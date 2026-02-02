Atacó a su ex novia frente a su hija de dos años y trató de arrojarla desde un tercer piso en Jujuy

Atacó a su expareja frente a su hija de dos años y trató de arrojarla desde la ventana de un tercer piso (Foto: Policía de Jujuy)

En la madrugada del sábado, un hombre de San Salvador de Jujuy golpeó salvajemente a su ex pareja en presencia de su hija de dos años y luego trató de arrojarla desde la ventana de un tercer piso. La gravedad de la agresión quedó reflejada en la carátula judicial: intento de femicidio.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Dorrego, a pocos metros de la vieja terminal de ómnibus de la ciudad.

Conforme al relato de la víctima a Jujuy al Momento, el agresor la atacó con golpes contra la pared, desatando una escena de suma brutalidad mientras su hija menor observaba todo.

Lo más grave llegó después, cuando el individuo arrastró a la mujer hacia una ventana e intentó lanzarla al vacío desde una altura de tercer piso. En ese momento, los gritos de ayuda de la víctima alertaron a los vecinos, que se comunicaron de inmediato con los servicios de emergencia cerca de las 4.40.

La respuesta de la Policía fue rápida: al llegar al domicilio, el agresor huyó a pie, lo que desencadenó una persecución que se extendió por escaleras y calles de la zona de Alto Gorriti y la terminal vieja.

Finalmente, personal de las Unidades Móviles (UR1) logró interceptar y reducir al sospechoso en la intersección de las calles San Francisco y Campero. El hombre fue trasladado a la sede policial correspondiente, mientras que la víctima y su hija recibieron atención inmediata.

Las actuaciones de rigor, realizadas por personal de la Seccional Nº 2 bajo las órdenes del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, permanecen en curso, mientras el caso suma preocupación por la exposición de niñas y mujeres a hechos de extrema violencia y la respuesta de las autoridades.

Una mujer fue asesinada dentro de su casa y detuvieron a un sospechoso

Una vecina de Bariloche, identificada como María Angélica Zapata, fue asesinada de forma violenta en la madrugada del viernes dentro de su vivienda en el barrio Nuestras Malvinas. La investigación, que recae en la fiscalía encabezada por Silvia Paolini, avanza bajo la figura de femicidio, mientras las autoridades centran los esfuerzos en la recolección de pruebas clave que permitan formular cargos contra el principal sospechoso, un hombre de 65 años.

El barrio donde ocurrió el femicidio

De acuerdo con información confirmada a Infobae por fuentes cercanas a la causa, el acusado, identificado por las iniciales T. D. y de profesión jardinero, permanece detenido y está previsto que enfrente la imputación formal el sábado. Estos mismos informantes señalaron: “Durante estas horas y en lo que resta del día, la investigación estará abocada a la recolección de evidencia en pos de imputar cargos en el día de mañana”. La Fiscalía solicitó la autopsia al cuerpo de la víctima para dilucidar la mecánica exacta de la muerte.

La denuncia se activó cerca de las 02:19, cuando los servicios de emergencia recibieron un llamado alertando sobre un episodio violento en la propiedad ubicada en la calle Tierra del Fuego 355. Al llegar, agentes de la Comisaría 28 de Bariloche se encontraron con una escena de gran crudeza: la mujer yacía sobre su cama con múltiples heridas de arma blanca.

Pese a la llegada de los profesionales médicos, constataron el fallecimiento de Zapata en el lugar. La intervención inmediata de los vecinos resultó determinante: fueron ellos quienes retuvieron al sospechoso cuando abandonaba la vivienda, lo que facilitó su aprehensión por parte de la policía. Según las autoridades, el hombre residía oficialmente en el mismo domicilio de la mujer, aunque aún no se ha comunicado de manera oficial el tipo de relación que mantenían.

En las actuaciones participan, junto a la Fiscalía, el Gabinete de Criminalística, el Cuerpo de Investigación Judicial de la Policía de Río Negro y la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que brinda asistencia a la familia de Zapata.