hijo haya perdido la bicicleta que se había comprado con sus propios ahorros. “Mi hijo está asustado, todavía le duele un poco la espalda y la cabeza. Él se fue juntando su moneda una detrás de otra y cuando tuvo la plata me dijo: ‘Pa, me quiero comprar esta bicicleta’. Yo lo acompañé, se compró la bicicleta, un esfuerzo de él, y es lógico que lo defienda con uñas y dientes porque le costó a él”, consideró.

Y sobre los asaltantes, concluyó: “Son ratas, porque salen a buscar lo más fácil y a lastimar sin importarles nada”.

Hasta este lunes a la mañana, los sospechosos continuaban prófugos de la Justicia y eran buscados intensamente por personal de la Policía Bonaerense.