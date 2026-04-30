Milei se enrosca con “la cadena del desánimo” mientras crece un reclamo interno de los ex PRO

Milei acusó al periodismo de generar una tendencia de desánimo social (Jaime Olivos)

Hubo un sondeo de los últimos días que, en la intimidad del Gobierno, mostró a Javier Milei especialmente iracundo: el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que todos los meses elabora la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador -reconocido termómetro de expectativas y percepción económica social- se ubicó en 39,64 puntos en abril y tocó un piso que no se registraba desde hacía 20 meses. El sondeo, lejos de generar una autocrítica, convenció todavía más a Milei de que son los medios, y no las condiciones materiales de las familias, los que generan un clima de malestar. Los libertarios comenzaron a hablar de “la cadena del desánimo”, un término que acuñó el viejo 678.

“¡Corruptos son ustedes!”, les gritó el Presidente a los periodistas al defender a Manuel Adorni cuando entraba ayer al Congreso para respaldar la exposición de su jefe de Gabinete. “¡Chorros!”, insistió cuando salía del Palacio.

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Con la puesta en escena que hizo en la Cámara baja, el Presidente ratificó una vez más a su ministro coordinador. Hizo protagonista de ese blindaje a todo su equipo, que dio el presente en Diputados. Varios actores del oficialismo creen que el Gobierno pagó un precio demasiado alto por Adorni, pero jamás se animaron a insinuarlo frente a los hermanos presidenciales.

La intención del Gobierno es que con la presentación del jefe de Gabinete ayer en el Congreso se dé por terminado el affaire Adorni, que ya lleva más de 45 días. O que, al menos, el caso pase a ser costo hundido. El fiscal Gerardo Pollicita ordenó una pericia contable sobre la evolución patrimonial del ministro coordinador para determinar el origen de los gastos en efectivo que hizo estando en la función pública y que ascienden a unos 130.000 dólares. En la Casa Rosada saben que el peritaje demandará varias semanas y creen que ayudará a que el asunto se apague.

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Javier Milei junto a parte del gabinete nacional durante la sesión de Manuel Adorni en el Congreso (REUTERS)

Mientras tanto, el equipo del área judicial que responde a Karina Milei sigue estudiando, paso a paso, cómo moldear al Poder Judicial a través de las vacantes. Hoy, una comisión del Consejo de la Magistratura avanzará con las ternas de candidatos para cubrir dos lugares en la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py. Es para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que llegaron a la Cámara trasladados vía decreto por Mauricio Macri.

Según pudo saber Infobae, Santiago Viola y Gonzalo Roca, los dos consejeros de La Libertad Avanza (LLA), apoyarán el dictamen que incluye a las candidaturas de Pablo Yadarola (juez en lo penal económico), Cecilia Incardona (fiscal federal de Lomas de Zamora) y del propio Bertuzzi. Yadarola es cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Incardona tiene bajo investigación a las operaciones de Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, en una de las causas que complica a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Milei nunca le soltó la mano a Adorni. Pero, por algún motivo, decidió no asumir más riesgos con nuevos escándalos: el viernes pasado, en diálogo con Luis Caputo, el Presidente pidió apartar a Carlos Frugoni, el Secretario de Coordinación de Infraestructura que omitió declarar siete propiedades en Palm Beach ante la Oficina Anticorrupción y ante ARCA. Frugoni, un newman boy histórico del macrismo, era de confianza del ministro de Economía y sus ojos sobre las áreas de Transporte y obras públicas.

Durante el fin de semana pasado se acordó una salida y el secretario de Estado presentó su renuncia. Todos los que estaban debajo de él ascendieron una posición: a Frugoni lo reemplazó el titular de Transporte, Fernando Herrmann, que a su vez fue sustituido por Mariano Plencovich, que hasta entonces era su virtual jefe de gabinete.

