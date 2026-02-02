Asesinaron de ocho tiros a un joven en la zona sur de Rosario

Un joven de 19 años falleció en el Hospital Provincial de Rosario

Un joven de 19 años fue asesinado de ocho tiros en la madrugada de este lunes en el barrio Tablada, en la zona sur de Rosario. Ezequiel Hernán Espinoza sufrió heridas de arma de fuego en el tórax, en las piernas y en el brazo izquierdo y falleció en el Hospital Provincial, lugar al que fue trasladado por un familiar en un auto particular.

De acuerdo a los indicios recolectados por el fiscal Alejandro Ferlazzo de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, el ataque ocurrió a la 1, cuando la víctima fue emboscada en la vía pública. Los investigadores que arribaron a la escena no pudieron obtener información precisa respecto de la mecánica, por lo que será clave el relevamiento de cámaras de videovigilancia de toda la zona.

Los peritos forenses que trabajaron en el lugar del ataque incautaron ocho vainas servidas calibre 380 y dos plomos deformados que serán enviados a analizar. En tanto, el cuerpo fue enviado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia.

La víctima tenía domicilio registrado en la cuadra donde fue acribillada. Según datos que constan en el sistema policial, su padre había denunciado en febrero del año pasado que su hijo robaba distintos elementos de su casa para venderlos con el objetivo de consumir estupefacientes.

Otra pista que recolectaron los agentes fue que Espinoza había sido allanado en septiembre de 2024 por una investigación por comercio minorista de drogas. En dicho procedimiento, la Policía incautó siete envoltorios de cocaína, celulares y cartuchos calibre 22.

El asesinato tuvo lugar a diez cuadras de boulevar Seguí y Calle 409, en Villa Manuelita, donde el sábado por la noche resultaron heridas de bala una mujer de 30 años, su hija de 7 años, y un joven de 29. La menor permanece internada en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela con un disparo en el abdomen, con pronóstico reservado, mientras que su madre ya fue dada de alta en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez por lesiones en brazos y piernas. La tercera víctima del hecho fue asistida por un tiro en la pierna izquierda, fuera de peligro.

Este domingo por la noche también balearon a un hombre de 34 años en San Martín al 7300, cuando un sospechoso –de acuerdo al relato de la víctima– intentó robarle la bicicleta y el celular y le disparó en la mano izquierda. Fue asistido en el Hospital Roque Sáenz Peña.

Una situación parecida ocurrió en colectora de Circunvalación a la altura de Sorrento, donde un hombre de 42 años sufrió heridas de arma de fuego en la mano izquierda y en la pierna izquierda. En el Hospital Alberdi dijo que fue atacado por dos ladrones que quisieron sacarle la bicicleta en la que se desplazaba.

Por otra parte, una mujer de 43 años y su hijo de 27 años recibieron un disparo cada uno en la pierna izquierda en Dorrego al 3900. Ante la Policía señalaron que la pareja de la mujer efectuó un tiro en medio de una pelea de pareja y también lesionó al hijo de la mujer, que se interpuso para defender a su madre.