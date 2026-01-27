Pidieron la detención inmediata de la ex pareja de Romina Gaetani, acusado por violencia de género

Otros tiempos. Cavanagh y Gaetani

El abogado de Romina Gaetani pidió la detención inmediata de la ex pareja de la actriz, Luis Cavanagh, en el marco de la causa que lo investiga por violencia de género. La presentación fue realizada en las últimas horas tras considerar la situación de “alto riesgo”, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

En el documento, al que accedió este medio, el letrado querellante alegó que existe peligro de entorpecimiento de parte del imputado. En este sentido, recordó que durante la investigación se confirmó que el empresario era portador de un arma de fuego que aún no entregó pese a los pedidos y órdenes judiciales existentes.

“El Sr. Cavanagh [...] no puede desconocer el requerimiento de secuestro del arma de fuego de su pertenencia y hasta el día de la fecha no se ha presentado a los fines de su debida entrega ni ha realizado presentación alguna que lo justifique, lo que atenta contra el regular desarrollo del proceso y conforma un claro acto de ocultamiento y entorpecimiento probatorio”, se lee en la presentación judicial.

Y continúa: “Si bien existen distintas acciones que pueden encuadrarse dentro del supuesto de entorpecimiento de la investigación, todas se vinculan fundamentalmente con la destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas”.

El pasado 15 de enero, el juez de Garantías N°7 de San Isidro, Walter Saettone, ordenó un allanamiento en la casa del Tortugas Country Club que ambos compartían. Fuentes del caso dijeron a este medio que el magistrado les pidió a los policías que busquen la pistola calibre 9 milímetros que el Cavanagh tiene declarada.

La pistola no la encontraron, pero sí dieron con otros elementos de interés para el expediente que tiene a cargo la fiscal María José Basiglio. En la casa que compartía la pareja hallaron un estuche plástico de arma de fuego, un cargador de pistola 9 mm color negro con 14 municiones intactas en su interior y una caja de balas con 8 municiones calibre 9 mm.

En medio del episodio de violencia de género que vivió con su expareja, Romina Gaetani se sinceró sobre cómo atraviesa su presente (Intrusos – América)

También descubrieron 23 vainas servidas del mismo calibre y una pistola de aire comprimido calibre 4.5 color negra. Todo fue secuestrado por los peritos y quedó a disposición de la Justicia.

En este contexto, hay que recordar que luego de que Gaetani se entrevistara con profesionales, a pedido de la fiscal a cargo de la UFI de Género de Pilar del Departamento Judicial San Isidro, el Centro de Asistencia a la Víctima, que depende del Ministerio Público Fiscal, elaboró un informe en el que alertó que la actriz fue considerada en una situación de “alto riesgo”.

Imágenes de las cámaras de seguridad del dia de la denuncia

El expediente por violencia de género se inició la noche del 28 de diciembre con la denuncia de Gaetani. Allí ya hay algunos testimonios de valor y, al mismo tiempo, se pudieron acreditar las lesiones que sufrió la víctima. Por caso, en el sanatorio de Pilar, donde fue asistida, los médicos constataron golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que activó de manera inmediata el protocolo correspondiente para estos casos.

Ese 28 de diciembre, a las 19.55, agentes del comando de Pilar de la Policía Bonaerense recibieron un llamado desde por el sistema de emergencias 911: les avisaron de un conflicto familiar en el Tortugas Country Club, ubicado sobre la colectora de la Panamericana.

Al llegar, el personal de seguridad les dijo que Gaetani fue a la guardia del barrio privado y les contó que discutió con su pareja por “celos”. La actriz, que cursaba un ataque de ansiedad, les confesó que el empresario le había revisado el teléfono y le encontró “cosas viejas”, por lo que comenzó una discusión. Dijo que se sentía “descompensada y con dolores” y por eso pidieron una ambulancia.

La actriz Romina Gaetani

Una amiga la acompañó al centro de salud para que la atendieran y, en paralelo, agentes de la Comisaria 4ª de Manuel Alberti se llevaron a Cavanagh a la seccional por orden de la fiscal Basiglio, en el marco de la causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y por tratarse de violencia de género.

En declaraciones a Lape Club Social (América), Ignacio Trimarco, abogado de la actriz, dio algunos detalles: “Estaban en un proceso de separación. Ese día, ella se acercó a la casa de su ex pareja, tuvieron una discusión y, lamentablemente, comenzó a recibir esa agresión física. En ese momento, ella se comunicó con una amiga, esta amiga convocó al personal policial y al 911. Así se hicieron presentes la Policía, el personal de seguridad del barrio y la ambulancia, que la trasladó a un centro médico para la atención primaria”.

Respecto a la historia entre Gaetani y Cavanagh, Trimarco agregó que la pareja “se había separado hace un tiempo y estaban intentando retomar la relación”. Subrayó que, por lo que le contó la actriz, esta fue “la primera vez que hay agresiones físicas”, aunque existieron otras formas de violencia en el pasado. No obstante, según el abogado: “Nunca había llegado a un nivel tan lamentable como este”.