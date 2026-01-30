Política

Crisis interna en el PJ de Jujuy: suspendieron a una senadora nacional por votar con LLA y a otros 300 afiliados

La medida fue tomada por Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, los interventores designados por Cristina Kirchner. Entre los miembros desafectados, se encuentran intendentes, diputados y demás funcionarios

La senadora nacional Carolina Moisés
La senadora nacional Carolina Moisés quedó suspendida por vulnerar principios de lealtad partidaria y apoyar proyectos impulsados por Javier Milei en el Senado

La crisis interna que atraviesa el Partido Justicialista (PJ) de Jujuy impactó de forma directa en la renovación de sus autoridades y en la continuidad de sus principales referentes. Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, designados interventores por Cristina Kirchner, resolvieron suspender la afiliación de la senadora nacional Carolina Moisés y de otros dirigentes por grave inconducta partidaria, una medida que afecta a 300 afiliados y que implica la postergación de las elecciones internas originalmente previstas para el 15 de febrero.

La resolución, firmada por Fernández y Menéndez, estableció la suspensión transitoria de la afiliación de Carolina Moisés, Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes, quienes junto a cientos de militantes participaron en listas de fuerzas políticas distintas al PJ durante las elecciones legislativas de octubre y las provinciales de mayo. La intervención abrió sumarios para determinar eventuales sanciones definitivas. Los dirigentes tendrán un plazo de 72 horas para realizar su descargo, aportar pruebas y ejercer su derecho de defensa, conforme al proceso fijado por la intervención, según detalló Jujuy Dice.

Entre los fundamentos para la sanción, los interventores señalaron que Moisés “vulneró gravemente los principios de lealtad partidaria, unidad de acción, disciplina orgánica y subordinación de los intereses individuales al proyecto colectivo” al apoyar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases y el proyecto de Presupuesto 2026, impulsados por Javier Milei en el Senado. Además, se le imputa haber promovido su imagen en la lista Frente Somos Más —Lista N.° 508, competencia directa del PJ en Jujuy, sin autorización previa de los órganos partidarios.

María Carolina Moisés y su
María Carolina Moisés y su voto positivo para el Presupuesto 2026 (Jaime Olivos)

En el caso de Rivarola, ex presidente del PJ y ex candidato a gobernador, la intervención le atribuyó haber competido con la lista Frente Primero Jujuy Avanza (Lista 501), que compitió con el peronismo en las últimas elecciones, y haber alcanzado acuerdos institucionales con el entonces gobernador Gerardo Morales para aprobar la reforma constitucional, hecho que precipitó la decisión de intervenir el partido en 2023.

A Jenefes, ex vicegobernador y ex senador nacional, se lo señaló por realizar una campaña de desprestigio desde el medio provincial de su propiedad. También figura entre los convencionales constituyentes suspendidos —junto a Pedro Pascuttini, Rosa Jerez, Carlos Catacata, María de los Ángeles Ros y otros— por respaldar cambios constitucionales cuestionados por la intervención, que consideró en su resolución que esos apoyos lesionaron “derechos y garantías consagrados por la Carta Magna, como el derecho a huelga o a protestar”.

Guillermo Jenefes junto a Gerardo
Guillermo Jenefes junto a Gerardo Morales en su programa Detrás de las Noticias, por el Canal 7 de Jujuy

La sanción también recayó en más de 300 militantes, muchos de ellos con cargos públicos, incluyendo intendentes, diputados provinciales y concejales —entre los que destacan Eduardo Rivarola, Ernesto Rivarola, Pedro Belizán, Nilson Ortega, Hugo Garay, Martín Fellner y otros—, todos señalados en los anexos de la resolución por haber participado electoralmente fuera del PJ o en alianzas no avaladas por la estructura partidaria.

Los interventores fundamentaron el alcance de la medida en la necesidad de “preservar la identidad política” y “garantizar la coherencia doctrinaria” del PJ, afirmando que los partidos “no son meras estructuras electorales”, sino movimientos fundados en principios históricos como la lealtad al movimiento, la unidad de acción y la subordinación de los intereses individuales a los colectivos del pueblo, citando las Veinte Verdades Peronistas como sustento ético.

La postergación de las internas, que enfrentaban a las listas de Moisés y de la diputada nacional Leila Chaher, fue formalizada para el 24 de abril de 2026, luego de que el proceso electoral regresara a “foja cero” por graves razones institucionales, según la Resolución Nº 2/2026. El documento señala que la decisión implica “un dar de nuevo en la dirigencia peronista jujeña” en busca de reconstruir un partido que arrastra fracturas y denuncias de traición a las bases desde el apoyo de varios legisladores justicialistas a la reforma impulsada por Morales.

La senadora Carolina Moisés y
La senadora Carolina Moisés y la diputada Leila Chaher compiten en la interna

La disputa entre las principales listas, sumada a recientes renuncias y tensiones internas, precipitó la intervención que permaneció adormecida hasta la última semana y, con la nueva convocatoria, abre un escenario de reorganización y definiciones de cara a las elecciones de 2027 en la provincia.

