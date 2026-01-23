Crimen y Justicia

Asesinaron a una mujer trans en Quilmes y detuvieron a un hombre de 27 años

El hallazgo del cuerpo de Claudia Priscila Galván se produjo en una casilla ubicada al fondo de una vivienda en Lamadrid al 3800

Claudia Priscila Galván, una mujer
Claudia Priscila Galván, una mujer trans de 53 años, fue hallada muerta con una herida de arma blanca en el cuello en Quilmes Oeste (Captura de Google Maps)

Una mujer trans de 53 años, identificada como Claudia Priscila Galván, fue hallada muerta con una herida de arma blanca en el cuello en una vivienda de Quilmes Oeste. Por el crimen, un joven de 27 años fue detenido y acusado de homicidio.

La investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción N.° 4 del Departamento Judicial Quilmes mantiene abiertas varias incógnitas sobre el crimen. Las autoridades continúan investigando las circunstancias y el móvil del crimen, mientras la Policía Científica trabaja sobre las pruebas recolectadas en el lugar, en busca del arma homicida y más elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

Según publicó el medio local Inforbano, el hecho se registró el martes 20 de enero, cuando personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes 5ª acudió a la zona de la calle Mosconi, entre Liniers y Lamadrid, tras un aviso que daba cuenta de una confrontación.

Al llegar, los agentes hallaron a un hombre que reducía a un joven y lo señalaba, muy alterado, como el presunto asesino de su hermana.

Durante el procedimiento, los uniformados identificaron al sospechoso, Cristian, de 27 años, y lo revisaron, encontrando en su mochila un teléfono celular, pastillas, un encendedor y otros objetos personales. Paralelamente, otra dotación del Comando de Patrullas se dirigió a un domicilio de Lamadrid al 3800, donde en una casilla situada al fondo del terreno fue hallado el cuerpo de la mujer trans.

Personal del Grupo Táctico Operativo
Personal del Grupo Táctico Operativo incautó al detenido una mochila con un teléfono celular, pastillas, un encendedor y objetos personales (Foto: Inforbano)

Al realizar la requisa, notaron que el interior de la habitación se encontraba revuelto y que, además, no se logró hallar el arma utilizada para perpetrar el crimen.

El SAME confirmó la muerte en el lugar e identificó a la víctima como Claudia Priscila Galván, de 53 años, quien presentaba una herida punzocortante en el cuello.

Poco después de la aprehensión del sospechoso, la fiscal a cargo de la investigación dispuso el traslado del detenido a sede judicial y su detención formal, en el marco de una causa por homicidio.

La Policía detuvo a un
La Policía detuvo a un joven de 27 años, identificado como Cristian, acusado de homicidio tras ser reducido en el lugar del crimen (Foto: La Noticia de Quilmes)

El avance de la causa quedó sujeto al resultado de los exámenes periciales, mientras las autoridades buscan determinar qué motivó el homicidio y si existen más elementos vinculados al caso que aún no fueron sido localizados.

Un jubilado sufrió un violento robo piraña en Quilmes y detuvieron a un menor

Un jubilado resultó gravemente herido tras sufrir un robo tipo piraña perpetrado por un grupo de jóvenes, algunos de 14 años, en la localidad de Quilmes. La víctima fue atacada en la puerta de su casa cuando intentaba marcharse en su Volkswagen Amarok, momento en el que al menos cuatro asaltantes lo abordaron y lo agredieron violentamente, según relató a Todo Noticias (TN): “Eran salvajes, me pegaban por pegar”.

Pese a que la víctima no ofreció resistencia, la agresión escaló y culminó con lesiones evidentes en el rostro y la cabeza, hechos que quedaron registrados por una cámara de un vecino. La camioneta robada fue abandonada a ocho cuadras del lugar, entre Juan B. Justo y Jujuy, tras una persecución policial.

El propio afectado detalló el nivel de violencia vivido al señalar: “Veía solo los culatazos que me estaban pegando” y explicó que, al notar que los agresores eran menores de edad, decidió no intentar defenderse. “No amenacé ni siquiera con pegarles. No llegué a ver que tiraran, vi las armas, pero solo vi que me pegaban”, afirmó.

Vecinos de la zona retuvieron a uno de los ladrones, que resultó ser un adolescente de 14 años, hasta la llegada de las autoridades. La Policía confiscó un arma calibre .22 con numeración suprimida y el menor, acusado de “Robo Agravado Automotor en Poblado y en Banda”, fue entregado a sus padres.

El hombre agredido permanece en tratamiento médico y aún no ha podido realizar los trámites posteriores al ataque debido a las secuelas físicas recibidas.

