Crimen y Justicia

Tres delincuentes escapaban a los tiros de la Policía, volcaron en Ciudadela y fueron detenidos

Los ladrones se entregaron tras un frenético operativo que concluyó en Fuerte Apache. Los sospechosos tenían antecedentes por homicidio agravado

La persecución policial en Ciudadela
La persecución policial en Ciudadela concluyó con la detención de tres delincuentes buscados por homicidio agravado y robo automotor

Una persecución policial a alta velocidad, intercambios de disparos y el vuelco de un auto robado marcaron la detención de tres delincuentes en Ciudadela, localidad de Tres de Febrero. Entre los detenidos, dos presentaban órdenes de captura vigentes por homicidio agravado.

La sucesión de hechos comenzó cuando dos policías que circulaban en un móvil del Comando de Patrullas de Tres de Febrero observaron el paso de una VW Suran gris con su patente colocada. Al verificar los datos del vehículo, el sistema marcó que ese rodado tenía pedido de secuestro por haber sido robado.

Los uniformados intentaron interceptar a los ocupantes, lo que desató una importante persecución por las calles de esa localidad, incluso en contramano, que terminó en las adyacencias de la plaza ubicada en Juan José Paso y García Lorca, a metros de la comisaría 6ª de Ciudadela Norte y en cercanías de uno de los accesos al populoso barrio Fuerte Apache, según informó Primer Plano Online.

El operativo policial en Ciudadela
El operativo policial en Ciudadela terminó en la plaza Juan José Paso y García Lorca, cerca de la comisaría 6ª y de Fuerte Apache

A lo largo del trayecto, el enfrentamiento escaló. Los delincuentes dispararon contra los policías, que respondieron a la agresión y también gatillaron sus armas para evitar que escapen. La acción continuó tras el derrape y vuelco del auto robado, ya que los sospechosos intentaron seguir huyendo, pero al verse rodeados se terminaron entregando.

En la verificación de identidad, los agentes advirtieron antecedentes graves: dos de los aprehendidos tenían orden de captura vigente por crímenes ocurridos en San Martín. Uno de ellos, A. R. N., de 20 años, tenía cuentas pendientes con la justicia por homicidio agravado desde 2022. El otro, identificado como B. B., de 16 años, también tenía detención pendiente por homicidio agravado y robo agravado desde el 16 de junio de 2026. Este último resultó herido durante el escape y se encuentra internado en el Hospital Carrillo, ya que recibió un tiro en el omóplato.

Uno de los detenidos, menor
Uno de los detenidos, menor de edad, resultó herido de bala y permanece internado en el Hospital Carrillo bajo custodia policial

El tercer detenido, tras el vuelco de la Suran, fue identificado como I. O. F., 23 años, quien también posee antecedentes por robo automotor siendo menor de edad, en 2018.

La intervención de la Policía en el tiroteo motivó instrucciones específicas. La Fiscalía N.° 6 del Departamento Judicial San Martín dispuso que las pericias quedaran a cargo de Gendarmería Nacional y la fiscal Gabriela Pino ordenó el secuestro del armamento policial y de un revólver calibre .32 incautado en el vehículo de los delincuentes.

Ahora, los tres aprehendidos enfrentan cargos por robo automotor, atentado y resistencia a la autoridad y abuso de arma agravado.

Mataron a tiros a un joven en Tres de Febrero en medio de una disputa entre bandas

Un nuevo episodio de violencia armada sacudió el barrio Ejército de los Andes en Ciudadela durante la tarde del martes 13 de enero. La zona, una de las más transitadas de Tres de Febrero, quedó marcada nuevamente por una balacera que dejó un joven muerto y otro herido de gravedad, en un contexto donde se registraron tres homicidios en el barrio en solo 48 horas.

Testigos presenciales describieron el impacto del tiroteo en la cotidianeidad barrial. La balacera generó escenas de pánico entre los vecinos, muchos de los cuales debieron refugiarse en sus viviendas, debido a la cantidad de disparos que se efectuaron en el lugar. La ausencia de detenciones alimentó la tensión en la comunidad, que ya venía afectada por otros episodios violentos recientes.

La víctima, un joven de 23 años cuya identidad no fue confirmada, recibió varios impactos de bala. Fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, pero antes de ingresar ya había fallecido.

En el mismo enfrentamiento resultó herido un hombre de 30 años, quien recibió un disparo en la rodilla.

Las causas del tiroteo aún son materia de investigación, pero las primeras hipótesis apuntan a disputas entre grupos armados que operan en la zona. Por el momento, la Policía no concretó detenciones vinculadas al hecho.

