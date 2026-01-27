Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre por golpear la camioneta en la que viajaba Javier Milei

Ocurrió a la salida del Teatro Roxy, en Mar del Plata. El sospechoso rompió la cápsula presidencial e impactó con la mano abierta a la ventanilla del vehículo que transportaba al Presidente

Guardar
El momento en el que un joven agredió la cápsula presidencial y fue detenido

Un episodio inesperado alteró durante unos segundos la salida del presidente Javier Milei del Teatro Roxy de Mar del Plata. Un joven se aproximó al vehículo en el que se retiraba el mandatario, tras participar en el ensayo del espectáculo junto a la humorista Fátima Florez, y golpeó la ventanilla de la camioneta.

La situación, que transcurrió en medio de un clima de apoyo al Presidente y también de expresiones de protestas con presencia policial, concluyó con la detención del sospechoso de 37 años, identificado como Martín G..

Ahora será sometido a una investigación por el delito de “amenazas”.

El incidente ocurrió cerca de las 15 de este martes, cuando Milei se disponía a abandonar el teatro, ubicado en la calle San Luis al 1700, luego de realizar una breve puesta en escena previa al show “Fátima Universal”.

El operativo de seguridad en
El operativo de seguridad en Mar del Plata permitió la rápida detención del agresor sin que se registraran heridos ni daños materiales

En las inmediaciones, decenas de seguidores se habían congregado para expresar su apoyo al jefe de Estado, mientras que un grupo más reducido se manifestaba en la esquina de la calle San Luis, presentando consignas y reclamos. Bajo la vigilancia de un fuerte operativo de seguridad, el ambiente en la zona se mantenía en calma, con algunos cruces verbales entre los presentes, aunque sin derivar en situaciones de violencia.

La secuencia se desarrolló con rapidez. Martín G., vestido de negro y portando una mochila, se acercó a escasos metros de la caravana presidencial. Según fuentes policiales, apoyó su mano con un gesto hostil sobre la ventanilla del vehículo asignado a la custodia presidencial, e inmediatamente fue detectado por integrantes del dispositivo de seguridad.

Uno de los agentes logró interceptarlo en el acto y reducirlo en el lugar, quedando el individuo sentado en la esquina, rodeado por al menos 10 efectivos equipados con escudos y palos.

Milei en su recorrida por
Milei en su recorrida por Mar del Plata

De acuerdo a la información a la que accedió Infobae, el procedimiento se llevó a cabo en la intersección de San Luis y Rivadavia, sin que se registraran lesionados. Los voceros detallaron que el sospechoso fue posteriormente trasladado en un patrullero a la comisaría, quedando a disposición de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata, a cargo de Carlos Martínez, con la intervención de la secretaría de Maximiliano Giudice.

El informe oficial identificó al detenido como argentino, desempleado y que vive en la ciudad de Mar del Plata, pero con domicilio fiscal en el partido bonaerense de Lanús: incluso fue empleado de la Universidad Nacional de Avellaneda en su momento. Se dedicaba a proveer servicios de informática.

Más postales de la recorrida
Más postales de la recorrida del Presidente

El operativo de detención fue coordinado por efectivos de la DIF Mar del Plata, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, quienes se encargaron de las actuaciones de rigor y el traslado de Greco a la sede de la División Unidad Operativa Federal local.

La presencia de Milei en Mar del Plata forma parte de una agenda de actividades que incluyó una caminata multitudinaria durante la mañana, finalizada con un breve discurso a través de un megáfono en la esquina de Güemes y Avellaneda. En ese contexto, el Presidente retomó temas centrales para su administración, como la reforma laboral, la ley de glaciares y la propuesta oficial para modificar la ley penal juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 13 años.

Javier Milei realizó un ensayo
Javier Milei realizó un ensayo junto a Fátima Florez antes de su presentación en Mar del Plata (Crédito: José Tetty)

El mandatario tenía previsto, al cierre de la jornada, participar como orador principal en la Derecha Fest, un evento impulsado por la fundación Faro, conducida por Agustín Laje, en el balneario Horizonte Club de Playa. Antes de su intervención, la escala por el Teatro Roxy y su participación junto a Fátima Florez despertaron la atención de seguidores y curiosos, que se acercaron para presenciar el paso del Presidente por la ciudad.

Temas Relacionados

Javier MileiMar del PlataTeatro RoxyFátima FlorezAgustín Lajeamenazas

Últimas Noticias

Caso Bastián: confirmaron la inhabilitación de los conductores tras la pericia positiva en alcohol

El Ministerio de Transporte bonaerense informó que la medida recae sobre el empresario que manejaba la camioneta y la amiga del padre del chico herido que iba al mando de la UTV

Caso Bastián: confirmaron la inhabilitación

Simularon ser pileteros y engañaron a una jubilada y a su empleada para robarles en Boulogne: tres detenidos

Uno de los sospechosos cayó al día siguiente del asalto en el que maniataron a las víctimas. Los otros dos implicados fueron arrestados en las últimas horas en Isidro Casanova

Simularon ser pileteros y engañaron

Huía de un control policial en La Plata, chocó y murió: estaba prófugo tras no regresar de una salida transitoria

El conductor fallecido tenía 37 años y antecedentes por armas y drogas. Estaba siendo buscado desde septiembre tras no retornar a la cárcel de Lisandro Olmos

Huía de un control policial

El caso Bastian: cronología, claves y los pasos que siguen en el expediente tras una pericia con polémica

El fiscal espera el dictamen de las pruebas mecánica y accidentológica para avanzar con las indagatorias

El caso Bastian: cronología, claves

Pidieron la detención inmediata de la ex pareja de Romina Gaetani, acusado por violencia de género

La solicitud la hizo el abogado de la actriz. Semanas atrás habían allanado la vivienda que ambos compartían en zona Norte y encontraron armas

Pidieron la detención inmediata de
DEPORTES
Vélez vence a Talleres por

Vélez vence a Talleres por la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

Se conocieron imágenes de la remodelación que tendrá la Bombonera en una de sus plateas

El jefe de Alpine destacó la labor de Colapinto en el primer día de test de la F1 y reveló la falla que tuvo el auto

Las pulseras inteligentes de Alcaraz, Sinner y Sabalenka desataron la polémica: por qué el Australian Open decidió prohibirlas

El presidente de River Plate Stefano Di Carlo anunció la obra de ampliación y techado del Estadio Monumental: “Es un día histórico”

TELESHOW
La China Suárez mostró sus

La China Suárez mostró sus días en Estambul: gastronomía, familia y tiempo para sí misma

Murió Adrián Bar, líder de Orions Beethoven y Triciclosclos

Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

Quién es Julen Katzy, la estrella de la serie española Valle Salvaje que trabaja de carpero y mozo en San Clemente del Tuyú

Sarah Borrell, la protagonista del “Hola guapa”, posó sensual y desafiante tras el escándalo con Luciano Castro

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos anunció maniobras aéreas

Estados Unidos anunció maniobras aéreas en Medio Oriente en plena escalada con Irán y el despliegue de activos en la región

El caso a favor de una intervención extranjera en Irán

El disfraz más perfecto: cómo una mariposa que se oculta en pleno día enseña sobre biodiversidad y paciencia

Netanyahu dijo que Israel no permitirá la reconstrucción de Gaza hasta el desarme total del grupo terrorista Hamas

Este es el operador con mayor cobertura y señal móvil en Colombia, según la CRC