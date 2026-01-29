Le arrebató la cadena de oro a un turista en Mar del Plata y huyó: todo quedó grabado por un testigo

Le arrebató la cadena de oro a un turista en Mar del Plata y huyó a toda velocidad (Video: 0223)

Un turista sufrió un violento robo mientras estaba caminando con su familia por la Av. José Manuel Estrada y la costa, en Mar del Plata, antes de ingresar a la playa. El incidente, ocurrido en un área con gran afluencia de visitantes, quedó grabado en video por un testigo desde un vehículo.

Las imágenes, que encabezan esta nota, muestran el momento en que un joven se acerca a la víctima, la enfrenta y le arrebata una cadenita de oro. La escena se desarrolla en segundos: el ladrón huye, el turista intenta perseguirlo y la pareja de la víctima grita alarmada por el ataque.

En la filmación se registra también la huida: el ladrón cruza corriendo la avenida Patricio Peralta Ramos, donde lo aguarda un cómplice a bordo de un automóvil, Volkswagen Fox gris. Ambos escapan del lugar a toda velocidad.

La familia que registró el hecho en video sigue el auto de los delincuentes durante una cuadra, mientras comentan en voz alta la situación. En la secuencia se escucha cómo uno de ellos expresa que tuvo deseos de interceptar al delincuente, aunque finalmente desisten.

Según pudo saber el medio local 0223, por el momento, no se informó si hay sospechosos identificados en relación con el robo.

Otros robos en Mar del Plata

El reciente aumento de robos a familias en Mar del Plata obligó a varios turistas a interrumpir sus vacaciones y regresar a sus hogares solo con lo esencial.

En uno de los hechos, una familia oriunda de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, sufrió el robo de $4.500.000 en efectivo, así como la sustracción de todas sus pertenencias y las copias de las llaves de dos camionetas Toyota: una Rav 4 y una Hilux. Este ataque ocurrió mientras los integrantes disfrutaban de la playa y la propiedad alquilada en Las Margaritas al 3300, en el Bosque Peralta Ramos, quedaba deshabitada.

Según informó el medio local 0223, la ausencia de los veraneantes coincidió con un corte de energía en el barrio, provocado por un camión que dañó los cables y dejó inutilizadas las cámaras de seguridad. Este contexto facilitó la tarea de los ladrones, que ingresaron forzando una ventana sin mayores obstáculos. Al regresar y comprobar el saqueo, la familia intentó comunicarse telefónicamente con la Policía, aunque la falta de electricidad lo impidió. Finalmente, radicaron la denuncia de manera presencial en la comisaría, donde recibieron la recomendación de mantener escondidos sus vehículos para evitar nuevos delitos.

Uno de los damnificados resumió el alcance de la pérdida al declarar: “Nos dejaron con lo puesto”. Planeaban permanecer hasta el lunes, pero debieron anticipar su regreso el viernes, recurriendo a ayuda económica de amigos para poder dejar Mar del Plata tras una estadía marcada por el temor.

Otro episodio reciente afectó a la influencer Mía Martínez, quien permanecía en la vivienda de sus abuelos con amigos por compromisos laborales. Martínez relató a Infobae que los ladrones se llevaron “la totalidad de sus pertenencias de valor profesional, entre ellas su cámara de fotos, micrófonos y un dron”, y solo dejaron en la casa “un bóxer y una tanga”. Este robo forzó la cancelación de actividades laborales y un regreso precoz a la Ciudad de Buenos Aires.

Martínez subrayó la dimensión emocional de la pérdida, ya que entre los objetos sustraídos se encontraban: “Una campera de mi viejo cuando él tenía 20 años” y “una cadenita de mi viejo, con las iniciales de mamá, papá y mi hermano, de hace mil años”. “En este momento quiero poder reponer mi cámara de fotos, que es mi mano derecha; mis micrófonos, mis trípodes, mis luces… Con eso, puedo volver a trabajar”, explicó.

En su reconstrucción de los hechos, la influencer advirtió que existían videos de vigilancia donde podía observarse a una persona rondando la propiedad antes del robo. Martínez detalló a Infobae: “Nos tenían vistos y estábamos totalmente marcados, por cómo se ven en los videos. Porque hay videos de cómo la persona pasa una vez, mira y a la segunda ya va directo a entrar, y entraron por un ventiluz sin romper nada”.

Mía Martínez se encontraba trabajando en esa ciudad desde principios de enero. Además de perder todas sus herramientas laborales y obligarla a volver a Buenos Aires, los ladrones se llevaron objetos de alto valor sentimental

Tras el asalto, Martínez recurrió a los vecinos en busca de información y apoyo, aunque la Policía y la Fiscalía no le ofrecieron ninguna novedad ni avance sobre la investigación. La vivienda, según narró, permanece casi todo el año cerrada y cuenta con varias medidas de resguardo, pero no todas se empleaban de forma regular. Después del incidente, el miedo se apoderó del grupo: “Ayer a la noche, cuando nos íbamos a dormir o cuando quisimos salir de la casa, yo tenía un montón de miedo”, sostuvo.

Además, la influencer planteó su preocupación acerca de la exposición que implica trabajar en redes sociales, admitiendo que esta visibilidad otorga a desconocidos información sobre sus rutinas: “Es el lado B esto de estar tan expuesto en redes sociales, porque es imposible que vos en el día a día no estés mostrando lo que estás haciendo o dónde estás. Por esas cosas también te pueden estar fichando”.