Crimen y Justicia

Condenaron al panadero que mató a un compañero al tirarle un balde de grasa hirviendo en la cara

Miguel Alejandro Martínez (33) recibió prisión perpetua este lunes al concluir el juicio por el homicidio que cometió el 7 de diciembre de 2022 en el comercio en el que trabajaba junto con la víctima, que agonizó 17 días en un hospital

Guardar
Le dieron prisión perpetua al
Le dieron prisión perpetua al acusado del crimen de "Josesito"

Un panadero fue condenado este lunes en Rosario a la pena de prisión perpetua por haber matado a un compañero de trabajo. El ataque de Miguel Alejandro Martínez (33) a José Jaharí Sofiudin (47) ocurrió el 7 de diciembre de 2022 y tuvo características particulares: esperó a que “Josesito” se acostara en un espacio de descanso para arrojarle en la cara un balde con grasa hirviendo de las tortafritas.

El veredicto fue leído en horas de la tarde en el Centro de Justicia Penal por el tribunal integrado por los jueces Lisandro Artacho, Gonzalo Fernández Bussy y Carlos Leiva, que fallaron de forma unánime por el delito de homicidio calificado por alevosía y amenazas coactivas en tres hechos.

La acusación, en tanto, estuvo a cargo del fiscal Patricio Saldutti. Por parte de la querella actuó la abogada Verónica Colman.

Durante el debate oral y público quedó expuesta una relación problemática entre Martínez y Sofiudin dentro de la panadería La Tradición, ubicada en Santiago al 4700, en la zona sur de Rosario.

Miguel Alejandro Martínez fue capturado
Miguel Alejandro Martínez fue capturado por la Policía de Santa Fe

Familiares de “Josesito” aseveraron que el agresor tenía “celos laborales” porque el hombre de 47 años tenía el rol de maestro confitero.

La alevosía quedó probada por testimonios de compañeros de trabajo y por las cámaras de videovigilancia de la propia panadería, que captaron el momento en el que la víctima se acuesta y, una vez que se duerme, es agredida por Martínez, que le tira la grasa de las tortafritas.

“Josesito” no murió en el acto. Agonizó 17 días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez hasta que falleció como consecuencia de una falla multiorgánica e infecciones.

Por su parte, el homicida huyó en moto y permaneció prófugo hasta el 2 de febrero de 2023, cuando cayó en un operativo policial en avenida Las Palmeras y las vías del ferrocarril, en la zona oeste de Rosario. Para entonces había dejado crecer su barba y se había teñido el cabello.

Mientras estaba evadido de la Justicia, además amenazó en tres oportunidades vía Facebook a la pareja de la víctima –17, 21 y 31 de enero de ese año–, según consta en las denuncias realizadas por la mujer.

Antes del comienzo del juicio, el fiscal Saldutti expresó que Martínez había confesado tácitamente la autoría material del asesinato en una de las tantas audiencias de la causa.

“En una audiencia declaró y no negó los hechos. No entendemos un móvil lógico de un ataque tan violento y sangriento. Familiares y allegados a la víctima hablaban sobre que (Martínez) le tenía celos, pero no hay justificación para actuar de esta manera”, señaló el funcionario del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial amplió: “Eran compañeros de trabajo en una panadería. Contemplamos que es un hecho con alevosía por actuar sobre seguro aprovechando el estado de indefensión de la víctima porque el acusado esperó que la víctima se acostara en el lugar de descanso y recién ahí le arrojó el balde. La alevosía comprende premeditación”.

Temas Relacionados

RosarioSanta FeHomicidiosúltimas noticias

Últimas Noticias

Santa Fe reportó 12 homicidios en enero: es la cifra más baja de los últimos 25 años

Así lo anunció oficialmente la provincia y la mayoría fueron en Rosario. En 15 de los 19 departamentos santafesinos no se reportaron casos de este tipo en el primer mes del año

Santa Fe reportó 12 homicidios

Detuvieron a un menor por el crimen del carpintero al que mataron para robarle la moto en Laferrere

Milcíades Torres Oviedo (63) y lo atacaron cuando volvía de trabajar, a pocas cuadras de su casa. El sospechoso apresado tiene 17 años

Detuvieron a un menor por

Le robaron y encontró sus pertenencias en venta en redes sociales: pactó la compra y detuvieron a un sospechoso

La víctima del asalto hizo la denuncia y el falso vendedor quedó acusado del delito de encubrimiento

Le robaron y encontró sus

Luna no volverá a caminar: balearon su casa en Córdoba por una disputa por un celular y la hirieron en la espalda

Tiene 22 años y es mamá de una beba. Capturaron a tres adolescentes de 15 y 16 años por la balacera y dos de ellos tienen, entre ambos, 33 ingresos a comisarías

Luna no volverá a caminar:

Indagaron al adolescente acusado del feroz ataque a su amigo Thiago en Pinamar: el pedido que hizo su defensor

Esta semana se resuelve la prisión preventiva del menor de 17 años que quedó acusado por lesiones

Indagaron al adolescente acusado del
DEPORTES
De los yacimientos de diamantes

De los yacimientos de diamantes a la cima de la UFC: la inspiradora travesía de Themba Gorimbo

Sismo en el mercado de pases: James Rodríguez fue ofrecido a dos equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores

Defensa y Justicia se enfrenta con Estudiantes por la fecha 3 del Torneo Apertura

El nuevo golazo del hijo de Guillermo Barros Schelotto para Gimnasia: ángulo cerrado y zurdazo a colocar

“Cabeza, corazón y coraje”: el secreto de Carlos Alcaraz en su ascenso a la cima del tenis

TELESHOW
El conmovedor video de Caíto,

El conmovedor video de Caíto, el hermano de Guillermo Pfening, flotando en el agua: “Toda mi admiración”

El tremendo ida y vuelta de Cinthia Fernández con la China Suárez que desató un tenso momento: “Rompehogares”

La liquidación de Marixa Balli tras anunciar el cierre de su local: cuánto sale un short, una remera o una cartera

El desopilante plan de Lizy Tagliani para lanzarse como cantante: “Necesito muchísimo para un disco”

Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish en los Grammy: el momento más comentado de la ceremonia

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana confirmó la reanudación

República Dominicana confirmó la reanudación de vuelos y servicios consulares con Venezuela tras dos años de suspensión

Estados Unidos exigió a Santa Lucía que prohíba a sus nacionales estudiar medicina en Cuba

Cuando menos es más: cómo canciones de un minuto lograron conquistar el mundo del pop

Rusia duplicó sus conquistas territoriales en Ucrania en enero pese a las conversaciones de paz

Del cultivo de coca a la palma de aceite: así fue la transformación de San Pablo, en el sur de Bolívar