Crimen y Justicia

El video del “vecino ladrón” que aprovechó que los dueños de casa estaban de vacaciones para robarles

Ocurrió en Virrey del Pino y un pariente ya les avisó a los propietarios para que regresen de La Costa. Buscan al sospechoso

Guardar
Una cámara de seguridad captó el momento en que el delincuente forzaba los ingresos a la propiedad de Virrey del Pino (El Diario de La Matanza)

Una cámara de seguridad, otra vez, fue la clave, primero, para descubrir un robo y ponerle cara al sospechoso y, segundo, para adelantarle el dolor de cabeza y la angustia a una familia que está de vacaciones en el partido de La Costa. Es que, justamente, el ladrón aprovechó el viaje de los dueños de casa y se tomó todo el tiempo del mundo para romper las cerraduras. Incluso, en una de las habitaciones había dejado parte del botín para volverlo a busca.

Ocurrió en la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, y los vecinos del barrio denunciaron que el delincuente es conocido y que se mudó recientemente al barrio.

Fuentes del caso, que investiga como robo por efracción el fiscal Marcelo Diomede, de la UFI N°5 del departamente judicial de La Matanza, dijeron a Infobae que las autoridades tienen en claro que es un residente del barrio pero no saben su nombre ni donde vive.

Por lo pronto, luego de que un pariente les avisara a los dueños de casa lo sucedido, la familia está volviendo de La Costa, ampliaron las fuentes del caso.

Todo sucedió este lunes, cuando el “ladrón vecino” accedió a la propiedad por los fondos y comenzó a forzar la puerta de rejas, que tenía un candado. Luego, y después de varios intentos, pudo acceder a la vivienda tras romper la cerradura. Incluso, en el medio, revisó las ventanas y otra reja para ver si podía entrar.

Una vez que logró acceder a la propiedad, revolvió todo y se llevó un televisor, una pava eléctrica, dos computadoras y elementos de blanquería.

Todo lo descubrió un familiar de las víctimas, quien les cuidaba la casa: fue esa persona la que notó que el ladrón había dejado otros electrodomésticos apilados en una habitación. Sospechan que los iba a ir a buscar luego.

La sorpresa llegó cuando los vecinos vieron el video y se dieron cuenta que la cara del sospechoso les era conocida.

Dos detenidos por robarle a un repartidor en La Plata

Los dos detenidos
Los dos detenidos

Personal policial del Comando de Patrullas y la Patrulla Municipal de La Plata intervino este miércoles en un hecho ocurrido en Parque Castelli, en la intersección de las calles 27 y 67 y detuvo a dos sospechosos por el robo a un repatidor de un e-commerce.

El caso, caratulado como “robo agravado por el empleo de arma y por ser cometido en poblado y en banda”, involucró como víctima a repartidor de Mercado Libre, de 36 años, domiciliado en Lanús.

Según la información oficial, el trabajador se encontraba entregando un pedido cuando fue abordado por tres individuos. Bajo amenaza con un cuchillo de cocina, uno de los agresores le sustrajo el teléfono.

Tras recibir el alerta de lo sucedido, los efectivos desplegaron un operativo en la zona. En calles 28, entre 61 y 62, lograron la aprehensión de uno de los sospechosos. Tiene 24 años y tenía en su poder tanto el cuchillo utilizado como el celular robado.

Mientras tanto, continuando el rastrillaje y gracias a las descripciones aportadas, otro de los sospechosos fue localizado y detenido en calles 30 y 64. Se trata de un joven de 23 años.

Los dos detenidos son desempleados y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, a cargo del fiscal Alvaro Garganta, y del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de La Plata.

