Crimen y Justicia

El macabro modus operandi de “Los Malditos”, la banda que secuestró y torturó a un matrimonio en San Isidro

Tras una investigación a cargo de la fiscal Natalia Castronovo, personal de la DDI de San Isidro capturó a dos hombres y a una mujer que recibió el dinero de las víctimas a través de billeteras virtuales

Una cámara de seguridad captó a dos de los sospechosos de secuestrar y torturar a un matrimonio en la localidad bonaerense de Martínez

Este lunes, la DDI San Isidro de la Policía Bonaerense desbarató a la "banda de los Malditos", cuyos integrantes se caracterizaban por secuestrar y torturar a sus víctimas para robarles, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La investigación, encabezada por la fiscal Natalia Castronovo, se inició el 17 de enero pasado, cuando un matrimonio fue abordado por dos delincuentes en la localidad de Martínez, donde fueron raptados y sometidos a castigos físicos y verbales durante más de dos horas.

Fuentes del caso precisaron a Infobae que la fiscal Castronovo, de la UFI N° 1 Descentralizada de Martínez, comenzó a seguir los pasos de los miembros de “Los Malditos” cuando, diez días atrás, secuestraron y torturaron a un matrimonio de 61 y 62 años.

Todo comenzó cuando las víctimas fueron sorprendidas, cerca de las 22, por dos delincuentes en el cruce de Alvear y el Río, donde se encontraban a bordo de su camioneta Land Rover.

Mediante amenazas de muerte y distintas agresiones, los asaltantes tomaron el control del vehículo y obligaron a las víctimas a sentarse en el asiento trasero.

La camioneta en la que
La camioneta en la que circulaban las víctimas.

Luego, los ladrones recorrieron con las víctimas las localidades de Martínez, Villa Adelina, Villa Ballester y José León Suárez, estas dos últimas en el partido de San Martín.

Durante el trayecto, el matrimonio fue sometido a tormentos físicos, que incluyeron golpes de puño y lesiones punzantes con una lapicera.

Los delincuentes le sustrajeron dinero en efectivo, documentación, celulares y otros efectos personales. Y bajo presión de sus captores, el dueño del auto realizó una transferencia electrónica mediante una billetera virtual, constatándose además consumos con tarjetas de crédito en comercios de Villa Ballester y José León Suárez.

Los sospechosos fueron captados por
Los sospechosos fueron captados por una cámara de seguridad.

Finalmente, fueron abandonadas en el interior de Villa La Rana, un asentamiento del partido de San Martín, donde fueron auxiliadas por vecinos y trasladadas posteriormente a una zona segura.

La Land Rover fue hallada al día siguiente, con manchas de sangre de los damnificados en su interior.

La camioneta de las víctimas
La camioneta de las víctimas fue hallada con manchas de sangre en su interior.

La investigación

Al ser notificada del hecho, la fiscal Castronovo ordenó que la DDI San Isidro encabece las tareas investigativas para dar con los sospechosos, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad, informes bancarios y telefónicos, redes sociales y labores de inteligencia.

Como la colaboración del municipio de San Isidro, la Policía Bonaerense logró establecer la identidad de los autores y los domicilios donde se escondían. El Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro ordenó cuatro allanamientos de urgencia: tres en José León Suárez y uno en Boulogne.

En el procedimiento la Policía arrestó a dos de los supuestos autores del violento robo, identificados como M.J.M. y C.M.S., ambos de 30 años, y D.A.G., una mujer de 31 años que se encargaba de recibir las transferencias de las billeteras virtuales que sus cómplices les obligaban realizar a las víctimas.

En tanto, los agentes incautaron 540 mil pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y prendas de vestir utilizadas en el hecho.

El video que encabeza esta nota fue clave en la investigación: la cámara de seguridad registró a uno de los sospechosos, con el torso desnudo, un short negro con detalles con una franja naranja a la altura de la cintura, zapatillas grises y una remera roja debajo de su brazo izquierdo.

El dinero incautado.
El dinero incautado.

De acuerdo a investigación, la banda de “Los Malditos” sometía de forma desmedida e inhumana a sus víctimas.

M.J.M., C.M.S. y D.A.G. fueron imputados por robo agravado, robo de automotor agravado y encubrimiento agravado.

