Crimen y Justicia

Ataque a tiros en Rosario: una nena de 7 años está grave tras ser baleada junto a su madre

La menor quedó internada con pronóstico reservado por un disparo en el abdomen. La mujer sufrió heridas en las piernas y en los brazos. Un hombre que también fue alcanzado por las balas está fuera de peligro

Guardar
La escena de la balacera
La escena de la balacera

Una nena de 7 años permanece internada con pronóstico reservado tras recibir un disparo en el abdomen durante un ataque a tiros ocurrido durante la noche del sábado en Villa Manuelita, en la zona sur de Rosario.

La menor, según informaron fuentes policiales a Infobae, fue auxiliada por vecinos luego de quedar herida en un pasillo de casas situado en las inmediaciones de boulevard Seguí y Calle 409.

La secuencia comenzó cuando desconocidos abrieron fuego contra un grupo de personas en ese sector. Además de la niña, su madre, de 30 años, y un joven de 29 resultaron heridos.

Las fuentes detallaron que la menor fue trasladada en moto por los propios vecinos hasta un móvil policial, que la llevó rápidamente al Hospital Roque Sáenz Peña. Dada la gravedad de la lesión, la derivaron al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde permanece internada con asistencia médica especializada.

La madre de la víctima ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con heridas de bala en las piernas y en los brazos, fractura en el codo derecho y en un dedo del pie derecho.

Autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe indicaron que su estado es estable y que podría recibir el alta en breve.

En tanto, el tercer herido, un joven de 29 años, acudió por sus propios medios al Hospital Centenario tras sufrir un balazo en el muslo de la pierna izquierda.

Por el momento, se desconoce la mecánica del ataque. Los peritos forenses que trabajaron en la escena incautaron seis vainas servidas calibre 9 milímetros que serán enviadas a analizar.

El gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de la toma de testimonios, del relevamiento de cámaras de videovigilancia y de las pericias balísticas, de rastros, planimetría y fotografía.

No fue el único hecho de violencia de las últimas horas. Un joven de 19 años fue baleado también el sábado por la noche en Montevideo al 5900, en la zona oeste, por los ocupantes de una moto. La víctima fue internada con un disparo en la pierna derecha y alcanzó a señalar ante la Policía que los agresores huyeron con su Honda Wave.

Por su parte, un hombre de 63 años resultó herido de un disparo en el abdomen. En el Hospital Centenario declaró que la persona que tiró había intentado robarle sus pertenencias en Garibaldi y Patricias Argentinas, en barrio Tablada.

En tanto, en Clavel y Hortensia, en barrio Las Flores, un hombre de 25 años fue atacado a tiros por gatilleros a pie y tuvo que recibir asistencia en el Hospital Roque Sáenz Peña por lesiones en la rodilla derecha y en la mano izquierda.

A su vez, este sábado fueron baleados un adolescente de 15 años y un joven de 28 años en Campbell al 3900. Por los datos aportados por las víctimas, que sufrieron heridas en las piernas, fueron emboscados por tres gatilleros a pie.

Temas Relacionados

RosarioBalacerasúltimas noticias

Últimas Noticias

Dictaron prisión preventiva a dos acusados de asaltar a Nicolás Wiñazki en Hurlingham

Según la investigación, Joel Héctor De León e Iván Nicolás Covatta abordaron al periodista en una casa en construcción y le robaron dinero en efectivo y objetos de valor

Dictaron prisión preventiva a dos

Tras la confesión: el inesperado motivo de la feroz golpiza a Thiago en Pinamar

Un amigo de la víctima y del agresor contó a la Justicia cómo se originó la pelea que dejó al adolescente de 16 años en grave estado

Tras la confesión: el inesperado

Detuvieron en Wilde a “El chacal”: estaba prófugo tras ser acusado de violar a su hijastra de 4 años

El hombre, que convivía con la madre de la víctima, aprovechaba los momentos en que su pareja se iba a trabajar para cometer los abusos

Detuvieron en Wilde a “El

El caso de la japonesa que denunció ser secuestrada por su pareja en Salta será investigado como trata de personas

Después de haber estado privada de su libertad por varios meses, la joven de 23 años y su hijo fueron puestos bajo resguardo judicial. Además, pidieron que el acusado quede detenido formalmente

El caso de la japonesa

Balearon a una mujer por la espalda en Córdoba y ahora lucha por su vida: también hirieron a su pareja

Mientras que la joven se encuentra en estado reservado, el hombre tuvo que recibir asistencia médica por el disparo

Balearon a una mujer por
DEPORTES
Impacto en la NBA: una

Impacto en la NBA: una estrella fue suspendida por 25 partidos tras violar la política antidrogas de la liga

Boca Juniors buscará volver al triunfo en el Torneo Apertura frente a Newell’s: hora, TV y formaciones

Tragedia en el rugby argentino: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado en Punta del Este

El cruce entre Djokovic y Rafael Nadal en la final del Australian Open: del gesto en medio del partido al emotivo discurso

Jalen Duren lidera el resurgir de los Detroit Pistons: “Estoy aquí, no tengo límites y puedo alcanzar lo que me proponga”

TELESHOW
La contundente respuesta de Flor

La contundente respuesta de Flor Vigna a las críticas por su canción a Luciano Castro: “Lo usé a mi favor”

Willem Dafoe presentó The Souffleur en el MALBA y se rindió ante el público argentino: las fotos

Soledad Aquino recordó la desgarradora muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli: “Lo enterró solo”

Nuevos detalles de la íntima cena de cumpleaños de Susana Giménez: platos de autor, figuras y un cierre con torta Rogel

En busca del sexo perdido: la comedia que conquista la calle Corrientes con una actriz que se reinventa “en su doble vida”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia mató a 12 trabajadores

Rusia mató a 12 trabajadores mineros en un ataque con dron contra un autobús en el este de Ucrania

Oymyakon, el lugar más frío del mundo, registró el mes de enero más caluroso de su historia

Crecen las dudas en Bolivia sobre el paradero de Evo Morales: volvió a ausentarse de su programa radial sin explicación oficial

Crece la tensión en Pakistán: los combates entre el Ejército y los separatistas baluches dejaron cerca de 200 muertos en 48 horas

Polémica tras la restauración de un fresco en Roma: ¿Dieron a un ángel los rasgos de Meloni?