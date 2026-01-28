Crimen y Justicia

“Fue un error”: la carta desde prisión del empresario acusado de estafar a alumnos con las fiestas de egresados

El mendocino Mauricio Morales, dueño de Ok Catering, envió un escrito desde la cárcel donde se justificó con sus damnificados. Alegó una “falla administrativa”

Mauricio Morales, el empresario acusado
El empresario de Mendoza, Mauricio Morales, detenido por estafar a cientos de alumnos con la organización de sus fiestas de egresados, escribió una carta desde la cárcel donde se disculpó con los clientes afectados, negó haber tenido intenciones de fraude y dijo que todo solo tuvo un “error en su trayectoria”.

El acusado, que enfrenta cargos por “estafas genéricas” y cuenta con al menos 24 denuncias en su contra, redactó el documento de puño y letra y lo envió al equipo de comunicación de su compañía, Ok Eventos, para que sea transcripto en computadora.

El comunicado final, al que accedió Infobae, fue enviado en las últimas horas a medios de comunicación y a sus propios damnificados. El texto comienza: “Quien suscribe, Mauricio Morales, en representación de la empresa OK Eventos, me dirijo a ustedes con el fin de brindar aclaraciones sobre los hechos de público conocimiento ocurridos el fin de semana del pasado 29 de noviembre”. Es la fecha en que los denunciantes habían contratado sus servicios que finalmente no se llevaron a cabo.

“En primer lugar, deseo expresar mis más sinceras y profundas disculpas a los clientes afectados en los cuatro eventos programados para dicha fecha (una fiesta de egresados, una boda y dos cumpleaños). Como responsable máximo de la firma, asumo la total responsabilidad por los fallos ocurridos”, continúa el mensaje.

El comunicado del empresario detenido
Y agrega: “Si bien la realización de un evento de gran magnitud involucra a más de 50 trabajadores y múltiples proveedores externos, no busco deslindar culpas: entiendo que el compromiso con el cliente es personal y directo”.

En la carta, Morales destacó que tiene una trayectoria de 11 años y más de 600 eventos realizados con éxito que “avalan el profesionalismo” y que en 2025 concretó más de 40 servicios “sin registrar fallas ni denuncias previas”. “Lamentablemente, nos enfrentamos a una falla sistémica en un único fin de semana, la cual estamos decididos a subsanar”, se justificó.

Sobre los hechos denunciados y su accionar ante los contratos incumplidos, señaló: “Desde el primer momento, ofrecimos soluciones individuales de devolución, reprogramación o indemnización, las cuales fueron recibidas positivamente por los afectados a través de los canales de comunicación habituales, sus respectivos grupos de WhatsApp de cada cliente”.

En esta línea, también aclaró que no se fugó de la Justicia tras las acusaciones y que su detención se produjo en su domicilio de toda la vida. “La voluntad de pago y resarcimiento es plena. Hemos presentado ante la justicia una fianza que supera el monto adeudado para garantizar la indemnización de los clientes y recuperar mi libertad, paso fundamental para reactivar la operatividad de la empresa. No obstante, la justicia ha denegado momentáneamente nuestras propuestas”, sigue el comunicado del empresario.

La página oficial de la
Acerca de los eventos que no se concretaron, Morales aseguró que los salones y diversos servicios fueron efectivamente contratados y abonados para la fecha correspondiente. “Eso demuestra que no existió intención de estafa, sino una falla administrativa; pedimos disculpas de corazón por dicha falla. Si el objetivo hubiera sido el fraude, no habríamos incurrido en los gastos logísticos que se evidenciaron en cada lugar”, continúa la carta.

“El sábado 29 de noviembre también concretamos servicios de manera efectiva; la falla se limitó exclusivamente a cuatro eventos. Si bien existen múltiples denuncias, estas corresponden a distintas personas pertenecientes a esos mismos cuatro festejos, lo que ha generado la falsa percepción de un número mayor de casos. Deseo aclarar esto de forma contundente: se habla de cientos de eventos afectados, pero este ha sido nuestro único incumplimiento en toda la trayectoria de la empresa”, sigue.

Finalmente, concluye: “Cualquier empresa o persona puede enfrentar una crisis o un error en su trayectoria. Pedimos comprensión y el espacio necesario para trabajar y devolver la confianza a quienes nos eligieron. Nuestra prioridad absoluta es y será cumplir con nuestros clientes y seguir contribuyendo al crecimiento de nuestra ciudad”.

Mauricio Morales enfrenta denuncias por la presunta defraudación de fiestas de egresados, casamientos y cumpleaños de 15. Según el Ministerio Público Fiscal mendocino, aproximadamente 140 familias resultaron afectadas por cenas de egresados que no se concretaron, aunque el número de víctimas podría aumentar porque aún resta recepcionar todas las declaraciones necesarias.

La investigación, a cargo de la fiscal Susana Muscianisi, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, determinó que Morales habría cobrado por adelantado distintos eventos sociales y luego incumplió los contratos. Las denuncias incluyen seis grupos de egresados de diferentes escuelas y otros reclamos por celebraciones familiares.

En el hecho que destapó la ola de engaños, los estudiantes ingresaron al salón donde debían celebrar su graduación y se encontraron con que no se había abonado el alquiler ni los servicios contratados.

El pasado 15 de enero, el juez Juan Manuel Pina ordenó su prisión preventiva.

