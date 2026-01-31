Crimen y Justicia

Detuvieron a una joven de 19 años que circulaba por un balneario de Mar del Plata con un arma de guerra

Ocurrió en una playa de Punta Mogotes. La detenida portaba una pistola 9mm con cinco cartuchos

La joven detenida por portación
La joven detenida por portación ilegal de arma de fuego

Una joven de 19 años fue detenida en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata por portar un arma de guerra en un balneario de Punta Mogotes, según informaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió este viernes cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona armada en el Balneario N°13 de Punta Mogotes. Al llegar al lugar, efectivos de la policía encontraron a la joven y procedieron a su detención.

Durante la intervención, los agentes verificaron que la detenida tenía en su poder una pistola marca Bersa calibre 9 mm con la numeración suprimida. Además, llevaba cinco cartuchos 9 mm completos y sin uso, de acuerdo al reporte oficial.

La pistola 9mm que tenía
La pistola 9mm que tenía la detenida

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Flagrancia, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, intervino en el caso y ordenó la realización de las actuaciones correspondientes.

El funcionario judicial dispuso el alojamiento de la joven en la Unidad Penal N°50, en el marco de una causa caratulada como portación ilegal de arma de fuego. Por otra parte, se fijó la audiencia de indagatoria para mañana, domingo, a primera hora.

Esta semana, la playa en la ciudad balnearia fue escenario de un hecho de inseguridad. Un turista sufrió el robo de una cadena de oro cuando caminaba con su familia por la avenida José Manuel Estrada y la costa.

El asalto quedó registrado en un video filmado por un testigo desde un auto, donde se observa cómo un joven se acerca a la víctima, lo enfrenta y le arranca la cadena para luego huir corriendo. La pareja del turista gritó desesperada y el hombre intentó perseguir al ladrón, pero el asaltante cruzó la avenida Patricio Peralta Ramos y escapó junto a un cómplice que lo esperaba en un Volkswagen Fox gris.

La familia que grabó la secuencia siguió el auto de los delincuentes durante una cuadra, mientras relataban su sorpresa y bronca por lo que estaban presenciando. Por el momento, no hay sospechosos identificados ni detenidos en relación al robo.

Le arrebató la cadena de oro a un turista en Mar del Plata y huyó a toda velocidad (Video: 0223)

Otros robos en Mar del Plata

El reciente aumento de robos a familias en Mar del Plata obligó a varios turistas a interrumpir sus vacaciones y regresar a sus hogares solo con lo esencial.

En uno de los hechos, una familia oriunda de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, sufrió el robo de $4.500.000 en efectivo, así como la sustracción de todas sus pertenencias y las copias de las llaves de dos camionetas Toyota: una Rav 4 y una Hilux.

Este ataque ocurrió mientras los integrantes disfrutaban de la playa y la propiedad alquilada en Las Margaritas al 3300, en el Bosque Peralta Ramos, quedaba deshabitada. La ausencia de los veraneantes coincidió con un corte de energía en el barrio, provocado por un camión que dañó los cables y dejó inutilizadas las cámaras de seguridad. Así, los ladrones ingresaron forzando una ventana sin mayores obstáculos.

“Nos dejaron con lo puesto”, resumió el alcance de la pérdida uno de los damnificados, que planeaban permanecer unos días más, pero debieron anticipar su regreso recurriendo a ayuda económica de amigos.

Otro episodio reciente afectó a la influencer Mía Martínez, quien permanecía en la vivienda de sus abuelos con amigos por compromisos laborales. La joven relató a Infobae que los ladrones se llevaron “la totalidad de sus pertenencias de valor profesional, entre ellas su cámara de fotos, micrófonos y un dron”, y solo dejaron en la casa “un bóxer y una tanga”. Este robo forzó la cancelación de actividades laborales y un regreso precoz a la Ciudad de Buenos Aires.

En su reconstrucción de los hechos, la influencer advirtió que existían videos de vigilancia donde podía observarse a una persona rondando la propiedad antes del robo. “Nos tenían vistos y estábamos totalmente marcados. Porque hay videos de cómo la persona pasa una vez, mira y a la segunda ya va directo a entrar, y entraron por un ventiluz sin romper nada”, detalló.

