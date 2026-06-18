Honduras

EE.UU. ofrece hasta $15 millones por información para capturar a “Porky” y “Cuervo” líderes de la MS-13 en Honduras

Seis años después de escapar durante un violento rescate armado, Yulan Adonay Archaga Carías, alias “Porky”, vuelve a estar en el centro de atención luego que EEUU ofreciera hasta 10 millones de dólares por su captura

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El Departamento de Estado anunció una recompensa histórica contra líderes de la MS-13. (FOTO: Proceso Digital)
El Departamento de Estado anunció una recompensa histórica contra líderes de la MS-13. (FOTO: Proceso Digital)

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita la captura de dos de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras, identificados como Yulan Adonay Archaga Carías, alias “Porky”, y Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias “Cuervo”.

La medida fue divulgada por el Departamento de Estado estadounidense como parte de los esfuerzos que mantiene ese país para combatir las estructuras criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos y otros delitos de alto impacto.

De acuerdo con la acusación judicial presentada en Estados Unidos, ambos individuos son considerados los máximos líderes de la MS-13 en territorio hondureño y estarían a cargo de coordinar diversas actividades ilícitas desarrolladas por la organización criminal.

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Las autoridades estadounidenses informaron que ofrecen hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Archaga Carías, conocido como “Porky”, mientras que otros cinco millones de dólares están destinados a obtener datos que permitan el arresto de Morales Zelaya, alias “Cuervo”.

Según la información oficial, “Porky” figura actualmente entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), debido a su presunta participación en actividades relacionadas con narcotráfico, crimen organizado y delitos con armas de fuego.

La investigación contra ambos cabecillas está siendo coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), una unidad integrada por diferentes agencias federales estadounidenses dedicada a combatir organizaciones criminales transnacionales y estructuras vinculadas al narcotráfico.

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La recompensa forma parte de los esfuerzos para combatir estructuras criminales transnacionales. (FOTO: La Prensa)
La recompensa forma parte de los esfuerzos para combatir estructuras criminales transnacionales. (FOTO: La Prensa)

Las autoridades consideran que los dos líderes de la MS-13 han desempeñado un papel clave en la expansión y operación de actividades criminales en Honduras y otros países de la región, incluyendo delitos relacionados con tráfico de drogas, lavado de activos, secuestros y homicidios.

El anuncio ocurre en un contexto de creciente presión de Estados Unidos contra organizaciones criminales consideradas una amenaza para la seguridad regional. En ese sentido, el presidente Donald Trump clasificó el año pasado a la Mara Salvatrucha como organización terrorista, junto a otros grupos criminales de alcance internacional.

La MS-13 tuvo sus orígenes en la ciudad de Los Ángeles, California, durante la década de 1980, y posteriormente extendió sus operaciones hacia Centroamérica y diversas ciudades estadounidenses. Desde entonces ha sido señalada por participar en actividades como extorsión, tráfico de drogas y otros delitos violentos.

“Porky” figura actualmente entre los diez fugitivos más buscados por el FBI. (FOTO: La Prensa)
“Porky” figura actualmente entre los diez fugitivos más buscados por el FBI. (FOTO: La Prensa)

Archaga Carías ha sido uno de los objetivos prioritarios de las agencias de seguridad estadounidenses durante los últimos años. En 2021 fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI y posteriormente fue objeto de sanciones y programas de recompensa por parte del Gobierno estadounidense.

Las autoridades estadounidenses reiteraron que cualquier información que contribuya a la captura de ambos individuos será evaluada dentro de los mecanismos establecidos para el otorgamiento de recompensas, en el marco de las investigaciones que continúan desarrollándose contra estructuras criminales vinculadas a la MS-13.

La figura de Yulan Adonay Archaga Carías ha estado en el centro de atención de las autoridades hondureñas y estadounidenses durante los últimos años. Alias “Porky” logró escapar de la justicia hondureña en febrero de 2020 cuando un grupo fuertemente armado irrumpió en los tribunales de El Progreso, Yoro, donde era trasladado para una audiencia judicial.

El operativo criminal dejó varios agentes policiales muertos y permitió la fuga del presunto cabecilla de la MS-13, quien desde entonces permanece prófugo.

Alias “Porky” logró escapar de la justicia hondureña en febrero de 2020 cuando un grupo fuertemente armado irrumpió en los tribunales de El Progreso, Yoro, donde era trasladado para una audiencia judicial. (FOTO: La Prensa)
Alias “Porky” logró escapar de la justicia hondureña en febrero de 2020 cuando un grupo fuertemente armado irrumpió en los tribunales de El Progreso, Yoro, donde era trasladado para una audiencia judicial. (FOTO: La Prensa)

Tras su escape, las agencias de seguridad de Estados Unidos intensificaron su búsqueda y en 2021 el FBI incluyó a Archaga Carías en su lista de los diez fugitivos más buscados.

Las autoridades estadounidenses lo señalan como uno de los principales responsables de coordinar actividades de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero para la Mara Salvatrucha en Honduras, además de facilitar el movimiento de cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense.

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