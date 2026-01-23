Tras más de un año de investigación, atraparon al líder de una organización narco en un megaoperativo en La Costa

En los allanamientos secuestraron cocaína fraccionada y lista para la venta (Foto: FaroNoticias)

El líder de una organización narcocriminal, junto a otras dos personas, fue arrestado en el Partido de La Costa, tras un megaoperativo con diez allanamientos simultáneos en domicilios de Santa Teresita y Mar del Tuyú. La acción se desplegó dentro del marco del Operativo Sol 2026, en la Costa Atlántica, y permitió desbaratar una estructura dedicada a la venta de drogas al menudeo.

Tras finalizar el procedimiento, trascendió que el principal detenido, apodado “El Cuervo”, sería un ex integrante de la barra brava de San Lorenzo y proveedor central en los puntos claves de la zona comercial y la playa, de acuerdo con lo indicado por el portal Costadenoticias.

En simultáneo, la Policía aprehendió a su pareja, encargada de administrar las ventas, cobros y depósitos bancarios de la organización, y a otro miembro señalado como responsable de la venta y recaudación.

La investigación, dirigida por la Delegación de Drogas Ilícitas Dolores, se extendió durante más de un año y fue impulsada por la UFI N° 3 del Departamento Judicial Dolores, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes del Partido de La Costa.

Durante los operativos se incautaron dosis de cocaína fraccionada y listas para la venta -aunque no trascendió la cantidad-, balanzas de precisión, elementos de corte, dos armas de fuego, municiones, sumas de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos, según detalló Faronoticias.

Debido al despliegue de las tareas, se sumaron la Sección Canes de la Superintendencia de Drogas, la Dirección de Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y la Jefatura Departamental La Costa, bajo la conducción del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell. También estuvo presente la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Costa.

En total, tres personas fueron aprehendidas y otro sospechoso fue notificado como parte de la causa.

El procedimiento se enmarcó dentro del Operativo Sol 2026 (Foto: Ministerio de Seguridad de la Provincia)

Once detenidos y drogas incautadas en un operativo en Rosario

La semana pasada, la Policía Federal Argentina realizó una serie de operativos en el barrio Las Flores Sur de Rosario, donde detuvo a once personas y secuestró una importante cantidad de drogas valuadas en más de 66 millones de pesos.

Todo ocurrió en el marco de una investigación por un triple homicidio relacionado con disputas territoriales entre bandas narco. Los procedimientos, que tuvieron lugar en una zona históricamente vinculada a la organización criminal Los Monos, se desplegaron tras el asesinato de dos hombres y una mujer el pasado 23 de diciembre en un terraplén cercano a Pasaje Lirio y España.

La Prefectura Naval había encontrado los cuerpos de Érica Tamara Ayala, de 35 años, y Juan Pablo Enríquez, de 34, así como una víctima que inicialmente no pudo ser identificada. Dos personas heridas fueron trasladadas por ambulancias, entre ellas Sergio Fabio Roldán, de 34 años, quien falleció poco después en el Hospital Centenario a causa de los disparos recibidos en el tórax y los brazos.

Los elementos incautados durante el operativo

La investigación, iniciada a partir de un requerimiento del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, permitió a las autoridades federales identificar diferentes puntos de venta de estupefacientes presuntamente operados por varias organizaciones que disputaban el control territorial en el barrio señalado anteriormente.

Como parte de la investigación, la Policía de Investigaciones de Santa Fe realizó el relevamiento de rastros, cámaras de videovigilancia y recolección de vainas servidas en la escena del crimen. El operativo, desarrollado en el marco del Plan Bandera y con intervención del Departamento de Investigaciones Federales de la PFA, incluyó 29 allanamientos simultáneos en domicilios del barrio, donde se desarticularon múltiples puntos de venta de droga al menudeo.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron envoltorios de marihuana y cocaína, plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, dispositivos electrónicos, una balanza de precisión, armas de fuego, cargadores, municiones y una motocicleta sin dominio colocado.