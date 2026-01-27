Política

El Gobierno de Salta le pedirá exámenes toxicológicos para todos sus funcionarios

La medida fue dispuesta tras un decreto firmado por Gustavo Sáenz. Serán controles aleatorios y sorpresivos para quienes ocupan cargos públicos en los tres poderes del Estado

Guardar
Un resultado positivo en el
Un resultado positivo en el examen impedirá la incorporación al Estado y podrá derivar en la remoción del cargo

El Gobierno de Salta introdujo la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos tras la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del gobernador Gustavo Sáenz. El anuncio, realizado en el Centro Cívico Grand Bourg, se presenta como un giro en la dinámica institucional local y plantea nuevas reglas para quienes ejercen la función pública. La medida abarca desde el propio mandatario hasta los aspirantes a ingresar al Estado provincial, y establece consecuencias concretas ante la presencia de sustancias prohibidas.

La vocera del Gobierno provincial, Ana Paula Benavides, detalló que el decreto alcanza a los tres poderes del Estado y no deja margen para excepciones. En el Poder Ejecutivo, la exigencia recae sobre el gobernador, el vicegobernador, ministros y secretarios.

En el Poder Legislativo, se incluye a senadores y diputados. El Poder Judicial y el Ministerio Público también quedan alcanzados, junto con intendentes y concejales en el ámbito municipal, entes autárquicos y organismos de control. En todos los casos, la obligatoriedad se extiende a quienes aspiren a ingresar a la administración pública, como en áreas de salud, seguridad y educación.

La normativa establece que los exámenes se realizarán de manera aleatoria y sorpresiva, directamente en los lugares de trabajo. Los controles buscarán detectar la presencia de cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas y otras sustancias psicoactivas prohibidas. El Gobierno aseguró que el procedimiento respetará la privacidad de los involucrados y el derecho al debido proceso, incluyendo la posibilidad de solicitar contrapruebas en laboratorios habilitados.

La medida, firmada por Gustavo
La medida, firmada por Gustavo Sáenz, busca fortalecer la transparencia y la integridad en la función pública de la provincia

La vocera Benavides explicó que el DNU fue precedido por una reunión con legisladores provinciales de diferentes bloques políticos y que se fundamenta en la necesidad de reforzar la idoneidad y la aptitud moral de quienes ocupan cargos públicos. “Se busca que, a través de análisis sorpresivos y aleatorios, se pueda constatar que las personas que ocupan cargos públicos tengan la aptitud física y psicológica necesaria para estar en el lugar que ocupan”, remarcó Benavides en diálogo con El Tribuno.

El decreto también es contundente respecto a las consecuencias. De acuerdo con la información difundida por el gobierno salteño, la negativa injustificada a realizarse el examen toxicológico se considerará automáticamente como resultado positivo. En caso de resultados confirmados, quienes ya ocupen cargos enfrentarán la remoción del puesto o la activación de mecanismos de juicio político y destitución, según corresponda. Para los aspirantes, un resultado positivo impedirá el acceso a la función pública.

El Ejecutivo provincial subrayó que la función pública debe entenderse como “una responsabilidad institucional” y no como un privilegio, y que la gestión requiere “decisiones firmes, aun cuando estas generen incomodidad dentro del propio sistema político”. El mensaje oficial sostiene que la medida reafirma el compromiso con la transparencia real y con la idoneidad como obligación para ejercer cargos públicos, citando la necesidad de una “aptitud moral e integridad física y psíquica irreprochables”, conforme a la Constitución.

El trasfondo político de la decisión también se encuentra presente. El Tribuno recordó que, en 2025, el diputado provincial Juan Esteban Romero había presentado un proyecto de ley en la Legislatura local que proponía controles toxicológicos obligatorios para funcionarios y legisladores, aunque la iniciativa nunca fue tratada en el recinto.

El decreto, según informó la
El decreto, según informó la vocera Benavidez, abarca a todos los niveles del Estado e incluye a quienes aspiren a ingresar a la administración pública

Tras la firma del decreto, Romero valoró la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con la medida ante la falta de tratamiento legislativo. “Dentro del Estado no puede haber ningún vínculo con las drogas, y quienes ejercen responsabilidades públicas deben dar el ejemplo”, sostuvo el exlegislador.

