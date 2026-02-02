Indagaron al adolescente acusado del feroz ataque a su amigo Thiago en Pinamar: el pedido que hizo su defensor

Thiago, el adolescente golpeado en Pinamar

“Estamos decepcionados, pero al otro chico no lo queremos denunciar ni nada, si lo conocemos desde chiquito. No sé qué le habrá pasado en la cabeza ni por qué hizo lo que hizo”, dijeron los papás de Thiago este domingo, pero la Justicia actúa de oficio. Así, este lunes fue indagado el amigo de la víctima de 17 años que está detenido y acusado de haberle provocado una fractura de cráneo con hundimiento tras un “juego de manos” que se salió de control en el muelle de Pinamar.

Todo sucedió en la madrugada del 31 de enero, alrededor de las 05:30, Thiago, de 16 años y que vive en Adrogué, estaba junto a dos amigos, de 14 y 17 años, en el estacionamiento del muelle de Pinamar, aguardando a sus padres que pescaban: los tres chicos se conocen desde niños y estaban todos juntos de vacaciones.

En ese contexto, según contó el menor de los tres adolescentes, comenzó “un juego de manos”: antes de eso habían bebido alcohol. Thiago fue atacado por el otro chico de 17 años tras una discusión. La víctima terminó internada en el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, su amigo detenido.

Fuentes del caso dijeron que el menor de 17 años fue arrestado el viernes pasado cuando se quebró el chico de 14 y contó lo que había sucedido. La fiscal Mónica Ferre, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Dolores, dispuso que el agresor quede alojado en el Centro de Detención de Menores de esa ciudad mientras espera el perfil psicológico y psiquiátrico del chico que golpeó a Thiago.

El lugar donde ocurrieron los hechos

Este domingo, se convirtió aprehensión en detención y así este lunes el acusado fue indagado por la fiscal por el delito de lesiones: el imputado se negó a declarar, contaron fuentes del caso.

“No obstante, el defensor pidió como evacuación de citas que se cite a testigo y víctima”, ampliaron y dijeron que esas audiencias se dispusieron para este martes vía telemática.

Luego de ello, este miércoles se hará la audiencia de prisión preventiva en el juzgado de Garantías del joven de Dolores. “Ahí se resolverá si el acusado continúa preso o si se morigeran las condiciones de detención”, comentaron.

Los padres de Thiago, Lucía y Sebastián, hablaron sobre los chicos que estaban con su hijo al momento del ataque y contaron que se conocen “de toda la vida” y que ellos los habían llevado de vacaciones a Pinamar: "Los trajimos como amigos que son, compañeros, chicos que se conocen. La pasaron bien, la pasaron lindo… Hubo una pelea al final“, resumió la madre de la víctima.

”Los queremos como a nuestros hijos también. Estamos dolidos por lo que pasó, pero no tenemos odio ni nada. Es más, queremos que Thiago salga de todo esto y el chico que está detenido se vaya a la casa también“, contó Sebastián.

Lucía dio más detalles: “La familia de los chicos la está pasando mal por todo lo que se habla, quiero que Thiago salga adelante como a los otros chicos”. Y dio detalles de la salud de su hijo: “Si el hematoma sigue con su curso, se va a evaluar (una intervención quirúrgica), sino no. Le pedimos a todos que sigan con la cadena de oración para que no vaya al quirófano. Él está bien. Está golpeado y mal anímicamente por todo lo que pasó y por todo lo ocurrido”.

Para finalizar, agregó: “Mi hijo está en terapia intensiva porque lo tienen que controlar seguido, no tiene asistencia respiratoria, pudimos hablar con él, está controlado”.