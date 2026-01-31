Detuvieron a un docente en Santiago del Estero por distribuir material de abuso sexual infantil

Fuente: Prensa Santiago del Estero

Un docente de 27 años fue arrestado en la provincia de Santiago del Estero luego de una investigación de un año que determinó que distribuía y producía material de abuso sexual infantil. Los videos involucraban a víctimas de entre 2 y 6 años.

La aprehensión se concretó este viernes en el departamento Figueroa, donde el hombre pasaba unos días en la casa de su familia. Separado, es padre de un hijo y se desempeña como docente en el sur del país, de acuerdo con las primeras informaciones.

La fiscal Vanina Aguilera, quien encabeza la causa, venía reuniendo pruebas desde hace un año. El acusado enfrenta cargos por tenencia, distribución y producción de material de abuso sexual infantil.

Según informó El Liberal, el allanamiento ocurrió en una vivienda del paraje Cartavio antes de las 10 de la mañana. Participó un equipo especializado de la Dirección Trata de Personas, que actuó bajo una orden de allanamiento firmada por la jueza de Control y Garantías, Carolina Salas.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron al medio local que el material distribuido por el acusado tenía como característica principal la presencia de víctimas de entre 2 y 6 años.

Entre las pruebas secuestradas, los investigadores hallaron videos en los que una voz en off narra la rutina de una de las víctimas. En uno de los registros, un niño describe cómo fue la primera vez que sufrió abuso y detalla lo que vivió en los días posteriores.

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron seis computadoras y varios teléfonos celulares. El docente, identificado como J. M., fue trasladado a la capital provincial, donde se prevé que preste declaración indagatoria a comienzos de la próxima semana.

Según informó El Liberal, la investigación contó con la intervención de perfiladores, especialistas en identificar sospechosos y anticipar su comportamiento. Estos profesionales describieron al docente como un "consumidor compulsivo de pornografía infantil", conducta que lo mantenía constantemente conectado a su celular y otros dispositivos.

El antecedente en Mar del Plata

En noviembre del año pasado, un hombre de 35 años fue detenido en la ciudad de Mar del Plata, acusado de compartir pornografía infantil a través de distintas redes sociales. En la investigación se halló un mensaje enviado por el imputado en el que dijo que su fantasía es “tener hijos para abusar sexualmente de ellos”.

El acusado por distribución de pornografía infantil en Mar del Plata.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el operativo, ejecutado por personal de la División Unidades Operativas Federales (DUOF) de la Policía Federal Argentina (PFA), se realizó en las inmediaciones de la intersección de las calles Storni y Rojas, en el barrio Estrada.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Intervención Temprana en la Violencia en la Familia y de Género, dirigida por la fiscal Graciela Trill, quien imputó al sospechoso -identificado como A.C.- por el delito de distribución de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales.

De acuerdo con la reconstrucción del caso reseñada por medios locales marpaltenses, en julio de 2024 el hombre compartió videos en la aplicación KIKI donde se mostraba el abuso sexual de una menor de 13 años perpetrado por un adulto.

En febrero de 2025, la Policía allanó su vivienda y secuestró un teléfono celular con 13 imágenes y un video con material explícito protagonizado por menores de 18, incluyendo situaciones de exhibición de genitales y víctimas menores de 13 años. Sin embargo, no quedó detenido.

Los elementos que le incautaron al sospechoso

Pese a eso, la investigación continuó hasta que se pudo establecer que en junio de ese año el imputado utilizó el chat de la red social Instagram para volver a compartir un video con escenas de abuso sexual contra una niña menor de 13 años.

Además de ese material, también se halló una conversación en la aplicación Zangi entre el imputado y una presunta mujer, en la que le expresa el macabro deseo de tener hijos para abusarlos sexualmente.

En el interior de la vivienda, en tanto, se secuestraron más dispositivos electrónicos para ser peritados. El operativo fue avalado por el juez de Garantías Juan Tapia.

Las fuentes explicaron que incautaron un teléfono celular de color azul, con un chip colocado de la empresa Personal, con una tarjeta de memoria color negra de 16 gigas. De igual manera, los agentes hallaron una notebook HP, con un pendrive de color negro de 32 gigas, un disco rígido de 250 gigas, ocho cajas plásticas de color negro que contienen discos.