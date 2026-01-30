Crimen y Justicia

Lo detuvieron por abusar de una menor, murió a las pocas horas e investigan si fue atacado por otros internos

El hombre de 52 años sufrió una descompensación y debió ser trasladado por los oficiales hasta el Hospital Dr. Oscar Costas. La autopsia será clave para determinar la causa de la muerte

Un hombre de 52 años
Un hombre de 52 años murió bajo custodia policial en Joaquín V. González tras ser trasladado al hospital Óscar Costas por una descompensación (El Tribuno)

Un hombre de 52 años murió luego de descompensarse en una comisaría de Joaquín V. González, departamento de Anta, provincia de Salta. Estaba detenido por abusar sexualmente de una menor y alegó haber sido agredido por otros internos. Ahora, las autoridades investigan las causas en las que ocurrió todo.

El detenido se encontraba en la Comisaría N.° 50 y fue trasladdo hasta el Hospital Óscar Costas luego de solicitar asistencia médica tras una descompensación.

Según información difundida por fuentes judiciales citadas en El Tribuno, el origen del caso se remonta a una denuncia por presunto abuso sexual contra una menor en el barrio Francisco Arias. Al tomar conocimiento del caso, los vecinos de la zona retuvieron y agredieron al sospechoso antes de la intervención de las fuerzas de seguridad, lo que motivó su traslado a la comisaría y su permanencia bajo arresto desde la noche del lunes.

Ya alojado en la dependencia policial, el hombre manifestó una descompensación y pidió atención médica. De acuerdo con los documentos incorporados a la causa, antes de ser trasladado, declaró que fue atacado por otros internos o que los golpes fueron consecuencia de una pelea.

La Justicia de Salta investiga
La Justicia de Salta investiga la muerte del detenido en la Comisaría N° 50, analizando si se trató de un ataque por parte de los internos o una pelea (El Tribuno)

La fiscal penal 1 de Anta en feria, María Celeste García Pisacic, dispuso las primeras medidas judiciales tras analizar testimonios e indicios, enfocando la investigación en determinar si el fallecido fue agredido por otros detenidos.

El caso avanzó con la formalización de la detención de siete personas que ya se encontraban privadas de su libertad por causas previas, quienes fueron puestas bajo investigación de la Justicia de Salta.

Como parte de los protocolos habituales en este tipo de investigaciones, el Ministerio Público Fiscal ordenó el traslado de los internos alojados en la comisaría a otras dependencias en la madrugada, así como el secuestro de uniformes policiales y el relevamiento de la escena por personal de Criminalística.

En el ámbito forense, el cuerpo del fallecido fue trasladado a la ciudad de Salta, donde el Servicio de Tanatología Forense del CIF realizará la autopsia. El resultado será clave para establecer si la muerte obedeció a patologías preexistentes, lesiones sufridas o factores distintos. Desde el Ministerio Público se informó que todas las hipótesis continúan abiertas hasta contar con los resultados forenses y técnicos.

Violenta pelea entre dos “trapitos” en Córdoba

La violencia entre trapitos sorprendió en pleno centro de Córdoba durante la tarde, cuando una pelea dejó a uno de los involucrados con lesiones de traumatismo de cráneo y al otro bajo arresto, en un escenario ya marcado por repetidos incidentes protagonizados por cuidacoches en distintos barrios de la ciudad.

La Policía de Córdoba informó que el incidente ocurrió en la calle Oncativo al 50, donde dos hombres de 34 y 36 años comenzaron una disputa en la vía pública. Durante el altercado, se emplearon objetos contundentes, ya que los efectivos secuestraron tres elementos de madera que, según las primeras averiguaciones, habrían sido utilizados como armas improvisadas.

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y fue derivada al Hospital de Urgencias

Tras la intervención del servicio de emergencias, el hombre de 36 años fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital de Urgencias, donde ingresó con un cuadro de gravedad: “traumatismo de cráneo”, según el diagnóstico médico inicial que motivó acciones clínicas de inmediato.

En simultáneo, los agentes policiales detuvieron al presunto agresor, un individuo de 34 años, y procedieron a trasladarlo, junto con los objetos incautados, a sede policial. Tanto el arrestado como las pruebas reunidas quedaron a disposición de la Justicia, de acuerdo al reporte difundido por la Policía de Córdoba.