El Gobierno de la Provincia de Salta señaló que la decisión responde a una demanda social por mayor transparencia y control sobre quienes ocupan cargos públicos. La obligatoriedad de los exámenes toxicológicos se presenta como una herramienta para fijar límites claros en el ejercicio del poder y establecer reglas comunes para todos los estamentos estatales.

Desde la administración de Sáenz precisaron que aún restan detalles operativos por definir, como la periodicidad de los exámenes, los organismos responsables de los controles y los protocolos específicos ante resultados positivos. De todas formas, la decisión ya impactó en la agenda institucional de 2026 y reinstaló el debate sobre integridad y control en la función pública.

Temas Relacionados

SaltaGustavo Sáenzúltimas noticias

Últimas Noticias

Javier Milei cierra su visita a Mar del Plata: asistirá a una obra de Fátima Florez y encabezará la Derecha Fest

El presidente volverá a subirse a los escenarios para cantar, esta vez en el show de la capo cómica. Antes, será el orador principal en el encuentro de militantes de derecha

Javier Milei cierra su visita

Salta apuesta por una estrategia turística integral durante el verano para competir con los viajes al exterior

La provincia es uno de los principales centros a visitar del país durante todo el año y ahora busca una agenda activa para mantener los niveles de visitantes en las principales ciudades

Salta apuesta por una estrategia

Sindicatos estatales realizarán un paro el día que se trate la reforma laboral en el Senado

Un grupo de gremios, impulsados por ATE, se reunieron este martes y anunciaron la huelga prevista para el mismo día en que la Cámara Alta retome el debate del proyecto que busca aprobar el gobierno nacional

Sindicatos estatales realizarán un paro

La Policía de Entre Ríos debió intervenir para liberar un puerto bloqueado por un conflicto sindical

La fuerza provincial, con el apoyo de Prefectura, dispersó una manifestación que impedía el acceso de camiones a la terminal. El conflicto estalló por una disputa que involucra a la empresa Urcel y dos facciones del gremio de estibadores

La Policía de Entre Ríos

Los gobernadores patagónicos pidieron que se trate la Ley de Emergencia Ígnea en las sesiones extraordinarias

En medio del drama por los incendios que afectaron a más de 230.000 hectáreas en el sur del país, los mandatarios provinciales le solicitaron al Congreso de la Nación que apruebe el proyecto

Los gobernadores patagónicos pidieron que
DEPORTES
San Lorenzo busca la levantada

San Lorenzo busca la levantada en su visita a Gimnasia de Mendoza

Vélez le ganó sobre la hora 2-1 a Talleres por la segunda fecha del Torneo Apertura

Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez volvieron a ignorarse en Vélez-Talleres: el trasfondo de sus “diferencias”

Santiago Ascacíbar fue presentado como nuevo refuerzo de Boca Juniors: los detalles del impactante traspaso y cuándo debutaría

Se conocieron imágenes de la remodelación que tendrá la Bombonera en una de sus plateas

TELESHOW
Evangelina Anderson mostró los ejercicios

Evangelina Anderson mostró los ejercicios que hace para recuperar la voz: “Qué feo es no poder hablar”

Las polémicas frases machistas de Horacio Pagani: “El fútbol es masculino, que no se metan las mujeres”

La China Suárez mostró sus días en Estambul: gastronomía, familia y tiempo para sí misma

Murió Adrián Bar, líder de Orions Beethoven y Triciclosclos

Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

INFOBAE AMÉRICA

La guerra de Ucrania ya

La guerra de Ucrania ya dejó cerca de dos millones de bajas militares en casi cuatro años de combate

Una crisis silenciosa en Noruega: un drástico descenso de aves agrícolas alerta a científicos y productores

Moscú recrudeció la ofensiva sobre la red energética de Ucrania en plena negociación de paz

Estados Unidos anunció maniobras aéreas en Medio Oriente en plena escalada con Irán y el despliegue de activos en la región

El caso a favor de una intervención extranjera en Irán