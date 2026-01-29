Crimen y Justicia

Balcarce: detuvieron a un hombre acusado de drogar con cocaína a su beba y a sus otros cinco hijos menores

El caso salió a la luz tras una denuncia por violencia de género radicada por la madre de los chicos. Todos fueron sometidos a análisis toxicológicos que dieron positivo de la sustancia

El hombre fue detenido y trasladado a la cárcel de Batán

Un hombre fue detenido en la ciudad de Balcarce acusado de drogar con cocaína a seis niños de entre seis meses y once años. El caso, dado a conocer por el medio local La Vanguardia y confirmado por fuentes de la investigación a Infobae, se inició el lunes pasado, cuando la madre de los menores acudió a la Comisaría de la Mujer para denunciar a su pareja y padre de los chicos por violencia de género.

En su declaración, la mujer solicitó una orden de alejamiento y manifestó que temía que sus hijos pudieran estar expuestos al consumo de sustancias dentro del hogar, lo que llevó a la inmediata apertura de una causa penal.

La denuncia fue tomada como un caso de riesgo extremo y se activó de manera urgente los protocolos judiciales y dispositivos de protección infantil previstos para estas situaciones. En este contexto, la Fiscalía interviniente, a cargo de Rodolfo Moure, ordenó análisis toxicológicos a los seis niños. Los estudios confirmaron la presencia de sustancias estupefacientes en todos ellos, con resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

A partir de estos datos, la Justicia dispuso una serie de medidas excepcionales orientadas tanto a la protección de los menores como a la averiguación de las circunstancias en las que se habría producido la exposición a la droga.

En el marco de un allanamiento realizado en la vivienda familiar, los peritos policiales secuestraron cocaína y detectaron restos de la sustancia sobre una mesada. Además, hallaron una lata de leche en polvo que fue enviada a peritaje para analizar si había sido utilizada para el suministro de estupefacientes a los niños. El primer resultado arrojó un resultado no concluyente, por lo que se aguarda una reconfirmación pericial para descartar o confirmar la presencia de droga en ese envase.

En este contexto, las autoridades ordenaron la detención el padre de los menores, quien fue trasladado al Penal de Batán, donde permanece alojado mientras avanza la investigación.

Frente a la Fiscalía, el hombre negó haber suministrado drogas a sus hijos y aseguró que la madre de los menores presenta problemas psiquiátricos. A pesar de su negativa, la Justicia decidió mantenerlo privado de libertad, al menos hasta que se esclarezca la mecánica del presunto suministro de estupefacientes.

La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, una figura que prevé una pena mínima de seis años.

Mientras tanto, la investigación principal busca determinar cómo y por quién fueron administradas las drogas a los menores. La Fiscalía aguarda informes médicos complementarios provenientes del hospital donde fueron atendidos los niños y solicitó la realización de una Cámara Gesell para los menores que, por su edad y condiciones, puedan declarar bajo este mecanismo protegido.

En paralelo, la Justicia analiza la validez de las pruebas médicas, ya que los peritos consideran la posibilidad de falsos positivos en los análisis toxicológicos. La confirmación definitiva de estos resultados será determinante para avanzar en la imputación formal contra el único detenido, quien además posee antecedentes penales.

Los cinco niños y su hermana menor permanecen bajo resguardo del Servicio Local de los Derechos del Niño, que junto a otros organismos de protección acompañan a los menores y a la madre denunciante. Además de la causa penal, se activaron dispositivos de asistencia y contención ante el daño potencial e irreversible que implica el presunto suministro de drogas en el entorno familiar.

BalcarceDrogasÚltimas noticiasViolencia de géneroProvincia de Buenos Aires

