El crimen de Jeremías Monzón: se entregó el acusado de haber amenazado a un amigo de la víctima

El medio hermano de uno de los acusados por el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años apuñalado en Santa Fe, se entregó este lunes en una sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El sospechoso, identificado como Maximiliano U., era buscado tras haber sido denunciado por amenazar a través de redes sociales a un amigo de la víctima que reclamó justicia.

“¿Querés que te rompa la cabeza?”, “Deja de subir gilada porque ya te busco”, “Te re cago a balazos”, “Quiero hablar una cosita con vos” y “Nos vemos en un ratito”, fueron los mensajes que, según denunció, recibió el joven.

El destinatario, un joven de 21 años, formalizó la denuncia en la Comisaría 14 de San José del Rincón, lo que motivó la intervención policial.

Personal policial intentó arrestar a Maximiliano U. en una vivienda de Colastiné, aunque en ese momento no lograron ubicarlo. Finalmente, acompañado por su defensor, el implicado se presentó voluntariamente en una sede judicial y quedó a disposición de la Justicia bajo la acusación de “amenaza simple”, según la agencia Noticias Argentinas.

Se espera que en las próximas horas la fiscal de turno, Rosana Peresín, formule los cargos correspondientes contra Maximiliano U.

El caso de amenazas se suma al impacto social generado por el homicidio de Jeremías Monzón, quien fue visto por última vez el 18 de diciembre cuando caminaba junto a Milagros A., de 16 años y detenida en un instituto de menores de Rosario. Está imputada por homicidio triplemente agravado, por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento.

Días atrás, y tras la viralización del video del crimen, se conoció la detención de la madre de Milagros A., quien espera la audiencia imputativa para finales de esta semana y a quien le adjudicarían los investigadores alguna participación en el hecho.

De acuerdo al expediente judicial, en el ataque participaron también otros dos adolescentes de 14 años. Aunque ambos fueron identificados, las autoridades los restituyeron a sus familias al ser considerados no punibles según la normativa vigente.

En ese contexto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se manifestó a favor de impulsar una reforma del régimen penal juvenil tras el asesinato de Jeremías, que involucra a tres menores de edad.

Pullaro respaldó la decisión del Gobierno nacional de incluir la Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso y reiteró la necesidad de revisar el esquema de imputabilidad en casos de delitos graves. “Completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que era ministro de Seguridad. Creo que hay que ser muy claro contra el garantismo que tanto daño le ha hecho a la República Argentina”, señaló Pullaro.

Pullaro dijo: “Nosotros pensamos todo lo contrario: el que comete un delito la tiene que pagar... Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor. No es posible y no es real que hoy digamos que una persona de 14 años, como en el caso de Jeremías Monzón, no tenía la completa comprensión de sus actos mientras llevaba adelante este acto homicida”.

El funcionario remarcó que se trata de una discusión estructural necesaria tanto para la provincia de Santa Fe como para la República Argentina y alertó sobre el uso de menores por parte de organizaciones criminales: “Hay estructuras delictivas que se cubren para que los delitos los cometa un menor”.

En ese contexto, consideró imprescindible adaptar la normativa a los desafíos actuales y que los menores que cometen delitos de extrema violencia respondan en función de la gravedad del acto y no solo de su edad. “Los menores que cometan delitos de extrema violencia tienen que pagarlos como los delitos que cometen y no en función de su edad”, resaltó.

El caso

Jeremías Monzón tenía 15 años y fue asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe. La investigación judicial confirmó que tres menores de edad participaron del asesinato cometido el 18 de diciembre pasado.

El caso se descubrió el 22 de diciembre pasado, cuando la Policía de Santa Fe recibió un llamado en el que se alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el predio ubicado frente a la rotonda del estadio de Colón y en el acceso al barrio Chalet, entre pastizales y tapado con cartones.

La autopsia determinó que Jeremías recibió 23 lesiones cortopunzantes durante el hecho y, para los investigadores, los homicidas actuaron sobre seguro y a traición. Se cree que la detenida lo citó y lo llevó al lugar donde lo esperaban sus dos cómplices: el crimen fue filmado.