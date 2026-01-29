Crimen y Justicia

Una policía peleó con su pareja, disparó al aire con su arma reglamentaria y terminó detenida

El hecho ocurrió en el barrio porteño de Villa Santa Rita. La mujer forma parte de la fuerza federal y quedó a disposición de la Justicia

La agente disparó contra su pareja y frente a su hijo

Un operativo policial desarrollado en el barrio porteño de Villa Santa Rita concluyó con la detención de una agente de la Policía Federal Argentina tras efectuar disparos con su arma reglamentaria durante una discusión familiar. El incidente ocurrió en la mañana de este jueves en una vivienda ubicada en San Blas al 3000, donde personal de la Comisaría Vecinal 11 A de la Policía de la Ciudad acudió ante un llamado por detonaciones de arma de fuego.

Según fuentes policiales, la intervención se originó luego de que un denunciante alertara sobre una situación de violencia doméstica. El testigo relató que, en medio de una disputa, su pareja, integrante de la fuerza federal, utilizó su arma de fuego y disparó dentro del domicilio. En el lugar también se encontraba el hijo menor de la pareja, quien resultó ileso.

Al llegar, el personal policial solicitó la presencia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) para constatar el estado de los presentes. No se registraron personas heridas, según confirmaron las autoridades.

No obstante, el fiscal Alejandro Corral Galvano, de la Unidad de Flagrancia Penal Oeste, a cargo del caso, dispuso la detención de la mujer por los delitos de abuso de arma de fuego y disparo de arma de fuego agravado por el vínculo.

Además, se ordenó el secuestro de una pistola semiautomática Bersa calibre 9 x 19 mm, junto con un cargador completo con quince municiones aptas para el disparo.

El procedimiento incluyó el resguardo de pruebas y la custodia del arma involucrada, mientras avanzan las actuaciones judiciales bajo supervisión de la Justicia porteña.

Una policía mató a su ex pareja en Caballito

La zona donde ocurrió el hecho

Hace dos meses, una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a su ex pareja de dos disparos en un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, durante una pelea registrada este miércoles.

El episodio ocurrió en un edificio de Cachimayo al 100. Efectivos de la Comisaría Vecinal 6B de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer herida por arma de fuego.

Al ingresar a la vivienda, los agentes hallaron a un hombre de 36 años y nacionalidad paraguaya tendido en el piso, con dos impactos de bala en el pecho y junto a una pistola Bersa. La oficial, de 31 años e integrante de la División Sustracción de Automotores de la PFA, presentaba una herida de bala en el muslo izquierdo.

En el domicilio también estaban presentes las dos hijas de la pareja, de 4 y 6 años, quienes dormían en una habitación y resultaron ilesas.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a la mujer y la trasladó al Hospital Durand, donde permanece internada.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, dirigida por Laura Brunierd, mientras que la División Homicidios de la Policía de la Ciudad lleva adelante la investigación.

Según los primeros datos, la oficial se había separado del fallecido y se mudó al departamento junto a sus hijas hace seis meses. Existían denuncias previas por violencia de género y sobre el hombre regía una restricción de acercamiento.

