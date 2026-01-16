Crimen y Justicia

En una zona de Rosario donde operaban Los Monos, cayó una banda narco vinculada a un triple crimen: hay 11 detenidos

Los operativos, a cargo de la PFA, tuvieron lugar en el barrio Las Flores Sur. Las autoridades secuestraron dosis de droga valuadas en $66 millones y desarticularon múltiples puntos de venta

La PFA detuvo a once sospechosos, secuestró drogas y desbarató una banda narco

Tras el triple crimen con sello narco ocurrido en diciembre en Rosario, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante una serie de operativos en el barrio Las Flores Sur, una zona históricamente marcada por la presencia de Los Monos, que terminaron con 11 detenidos y el secuestro de droga valuada en más de $66 millones.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, en total se realizaron 29 allanamientos simultáneos en distintos domicilios de ese barrio del sur rosarino. En esos procedimientos, los agentes desarticularon múltiples puntos de venta de estupefacientes.

A la vez, secuestraron envoltorios de marihuana y cocaína, plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, dispositivos electrónicos, una balanza de precisión, armas de fuego, cargadores, municiones y una motocicleta sin dominio colocado.

Los operativos se realizaron tras
Los operativos se realizaron tras un triple crimen originado por la disputa territorial entre bandas

El operativo se realizó en el marco del Plan Bandera y contó con la intervención del Departamento de Investigaciones Federales (DFI) de la PFA. La investigación comenzó a partir de un requerimiento del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, en la causa que indaga el triple homicidio del 23 de diciembre pasado en el mismo barrio.

Según informaron fuentes policiales a Infobae en ese momento, dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en un terraplén cercano a Pasaje Lirio y España. Además, una cuarta víctima, identificada como Roque A., fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con heridas de arma de fuego en la cara y en el pecho, y debió ser internada en terapia intensiva.

Pasaje Lirio y España, la
Pasaje Lirio y España, la escena del triple crimen

En el lugar, la Prefectura Naval encontró los cuerpos de Érica Tamara Ayala, de 35 años, y de un hombre que, al momento del hallazgo, no había podido ser identificado. Más tarde se supo su nombre: Juan Pablo Enríquez (34).

Ambulancias trasladaron a dos heridos, entre ellos Sergio Fabio Roldán (34), quien murió poco después en el Hospital Centenario a causa de los disparos recibidos en el tórax y en los brazos.

Mientras tanto, el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones de Santa Fe trabajó en la recolección de vainas servidas y el relevamiento de rastros y cámaras de videovigilancia.

Parte de la droga hallada
Parte de la droga hallada en los allanamientos

De acuerdo al parte difundido este viernes, la investigación de la PFA permitió identificar distintos puntos de venta de droga al menudeo en Las Flores Sur, presuntamente operados por varias organizaciones que se disputaban el control territorial para la venta de estupefacientes.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó los allanamientos que derivaron en la detención de las once personas presuntamente vinculadas al narcomenudeo y el secuestro de elementos clave para la causa.

Tanto la droga incautada como los detenidos quedaron a disposición judicial.

Más elementos secuestrados
Más elementos secuestrados

Detenidos por narcomenudeo en Rosario

El martes pasado, la PFA detuvo a cuatro personas en una maniobra de narcomenudeo detectada en la vía pública, en el barrio Parque Casado de Rosario. El operativo se realizó en la calle Centeno al 2.600, durante tareas de vigilancia encubierta por parte de la División Antidrogas Rosario.

Los cuatro detenidos el martes
Los cuatro detenidos el martes pasado

Durante la observación, los efectivos advirtieron que dos hombres esperaban en actitud sospechosa en la vereda, mientras prestaban especial atención a su alrededor. Minutos después, un auto Chevrolet Onix se detuvo frente a ellos y, desde la ventanilla, se realizó un pasamanos de una bolsa plástica a cambio de la exhibición de un teléfono celular, lo que permitió inferir que se trataba de una transacción de droga con pago virtual.

Ante la evidencia, los agentes interceptaron a los cuatro involucrados y procedieron a identificarlos. Dos de ellos, de 27 y 20 años, habían entregado la bolsa de nylon con un trozo compacto de clorhidrato de cocaína con un peso total de 141 gramos, además de portar teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los otros dos, de 25 y 36 años, recibieron la sustancia y tenían en su poder un teléfono celular. Todo el procedimiento se realizó en presencia de testigos y bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Microtráfico del MPA.

La droga comercializada
La droga comercializada

Tras la detención, los cuatro fueron trasladados a una comisaría, acusados por infracción a la Ley 23.737.

