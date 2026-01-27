Detuvieron a un hombre por golpear la camioneta en la que viajaba Javier Milei

El momento en el que un joven agredió la cápsula presidencial y fue detenido

Un episodio inesperado alteró durante unos segundos la salida del presidente Javier Milei del Teatro Roxy de Mar del Plata. Un joven se aproximó al vehículo en el que se retiraba el mandatario, tras participar en el ensayo del espectáculo junto a la humorista Fátima Florez, y golpeó la ventanilla de la camioneta.

La situación, que transcurrió en medio de un clima de apoyo al Presidente y también de expresiones de protestas con presencia policial, concluyó con la detención del sospechoso de 37 años, identificado como Martín G..

Ahora será sometido a una investigación por el delito de “amenazas”.

El incidente ocurrió cerca de las 15 de este martes, cuando Milei se disponía a abandonar el teatro, ubicado en la calle San Luis al 1700, luego de realizar una breve puesta en escena previa al show “Fátima Universal”.

El operativo de seguridad en Mar del Plata permitió la rápida detención del agresor sin que se registraran heridos ni daños materiales

En las inmediaciones, decenas de seguidores se habían congregado para expresar su apoyo al jefe de Estado, mientras que un grupo más reducido se manifestaba en la esquina de la calle San Luis, presentando consignas y reclamos. Bajo la vigilancia de un fuerte operativo de seguridad, el ambiente en la zona se mantenía en calma, con algunos cruces verbales entre los presentes, aunque sin derivar en situaciones de violencia.

La secuencia se desarrolló con rapidez. Martín G., vestido de negro y portando una mochila, se acercó a escasos metros de la caravana presidencial. Según fuentes policiales, apoyó su mano con un gesto hostil sobre la ventanilla del vehículo asignado a la custodia presidencial, e inmediatamente fue detectado por integrantes del dispositivo de seguridad.

Uno de los agentes logró interceptarlo en el acto y reducirlo en el lugar, quedando el individuo sentado en la esquina, rodeado por al menos 10 efectivos equipados con escudos y palos.

Milei en su recorrida por Mar del Plata

De acuerdo a la información a la que accedió Infobae, el procedimiento se llevó a cabo en la intersección de San Luis y Rivadavia, sin que se registraran lesionados. Los voceros detallaron que el sospechoso fue posteriormente trasladado en un patrullero a la comisaría, quedando a disposición de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata, a cargo de Carlos Martínez, con la intervención de la secretaría de Maximiliano Giudice.

El informe oficial identificó al detenido como argentino, desempleado y que vive en la ciudad de Mar del Plata, pero con domicilio fiscal en el partido bonaerense de Lanús: incluso fue empleado de la Universidad Nacional de Avellaneda en su momento. Se dedicaba a proveer servicios de informática.

Más postales de la recorrida del Presidente

El operativo de detención fue coordinado por efectivos de la DIF Mar del Plata, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, quienes se encargaron de las actuaciones de rigor y el traslado de Greco a la sede de la División Unidad Operativa Federal local.

La presencia de Milei en Mar del Plata forma parte de una agenda de actividades que incluyó una caminata multitudinaria durante la mañana, finalizada con un breve discurso a través de un megáfono en la esquina de Güemes y Avellaneda. En ese contexto, el Presidente retomó temas centrales para su administración, como la reforma laboral, la ley de glaciares y la propuesta oficial para modificar la ley penal juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 13 años.

Javier Milei realizó un ensayo junto a Fátima Florez antes de su presentación en Mar del Plata (Crédito: José Tetty)

El mandatario tenía previsto, al cierre de la jornada, participar como orador principal en la Derecha Fest, un evento impulsado por la fundación Faro, conducida por Agustín Laje, en el balneario Horizonte Club de Playa. Antes de su intervención, la escala por el Teatro Roxy y su participación junto a Fátima Florez despertaron la atención de seguidores y curiosos, que se acercaron para presenciar el paso del Presidente por la ciudad.