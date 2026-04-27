Terroristas asesinaron al ministro de Defensa de Malí en un ataque coordinado de separatistas yihadistas

El ministro de Defensa de Malí, Sadio Camara, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de Malí, Abdoulaye Diop, entran en una sala durante su reunión en Moscú, Rusia, el 28 de febrero de 2024. MAXIM SHIPENKOV/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

El ministro de Defensa de Malí murió en un ataque masivo perpetrado por yihadistas y rebeldes que se apoderaron de varias ciudades y bases militares, informaron las autoridades. Este es el último episodio de violencia en el país gobernado por la junta militar, que lleva mucho tiempo luchando contra militantes vinculados a Al Qaeda y al grupo Estado Islámico, así como contra una rebelión separatista en el norte.

El gobierno maliense confirmó el fallecimiento del jefe de la defensa, el general Sadio Camara, en una publicación en la página de Facebook del Ministerio de Defensa, y expresó sus condolencias a su familia. La televisión estatal también transmitió el anuncio de su muerte, realizado por el portavoz, el general Issa Ousmane Coulibaly.

Mali fue blanco el sábado de uno de los mayores ataques coordinados contra su ejército en la capital, Bamako, y en varias otras ciudades y pueblos, en una ofensiva que también puso en entredicho al socio de seguridad de Mali, Rusia, que tiene fuerzas sobre el terreno en el país de África Occidental.

El gobierno declaró el domingo que los ataques parecen haber terminado, pero quedan varias preguntas sin respuesta, entre ellas quién controlaba una ciudad clave del norte que los separatistas afirman haber tomado.

El gobierno no ha facilitado una cifra de muertos del sábado y anteriormente solo había dicho que al menos 16 personas resultaron heridas en lo que denunció como ataques terroristas.

Un soldado maliense se mantiene en posición con su arma durante un ataque a la principal base militar de Malí, Kati, en las afueras de la capital, Bamako, Malí, el 25 de abril de 2026. REUTERS/Stringer

Los separatistas llevan años luchando por crear un estado independiente en el norte de Mali, mientras que los militantes de Al Qaeda y los alineados con el Estado Islámico llevan más de una década luchando contra el gobierno.

Según el comunicado del gobierno, la residencia de Camara fue blanco de un atentado suicida con coche bomba y otros atacantes el sábado.

“Se enfrentó a tiros con los agresores, a algunos de los cuales logró neutralizar”, decía el comunicado. “Durante los intensos enfrentamientos, resultó herido y fue trasladado al hospital, donde lamentablemente falleció a causa de sus heridas”.

Los separatistas reclaman el control de la ciudad norteña de Kidal

Un portavoz del Frente de Liberación de Azawad (FLA), liderado por los separatistas tuareg, declaró que las tropas del Cuerpo Africano ruso y el ejército maliense se retiraron de la ciudad de Kidal tras el ataque del sábado, luego de que se alcanzara un acuerdo para su salida pacífica.

“Kidal ha sido declarado libre”, dijo el portavoz de la FLA, Mohamed El Maouloud Ramadan.

Esta imagen publicada por el Frente de Liberación de Azawad muestra milicianos en las calles de Kidal, en el norte de Mali, el sábado 25 de abril de 2026. (Frente de Liberación de Azawad/ ViaAP)

En una declaración difundida por la televisión estatal a última hora del domingo, el general Oumar Diarra, jefe de las fuerzas armadas, confirmó que el ejército maliense había abandonado la ciudad y que sus fuerzas se estaban reposicionando en Anefis, una ciudad situada a unos 100 kilómetros (62 millas) al sur de Kidal.

Los separatistas llevan años luchando por crear un estado independiente en el norte de Mali.

Kidal había servido durante mucho tiempo como bastión de la rebelión antes de ser tomada por las fuerzas del gobierno maliense y mercenarios rusos en 2023. Su captura representó una importante victoria simbólica para la junta militar y sus aliados rusos.

Los militantes se unen a los separatistas para coordinar ataques

La oleada de ataques del sábado fue la primera vez que los separatistas unieron fuerzas con el grupo JNIM, vinculado a Al Qaeda, que afirmó haber participado también en el ataque a Kidal y haber atacado además una localidad en las afueras de la capital, Bamako, y otras tres ciudades el sábado.

El portavoz de la FLA confirmó la iniciativa coordinada.

Soldados malienses permanecen de pie durante una patrulla tras el ataque a la principal base militar de Malí, Kati, en las afueras de la capital, Bamako, en Kati, Malí, el 26 de abril de 2026. REUTERS/Stringer

“Esta operación se está llevando a cabo en colaboración con el JNIM, que también está comprometido con la defensa del pueblo contra el régimen militar de Bamako”, dijo Ramadan.

Los separatistas pidieron a Rusia que “reconsiderara su apoyo a la junta militar” en Mali, afirmando que sus “acciones han contribuido al sufrimiento de la población civil”.

Wassim Nasr, especialista en la región e investigador principal del centro de estudios de seguridad Soufan Center, afirmó que esta “coordinación, la realización de ataques en todo el país al mismo tiempo”, el impulso conjunto de los dos grupos y el llamamiento a la retirada del ejército ruso no tenían precedentes.

Según explicó, la relación trascendió el ámbito militar y llegó hasta el político, ya que ambos grupos “reconocieron que trabajaban juntos”.

Tras los ataques, también se anunció un toque de queda nocturno de tres días, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, para el distrito de Bamako.

Personas transitan por una calle tras los ataques de insurgentes contra bases militares en todo el país, en Bamako, Malí, el 25 de abril de 2026. REUTERS/Aboubacar Traore

El portavoz del gobierno de Malí, Coulibaly, declaró que entre los 16 heridos había civiles y militares, y que varios milicianos murieron. No precisó la cifra de fallecidos.

Una amenaza para la región en general

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental condenó los ataques perpetrados el sábado en Mali e hizo un llamamiento a “todos los Estados, fuerzas de seguridad, mecanismos regionales y poblaciones de África Occidental para que se unan y se movilicen en un esfuerzo coordinado para combatir este flagelo”.

Tras los golpes militares, las juntas militares de Mali, Níger y Burkina Faso recurrieron a Rusia en lugar de a sus aliados occidentales para obtener ayuda en la lucha contra los militantes islámicos.

Sin embargo, la situación de seguridad en la región ha empeorado en los últimos tiempos, con un número récord de ataques perpetrados por grupos armados. Las fuerzas gubernamentales también han sido acusadas de asesinar a civiles sospechosos de colaborar con dichos grupos.

En 2024, un grupo vinculado a Al Qaeda reivindicó un ataque contra el aeropuerto de Bamako y un campo de entrenamiento militar en la capital del país, causando la muerte de decenas de personas.

Vista panorámica de Bamako, capital de Malí, donde la situación de seguridad se deteriora tras avances yihadistas y rebeldes en la región.

Ulf Laessing, de la Fundación Konrad Adenauer, afirmó que es poco probable que los separatistas y el JNIM tomen el control de Bamako a corto plazo debido a la oposición de la población local.

Sin embargo, los ataques debilitaron a los socios rusos de la junta militar maliense.

“Los ataques suponen un duro golpe para Rusia, ya que los mercenarios no tenían información de inteligencia sobre los ataques y no pudieron proteger las principales ciudades”, dijo Laessing.

(con información de AP)