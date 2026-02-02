Condenaron al panadero que mató a un compañero al tirarle un balde de grasa hirviendo en la cara

Le dieron prisión perpetua al acusado del crimen de "Josesito"

Un panadero fue condenado este lunes en Rosario a la pena de prisión perpetua por haber matado a un compañero de trabajo. El ataque de Miguel Alejandro Martínez (33) a José Jaharí Sofiudin (47) ocurrió el 7 de diciembre de 2022 y tuvo características particulares: esperó a que “Josesito” se acostara en un espacio de descanso para arrojarle en la cara un balde con grasa hirviendo de las tortafritas.

El veredicto fue leído en horas de la tarde en el Centro de Justicia Penal por el tribunal integrado por los jueces Lisandro Artacho, Gonzalo Fernández Bussy y Carlos Leiva, que fallaron de forma unánime por el delito de homicidio calificado por alevosía y amenazas coactivas en tres hechos.

La acusación, en tanto, estuvo a cargo del fiscal Patricio Saldutti. Por parte de la querella actuó la abogada Verónica Colman.

Durante el debate oral y público quedó expuesta una relación problemática entre Martínez y Sofiudin dentro de la panadería La Tradición, ubicada en Santiago al 4700, en la zona sur de Rosario.

Miguel Alejandro Martínez fue capturado por la Policía de Santa Fe

Familiares de “Josesito” aseveraron que el agresor tenía “celos laborales” porque el hombre de 47 años tenía el rol de maestro confitero.

La alevosía quedó probada por testimonios de compañeros de trabajo y por las cámaras de videovigilancia de la propia panadería, que captaron el momento en el que la víctima se acuesta y, una vez que se duerme, es agredida por Martínez, que le tira la grasa de las tortafritas.

“Josesito” no murió en el acto. Agonizó 17 días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez hasta que falleció como consecuencia de una falla multiorgánica e infecciones.

Por su parte, el homicida huyó en moto y permaneció prófugo hasta el 2 de febrero de 2023, cuando cayó en un operativo policial en avenida Las Palmeras y las vías del ferrocarril, en la zona oeste de Rosario. Para entonces había dejado crecer su barba y se había teñido el cabello.

Mientras estaba evadido de la Justicia, además amenazó en tres oportunidades vía Facebook a la pareja de la víctima –17, 21 y 31 de enero de ese año–, según consta en las denuncias realizadas por la mujer.

Antes del comienzo del juicio, el fiscal Saldutti expresó que Martínez había confesado tácitamente la autoría material del asesinato en una de las tantas audiencias de la causa.

“En una audiencia declaró y no negó los hechos. No entendemos un móvil lógico de un ataque tan violento y sangriento. Familiares y allegados a la víctima hablaban sobre que (Martínez) le tenía celos, pero no hay justificación para actuar de esta manera”, señaló el funcionario del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial amplió: “Eran compañeros de trabajo en una panadería. Contemplamos que es un hecho con alevosía por actuar sobre seguro aprovechando el estado de indefensión de la víctima porque el acusado esperó que la víctima se acostara en el lugar de descanso y recién ahí le arrojó el balde. La alevosía comprende premeditación”.