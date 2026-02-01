“Acelerá, ahí viene mi ex”: la persiguió, chocó contra otro auto y mató a uno de sus ocupantes

Persiguió a su ex, chocó contra otro auto y mató a uno de sus ocupantes

“Acelerá, ahí viene mi ex”. Morena entendió todo cuando vio acercarse a toda velocidad a Abiel Salazar en un Fiat Mobi. La indicación de la chica de 17 años iba dirigida al conductor de la moto CG 150 cc que la llevaba a bordo. No se equivocaba al sentir pánico: la persecución fue demencial y se extendió por 20 cuadras. Durante todo ese tiempo, el auto que los acechaba llegaba a tocarlos, incluso en sus piernas, aunque no lograba desestabilizarlos. Hasta que sintieron el golpe final.

Ocurrió el 20 de enero pasado, en la intersección de Pedro Goyena y Almeida en Villaguay, una ciudad de Entre Ríos. La secuencia no terminó allí.

A raíz del impacto, ambos jóvenes salieron despedidos de la moto. El golpe contra el asfalto le provocó a Morena una contusión en el pulmón derecho, le dejó una pierna muy lastimada, hematomas y raspones por todo el cuerpo. También un golpe en la cabeza le provocó amnesia temporal. Su amigo sufrió fracturas de cadera y de tibia.

Pero la peor parte se la llevó un Renault 12 contra el que Salazar chocó de lleno en su loca carrera por alcanzar a su ex novia y madre de su beba. En ese vehículo viajaban cinco personas; cuatro terminaron con lesiones graves. Una de ellas murió.

Se trataba de Garay Roque Elesio, de 74 años. Por el homicidio culposo —matar sin intención—, Salazar fue detenido y, desde entonces, cumple prisión preventiva.

Ahora, Belén y su mamá, Mariana González, reclaman que sea, además, imputado por intento de femicidio. Tienen miedo de que lo liberen.

“Todo comenzó hace dos años. Él tenía 25 años cuando la conoció, ella 15. Me opuse a la relación, hice denuncias. Fui a la Comisaría de Familia y Minoridad de Villaguay varias veces, pero lo único que me respondían es que llevara al psicólogo a mi hija, que no podían hacer nada”, contó Mariana en diálogo con Infobae.

Pese a que intentó alejarlos, la relación continuó y, un año más tarde, nació la hija de ambos. Morena se fue a vivir con Salazar. “Descubrí que él era violento cuando no tuve noticias de ella durante dos días. No venía a casa, solo me enviaba mensaje de WhatsApp. La fui a buscar y encontré todo cerrado. Mi hija salió llorando. La había golpeado, insultado y hasta escupido. La había amenazado con sacarle a la beba, por eso no se escapaba. Me la llevé de ahí”, aseguró la mujer.

“A la semana, él volvió a buscarla, pese a que tenía orden de restricción y botón antipánico. La manipuló para que volviera. Le armó un lío en la cabeza. Otra vez, fui a la comisaría y denuncié que habían violado la orden. Esta vez, la trajo la policía a mi casa”, agregó.

“Morena comenzó terapia y, de a poco, pudo desprenderse. Él nunca dejó de insistir, pasaba por el frente de mi casa y se paraba en la esquina; las restricciones no sirven para nada”, relató.

Y siguió: “El día que intentó matarla, Morena salió a dar vueltas con un amigo a la noche. Él la vio y le gritó su nombre, como ella siguió, se subió al auto y comenzó a perseguirlos. Enloqueció, nunca la había visto con otra persona”.

“También recibimos amenazas de él y de su familia. Tenemos los audios y vamos a presentarlos a la Justicia, pero hay que esperar que termine la feria judicial para poder tener una fecha de audiencia y pedir la imputación por el intento de asesinarla”, contó resignada.

De acuerdo a Mariana, su hija está muy asustada y “habla todo el tiempo del accidente”. No tiene dudas de que la intención de su ex era matarla.