Un hombre le disparó a su ex novia tras una discusión y ahora quedó detenido bajo prisión preventiva

Un tribunal de Rosario dispuso la prisión preventiva de dos años para L. R. M., un hombre acusado de intento de femicidio tras disparar en el tórax a su exnovia en barrio Belgrano. La víctima, T. L. S. G., de 20 años, permanece fuera de peligro. Esta agresión se inscribe en una preocupante seguidilla de ataques de violencia de género ocurridos el fin de semana en la ciudad, donde otra mujer sufrió una herida de bala en la cabeza, aunque ambas evolucionan favorablemente.

La jueza Silvana Lamas González avaló la imputación formulada por la fiscal Laura Riccardo, quien describió que L. R. M. fue acusado de homicidio en grado de tentativa agravado por relación de pareja y mediar violencia de género, además del uso de arma de fuego y tenencia ilegal de una pistola calibre 9 milímetros.

En la audiencia, la fiscal subrayó: “Los hechos se imputan en un contexto de violencia de género dado que el imputado y la víctima habían sido pareja”. Según publicó La Capital, la investigación determinó que la víctima se encontraba en situación de vulnerabilidad y había sufrido violencia física, psíquica y simbólica tanto durante como después de la relación.

El ataque ocurrió el sábado 17 de enero en una vivienda de Pellegrini al 7000. De acuerdo con la versión presentada en sede judicial, la mujer acudió al domicilio del acusado tras una reunión y, cerca de las 5.30, intentó marcharse, pero él se lo impidió. Tras una discusión, el imputado golpeó a la joven con la culata del arma en la cabeza y luego le disparó con una pistola 9 milímetros en el hemitórax derecho. La amiga que la había acompañado la trasladó en un vehículo particular primero al policlínico San Martín y, posteriormente fue derivada al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (HECA), debido a la gravedad de las heridas.

Según estableció la vicedirectora del HECA, Laura Taljame, la mujer presentaba una “herida de arma de fuego múltiple en hemitórax derecho, traumatismo de cráneo y una herida cortante en la frente”, pero se mantenía estable y lúcida, con una lesión pulmonar. A la mañana siguiente, L. R. M. se presentó en la comisaría 19ª y confesó ser responsable del disparo, alegando que el hecho ocurrió dentro de la vivienda durante un forcejeo tras una discusión, y justificó que no se entregó antes “por temor”.

Por disposición de la fiscal, el joven fue trasladado a la comisaría 32ª hasta la audiencia imputativa realizada en el Centro de Justicia Penal. La magistrada dispuso su detención preventiva por el plazo legal.

Horas antes de este hecho, otra mujer, A. A., de 32 años, resultó herida de bala en la cabeza en Centeno al 3700, también en Rosario. Según el testimonio del conductor que la llevó al hospital, estaban saliendo de una fiesta cuando dos sujetos dispararon desde una camioneta, impactando uno de los proyectiles en la víctima. Tras ser operada en el HECA, la paciente evolucionó bien.

Las primeras investigaciones en ese caso no descartan que la ex pareja de A. A. pueda estar involucrada, aunque hasta la fecha no hubo detenciones por este episodio de violencia de género, de acuerdo con La Capital.

Tiene 15 años y mató a su padre a puñaladas para defender a su mamá

Un adolescente de 15 años mató de varias puñaladas a su padre la madrugada del lunes en el barrio Valentina Sur de Neuquén, tras intervenir para defender a su madre de una agresión física. El hombre, de 46 años, fue hallado con heridas punzocortantes en el cuello y la espalda y falleció a las 3:38 tras ser trasladado al hospital Castro Rendón.

La Fiscalía de Delitos Juveniles analiza el caso bajo la hipótesis de homicidio cometido en un contexto de violencia intrafamiliar, con posibilidad de exceso en la legítima defensa, conforme señaló el fiscal Germán Martín a medios regionales. Tanto el adolescente como su madre, de 37 años, permanecen fuera del domicilio, que está bajo investigación judicial. Ambos recibieron atención médica, y el menor presenta lesiones leves.

La legislación vigente establece que los menores de 15 años son inimputables, lo que impide la apertura de una causa penal. En su lugar, intervienen organismos de protección de derechos y apoyo familiar.

Las primeras pruebas indican que el adolescente habría reaccionado tras observar que su padre agredía a su madre. El comisario inspector Julio Muñoz precisó que la intervención del menor “surge en un contexto de violencia intrafamiliar y de género”.

Las consultas a registros oficiales constataron que no existían denuncias recientes por violencia de género en esa familia, aunque la mujer refirió haber realizado una denuncia muchos años atrás que fue desestimada al no ratificarse. Además, no se registraron incidentes ni represalias entre familiares durante el procedimiento, y la policía continúa aguardando los resultados de la autopsia y los análisis periciales de la vivienda.