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El fin de semana, Milei le pidió a Caputo la renuncia de Carlos Frugoni, su ex secretario de Infraestructura (AP)

La idea fue cortar de cuajo un posible nuevo frente judicial mientras Frugoni conserva cierta influencia a “control remoto” sobre el área de Infraestructura. Hacia afuera la salida del funcionario del Ministerio de Economía provocó una contradicción con el caso Adorni, pero eso no importó en el Gobierno. “Fue distinto. Frugoni reconoció que se equivocó y que no declaró los inmuebles. Creyó que alcanzaba con rectificarse en los papeles, pero eso no iba a ser así”, justificó un colaborador oficial.

La política y la economía

Después de la salida de Frugoni, el dispositivo oficial se encargó de mostrar en público gestos de afecto entre Toto Caputo y los hermanos Milei para ahuyentar cualquier versión sobre chisporroteos con el ministro. El propio titular de Hacienda se ocupó de neutralizar los runrunes en las redes sociales.

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Desde el oficialismo buscaron apagar los rumores de tensión entre los Milei y Luis Caputo

Los desacuerdos en la mesa política del Gobierno, más que por la salida de un funcionario o cualquier desavenencia coyuntural, pasan por la visión estratégica del camino al 2027.

Hay fuertes diferencias de criterio entre los ex Pro y los “karinistas”, que pretenden seguir “pintando de violeta” al país.

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Toto Caputo -como Diego Santilli o Patricia Bullrich- no quieren reeditar, desde ahora, la crisis política que vivió LLA en los meses previos a los comicios de medio término del año pasado. Quieren evitar que en el Congreso los aliados escatimen apoyos y comiencen a asestar reveses de forma prematura.

En particular, el ministro de Economía considera que las variables macroeconómicas están ordenadas y que si los mercados se preguntan por la sostenibilidad del modelo en el largo plazo es por la falta de previsibilidad política. Serviría, para explicar ese razonamiento, una reformulación de la famosa frase de James Carville, el mítico asesor de Bill Clinton en los 90. Algo así como: “No es la economía, estupido (es la política)”.

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Sobre Caputo no solo pesa el antecedente de los comicios de 2025. “Se convenció de esto con la experiencia de la Argentina Week, cuando vio a los gobernadores alinearse con el Gobierno para atraer inversiones”, dijo un colaborador oficial a Infobae. Y agregó: “Toto viene diciendo que se le ralentizan las curvas, el repunte económico, si la política no acompaña a la economía”.

Diego Santilli y Patricia Bullrich comenzaron a sonar como posibles candidatos para las elecciones 2027 (AFP)

Aquella experiencia florida de la Argentina Week perdió brillo cuando estalló el caso Adorni. Por eso, hay un ala del Gobierno que machaca con la necesidad de terminar con los errores no forzados. Eso incluye, también, finiquitar con el internismo del Gobierno, entre las facciones de Karina Milei y Santiago Caputo, que, sin embargo, no deja de retroalimentarse semana a semana con episodios asombrosos.

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En el Palacio Libertad, Javier Milei también hizo gestos visibles. A los dos Caputo y a su hermana los abrazó apretado, mientras que a Lule Menem apenas le dio la mano. Probablemente porque tiene escaso vínculo con el funcionario, brazo político de Karina.

En las reuniones de equipo, los Menem suelen patear para septiembre las definiciones en términos de alianzas políticas de cara a 2027. En simultáneo dan pasos para dar la pelea con candidatos violetas puros en todo el país y para disputar todas las gobernaciones posibles.

Con este escenario, ¿Karina Milei le va a dejar a Patricia Bullrich la candidatura a jefa de gobierno porteño y a Diego Santilli la postulación a la gobernación bonaerense? ¿Va entregarle esos casilleros a dos no nacidos en el mileísmo? En los últimos días comenzó a sonar la versión de que, al final del camino, Sebastian Pareja, el armador del karinismo en la provincia, terminará siendo el elegido por la hermana presidencial.

Mal que le pese a un sector del Gobierno, los fantasmas sobre la falta de previsibilidad política ya empezaron a merodear: desde el Pro hasta los gobernadores aliados, todos los aliados avisaron que no van a apoyar la reforma política y la eliminación de las PASO que el Poder Ejecutivo envió al Congreso.