Caso Bastián: los conductores del UTV y de la camioneta dieron positivo en alcohol

Los dos conductores implicados en el violento choque entre el UTV y una camioneta en La Frontera (Pinamar) que dejó a Bastian Jeréz con graves heridas resultaron positivos en alcohol, de acuerdo a la pericia toxicológica realizada este lunes, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Se trata de Noami Quirós y de Manuel Molinari, respectivamente. De acuerdo a la información, la joven de 24 años tenía una graduación mayor a la del empresario que aparece en la causa como el principal imputado.

En tanto, los peritos no encontraron alcohol en la sangre de Maximiliano Jeréz, el tercer imputado y padre de la víctima. No se detectaron rastros de estupefacientes en ninguno de los tres.

En desarrollo