Un joven de 22 años chocó su moto contra un colectivo, la Policía lo notó nervioso y le encontró cocaína

El accidente ocurrió en San Francisco, provincia de Córdoba, cuando el motociclista chocó contra un colectivo manejado por una mujer

En la ciudad de San Francisco, ubicada en el departamento San Justo, en la provincia de Córdoba, un joven de 22 años protagonizó un accidente de tránsito: mientras era asistido, fue inspeccionado y terminó detenido con estupefacientes en su poder.

El episodio tuvo lugar en la mañana de este viernes en la esquina de Suipacha y Gobernador D. Agodino, en el barrio La Florida. El conductor, que se desplazaba en una motocicleta Honda Biz de 125 cc, impactó por motivos que se investigan contra un colectivo urbano manejado por una mujer de 38 años.

De acuerdo con la información oficial de la Policía de Córdoba, los agentes que llegaron al lugar notaron una actitud nerviosa en el motociclista, lo que llevó a realizar una inspección más rigurosa.

El procedimiento incluyó la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, cuyos test confirmaron la presencia de cocaína en los envoltorios

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron 14 envoltorios de clorhidrato de cocaína, además de tres teléfonos celulares y una suma de dinero. El monto incautado ascendió a ochenta mil novecientos cincuenta pesos.

Según el comisario inspector Pablo Nieto, del departamento San Justo, “el conductor de la motocicleta presentaba un estado de nerviosismo y una conducta evasiva con intenciones de irse del lugar, por lo que el personal policial procede a identificarlo y a palparlo. Entre sus prendas le encuentran estas catorce dosis que contenían una sustancia compatible con el cloruro de cocaína”.

Nieto detalló que, tras solicitar la cooperación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se efectuó el test correspondiente, el cual dio positivo para cocaína.

Una vez constatada la presencia de la sustancia, el comisario indicó que se procedió a la aprehensión del hombre e incautaron la droga y los objetos encontrados. Todo el procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, que interviene en la causa.

El joven, cuyo nombre no trascendió, quedó a disposición del magistrado interviniente tras ser trasladado a la sede policial. Tanto el vehículo como los elementos secuestrados fueron remitidos para continuar con las actuaciones judiciales.

Circulaban sin casco en Bariloche, los paró la Policía y descubrieron que transportaban droga

Los detenidos en Bariloche llevaban aproximadamente 3,5 gramos de cocaína y 7,6 gramos de marihuana, fraccionadas para su comercialización

Durante un operativo llevado a cabo en el centro de Bariloche, dos jóvenes -uno de ellos menor de edad- fueron arrestados mientras circulaban en una motocicleta sobre la cual pesaba un pedido de secuestro por robo y transportaban drogas fraccionadas para su comercialización.

El procedimiento tuvo lugar la tarde del domingo en la calle España al 500, cuando personal de la Brigada Motorizada de Apoyo de la Unidad Regional III advirtió que ambos se desplazaban sin casco.

Según la Policía de Río Negro, el conductor trató de evitar la identificación y aceleró por España hasta llegar a la esquina con Libertad, donde giró en sentido contrario al tránsito y fue interceptado poco antes de cruzar San Martín.

Debido a esta maniobra, los efectivos detuvieron e identificaron a los jóvenes, uno de 18 años y el otro menor, y al revisar sus pertenencias, encontraron varios envoltorios con sustancias sospechosas. Con la intervención de áreas especializadas y pruebas químicas, se determinó que se trataba de cocaína y marihuana, ambas separadas en dosis individuales.

Diario Río Negro informó que durante el operativo se incautaron aproximadamente 3,5 gramos de cocaína y 7,6 gramos de marihuana, los cuales quedaron bajo resguardo y disposición de la Justicia Federal.

Al mismo tiempo, la policía verificó que la motocicleta presentaba pedido de secuestro por robo y circulaba con una patente apócrifa, lo que podría complicar aún más la situación legal de ambos.

El menor fue puesto a disposición del Juzgado de Menores, mientras que el conductor quedó alojado en la comisaría, enfrentando una causa federal por tenencia de estupefacientes y otra en la Justicia ordinaria por presunto encubrimiento.