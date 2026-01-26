Crimen y Justicia

Caso Bastián: los conductores del UTV y de la camioneta dieron positivo en alcohol

Se trata de Noami Quirós y de Manuel Molinari. La muestra de sangre del padre de Bastian dio negativo

Guardar

Los dos conductores implicados en el violento choque entre el UTV y una camioneta en La Frontera (Pinamar) que dejó a Bastian Jeréz con graves heridas resultaron positivos en alcohol, de acuerdo a la pericia toxicológica realizada este lunes, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Se trata de Noami Quirós y de Manuel Molinari, respectivamente. De acuerdo a la información, la joven de 24 años tenía una graduación mayor a la del empresario que aparece en la causa como el principal imputado.

En tanto, los peritos no encontraron alcohol en la sangre de Maximiliano Jeréz, el tercer imputado y padre de la víctima. No se detectaron rastros de estupefacientes en ninguno de los tres.

En desarrollo

Temas Relacionados

Bastian JerezPinamarLa Fronteraúltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó el prófugo que entró a robar a la casa de “El Pato” Fillol y se llevó las camisetas de su paso por River y la Selección

Se trata de Mario Daniel Falconi, quien había firmado una conciliación luego de proponer devolverle las prendas al ex arquero. Sin embargo, la fiscalía apeló y Casación ordenó su detención

Cayó el prófugo que entró

Detuvieron al hombre que mató al ex novio de su pareja en una estación de servicio en Zárate: el escondite donde lo encontraron

Alexis Damián Lumbrera, de 24 años, fue atrapado cuando intentó despedirse de su familia en uno de los cuatro puntos en los que la Policía había montado guardia para esposarlo. El estremecedor relato de Marisa, la madre de la víctima

Detuvieron al hombre que mató

Se negó a declarar el sicario uruguayo acusado de matar a dos compatriotas en Recoleta y en Pilar

Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar fue indagado este lunes por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, por los homicidios de Fabián Sturm Jardón y Marcelo Nicolás González Algerini, entre otros delitos relacionados

Se negó a declarar el

Comenzó el juicio contra el panadero acusado de matar a un compañero al arrojarle un balde de grasa hirviendo en la cara

El Centro de Justicia Penal es el escenario del proceso contra Miguel Alejandro Martínez, señalado por el homicidio de José Jaharí Sofiudin, ocurrido el 7 de diciembre de 2022

Comenzó el juicio contra el

Capturaron a un prófugo por tentativa de homicidio y demoraron a 70 trapitos en el inicio de la Liga

Fue en el marco de los operativos de seguridad desplegados en los alrededores de los estadios de Boca Juniors, San Lorenzo y Barracas Central

Capturaron a un prófugo por
DEPORTES
La decisión que tomó Chelsea

La decisión que tomó Chelsea con el argentino Aron Anselmino que desató la furia del Borussia Dortmund

Flamengo negocia para fichar una figura de la Premier League y firmaría la compra más cara de la historia de Sudamérica

Platense e Instituto abrirán la actividad de la segunda fecha del Torneo Apertura en Vicente López: hora, TV y formaciones

Arrancó la nueva era de la Fórmula 1: los equipos que salieron a pista, la bandera roja de Colapinto y los primeros tiempos

Argentina tendrá 11 torneos internacionales de tenis en el primer trimestre del año

TELESHOW
Cruz Urcera, el hijo menor

Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole Neumann, comparte la pasión de su padre por los autos: la tierna foto

Wanda Nara reveló el apodo que le puso a Mauro Icardi en complicidad con L-Gante y Maxi López

L-Gante y Maxi López juntos por primera vez en vivo: “Vos hiciste todo bien con Wanda, yo todo mal”

El desopilante encuentro entre Wanda Nara, L-Gante y Maxi López en vivo: “Soy el amor de la vida de los dos”

El inesperado conflicto entre Wanda Nara y Esther Goris que se desató en las cocinas de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Salman Rushdie: “La idea del

Salman Rushdie: “La idea del peligro y la violencia está cerca de todos”

Ecuador anunció que realizará operaciones militares con apoyo de los Estados Unidos

Obama dijo que la muerte de un hombre en un operativo del ICE en Minnesota debe ser “una llamada de atención”

El Malba anunció la salida de Rodrigo Moura como su director, a un año de su llegada

También Canadá sufre la ola polar en Norteamérica: Toronto amaneció paralizada tras una nevada histórica