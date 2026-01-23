Crimen y Justicia

Tras más de un año de investigación, atraparon al líder de una organización narco en un megaoperativo en La Costa

En el mismo procedimiento, la Policía detuvo a otras dos personas involucradas en la venta de drogas en Santa Teresita y Mar del Tuyú

Guardar
En los allanamientos secuestraron cocaína
En los allanamientos secuestraron cocaína fraccionada y lista para la venta (Foto: FaroNoticias)

El líder de una organización narcocriminal, junto a otras dos personas, fue arrestado en el Partido de La Costa, tras un megaoperativo con diez allanamientos simultáneos en domicilios de Santa Teresita y Mar del Tuyú. La acción se desplegó dentro del marco del Operativo Sol 2026, en la Costa Atlántica, y permitió desbaratar una estructura dedicada a la venta de drogas al menudeo.

Tras finalizar el procedimiento, trascendió que el principal detenido, apodado “El Cuervo”, sería un ex integrante de la barra brava de San Lorenzo y proveedor central en los puntos claves de la zona comercial y la playa, de acuerdo con lo indicado por el portal Costadenoticias.

En simultáneo, la Policía aprehendió a su pareja, encargada de administrar las ventas, cobros y depósitos bancarios de la organización, y a otro miembro señalado como responsable de la venta y recaudación.

La investigación, dirigida por la Delegación de Drogas Ilícitas Dolores, se extendió durante más de un año y fue impulsada por la UFI N° 3 del Departamento Judicial Dolores, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes del Partido de La Costa.

Durante los operativos se incautaron dosis de cocaína fraccionada y listas para la venta -aunque no trascendió la cantidad-, balanzas de precisión, elementos de corte, dos armas de fuego, municiones, sumas de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos, según detalló Faronoticias.

Debido al despliegue de las tareas, se sumaron la Sección Canes de la Superintendencia de Drogas, la Dirección de Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y la Jefatura Departamental La Costa, bajo la conducción del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell. También estuvo presente la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Costa.

En total, tres personas fueron aprehendidas y otro sospechoso fue notificado como parte de la causa.

El procedimiento se enmarcó dentro
El procedimiento se enmarcó dentro del Operativo Sol 2026 (Foto: Ministerio de Seguridad de la Provincia)

Once detenidos y drogas incautadas en un operativo en Rosario

La semana pasada, la Policía Federal Argentina realizó una serie de operativos en el barrio Las Flores Sur de Rosario, donde detuvo a once personas y secuestró una importante cantidad de drogas valuadas en más de 66 millones de pesos.

Todo ocurrió en el marco de una investigación por un triple homicidio relacionado con disputas territoriales entre bandas narco. Los procedimientos, que tuvieron lugar en una zona históricamente vinculada a la organización criminal Los Monos, se desplegaron tras el asesinato de dos hombres y una mujer el pasado 23 de diciembre en un terraplén cercano a Pasaje Lirio y España.

La Prefectura Naval había encontrado los cuerpos de Érica Tamara Ayala, de 35 años, y Juan Pablo Enríquez, de 34, así como una víctima que inicialmente no pudo ser identificada. Dos personas heridas fueron trasladadas por ambulancias, entre ellas Sergio Fabio Roldán, de 34 años, quien falleció poco después en el Hospital Centenario a causa de los disparos recibidos en el tórax y los brazos.

Los elementos incautados durante el
Los elementos incautados durante el operativo

La investigación, iniciada a partir de un requerimiento del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, permitió a las autoridades federales identificar diferentes puntos de venta de estupefacientes presuntamente operados por varias organizaciones que disputaban el control territorial en el barrio señalado anteriormente.

Como parte de la investigación, la Policía de Investigaciones de Santa Fe realizó el relevamiento de rastros, cámaras de videovigilancia y recolección de vainas servidas en la escena del crimen. El operativo, desarrollado en el marco del Plan Bandera y con intervención del Departamento de Investigaciones Federales de la PFA, incluyó 29 allanamientos simultáneos en domicilios del barrio, donde se desarticularon múltiples puntos de venta de droga al menudeo.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron envoltorios de marihuana y cocaína, plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, dispositivos electrónicos, una balanza de precisión, armas de fuego, cargadores, municiones y una motocicleta sin dominio colocado.

Temas Relacionados

detenidosmegaoperativoallanamientosnarcosdrogasnLa Costaúltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno nacional oficializó el aumento de las recompensas por datos sobre Loan Peña y Lian Flores

La noticia llega tan solo días después de que se difundieran las imágenes de cómo se verían hoy los menores. La reconstrucción se realizó con inteligencia artificial

El Gobierno nacional oficializó el

Encontraron más restos humanos en Caleta Olivia y evalúan si pertenecen a una persona desaparecida

Las partes recuperadas serán enviadas hacia la ciudad de Puerto Deseado, en donde buscarán determinar la identidad de la persona

Encontraron más restos humanos en

Pactó una compra por redes sociales y terminó saltando de un auto en movimiento para evitar un secuestro

“Me decían ‘no sabés dónde te estás metiendo’ y decidí saltar del auto”, relató la víctima

Pactó una compra por redes

Imputaron al ex militar por el crimen de Antonella Álvarez, la mujer encontrada en un basural de Tucumán

El principal acusado del asesinato de la joven de 25 años se había fugado hacia Buenos Aires

Imputaron al ex militar por

Un femicida apuñaló por la espalda a una nena en San Luis para robarle y la menor lucha por su vida

La niña fue trasladada a Córdoba, debido a la gravedad de sus heridas. El agresor había salido de prisión tras cumplir una pena por el homicidio de su pareja y se encontraba bajo libertad condicional

Un femicida apuñaló por la
DEPORTES
Prohibieron el ingreso a las

Prohibieron el ingreso a las canchas a más de 50 hinchas de San Lorenzo por llevar drogas y un arma a Uruguay

Panorama de San Lorenzo: cuatro refuerzos, una posible venta y las negociaciones con Boca por Alexis Cuello

Hizo llorar a Messi y le arrebató una Champions a Scaloni: el árbitro que se convirtió en villano de los héroes argentinos

Un club europeo busca jugadores semiprofesionales vía redes sociales: qué salario ofrece y los inéditos requisitos para presentarse

El golazo de Valentino Simoni para Gimnasia (M): la historia del delantero que brilló en la Reserva de Boca y lanzó un dardo al irse

TELESHOW
Valeria Mazza en Punta del

Valeria Mazza en Punta del Este: tarde de playa en familia y mateadas con amigos

Maxi López, en Mar del Plata, habla de la llegada de Daniela Christiansson al país: “Le gusta la cumbia”

Germán Martitegui usó un kilt y Wanda Nara tuvo una inesperada reacción: “¡No tiene ropa interior!"

Evangelina Anderson se sometió a una cirugía: “Es difícil, pero necesario”

Antonela Roccuzzo, una fashionista en Nueva York: el álbum de sus looks “total black”

INFOBAE AMÉRICA

Edmand Lara, vicepresidente boliviano, pierde

Edmand Lara, vicepresidente boliviano, pierde protagonismo y apoyo social frente a la gestión de Rodrigo Paz

La policía chilena detuvo al principal sospechoso de los incendios forestales en el país que dejaron al menos 21 muertos

Los líderes europeos promueven “lo antes posible” la aplicación del acuerdo con el Mercosur: “Estaremos listos cuando ellos lo estén”

Ordenaron arrestar al hijo menor del ex presidente Luis Arce tras ausentarse en la audiencia por enriquecimiento ilícito

La Unión Europea expresó su respaldo a Dinamarca y procuró impulsar una “buena relación” con Estados Unidos