Violenta pelea entre churreros en Villa Gesell: hay cuarto detenidos

La intervención del Grupo de Apoyo Departamental y la Secretaría de Seguridad permitió controlar la violenta pelea en la vía pública

Una pelea entre dos grupos de vendedores de churros desató momentos de tensión durante la tarde de este sábado en Villa Gesell. El enfrentamiento ocurrió en plena Avenida Circunvalación y Paseo 105, donde los vendedores comenzaron una discusión que terminó con agresiones físicas y corridas en la vía pública. Hay cuatro detenidos

Según indicaron fuentes policiales, el episodio se habría desatado porque un equipo de churreros estaría trabajando en la zona de forma clandestina. Esto habría provocado el reclamo de los otros vendedores y el posterior enfrentamiento, que quedó registrado en varios videos.

Todo ocurrió en pleno centro de la ciudad, por lo que varios turistas y vecinos fueron testigos de la situación. Al advertir sobre la escalada de la violencia y el desborde del conflicto, alertaron a las autoridades locales.

Tras el llamado a la policía, se desplegó en el lugar el Operativo Sol a Sol, a cargo de la seguridad en la zona de la costa durante la temporada de verano.

La llegada de los agentes del Grupo de Apoyo Departamental (G.A.D.) marcó un punto de inflexión en el episodio. Según informaron fuentes policiales, al arribar personal policial, este intervino y logró calmar la violenta pelea a golpes que se había desatado.

Ambos detenidos, de 24 y 36 años, fueron acusados de lesiones y resistencia a la autoridad en Villa Gesell

Las primeras tareas investigativas indicaron que la disputa estaría vinculada a un grupo de vendedores de churros que operaba de manera clandestina en la zona, lo que habría motivado el cruce.

El procedimiento dejó como saldo la aprehensión de dos hombres, de 24 y 36 años, quienes fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, y el Juzgado de Garantías N° 6. Se los acusa de lesiones y resistencia a la autoridad.

Fuentes del caso confiaron a Infobae que en las próximas horas allanarán un domicilio donde presuntamente estaría montada la fábrica clandestina que los agresores denunciaron.

Ya se solicitaron allanamientos para seguir con la investigación que desató el enfrentamiento

Churreros y vendedores de licuados se enfrentaron en Mar Azul

Una acalorada pelea entre vendedores ambulantes interrumpió la tranquilidad días atrás en la popular playa de Mar Azul. El altercado, en el que participaron principalmente churreros y quienes ofrecían licuados, quedó grabado por un turista y rápidamente se difundió en redes sociales. Tanto los visitantes como los vecinos del área se mostraron preocupados tras la violenta escena.

Según relataron quienes presenciaron el hecho, la discusión comenzó por la disputa de los espacios con mayor circulación de personas para vender sus productos. Un testigo explicó: “Se estaban peleando por el lugar, porque ahí pasa más gente”. En cuestión de segundos, los gritos derivaron en agresiones físicas.

En las imágenes captadas, se observa a varios hombres empujarse, golpearse y perseguirse en la arena. Familias completas, entre ellas niños, contemplaron la situación con asombro y varios turistas optaron por alejarse para evitar verse involucrados.

Un hombre de 34 años fue arrestado con un arma blanca y mercadería ilegal tras ser identificado como responsable del conflicto

Algunos testigos señalaron que este tipo de disputas por los puntos más rentables ocurre frecuentemente entre los vendedores, sobre todo cuando la temporada no garantiza buenas ventas.

Luego de la difusión de las imágenes, la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell utilizó sus redes sociales para expresar: “En nuestras playas no hay lugar para la violencia ni para inadaptados”.

Apenas se supo del incidente en Mar Azul, el área de seguridad municipal inició una investigación para identificar a los partícipes. “Nuestro destino es para que los turistas disfruten y para que los trabajadores lo hagan con reglas claras”, dijeron en su comunicado.

El mensaje concluyó: “No vamos a permitir que un grupo de infiltrados intervenga la venta en la playa, generando disturbios. Esos no podrán pisar más la playa”.

Por otro lado, fuentes del municipio confirmaron a Infobae que fue arrestado uno de los principales responsables, un hombre de 34 años.