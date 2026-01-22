Crimen y Justicia

Un hombre intentó matar a tiros a su padre en Rosario y se entregó dos semanas después a la Policía

El ataque ocurrió en la madrugada del 4 de enero, cuando César B., de 43 años, fue trasladado gravemente herido al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria tras recibir un disparo que obligó a los médicos a realizarle una colostomía

El caso involucra conflictos familiares
El caso involucra conflictos familiares y la presencia de objetos vinculados al narcomenudeo

Un joven de 25 años se entregó a la Policía de Investigaciones (PDI) tras ser buscado por haberle disparado a su padre frente a una vivienda del barrio Parque Casas de Rosario. Este hecho no solo destapó un conflicto familiar, sino que reveló conexiones con actividades de narcomenudeo en la zona norte de la ciudad.

Todo comenzó la madrugada del 4 de enero, César B., de 43 años, ingresó en grave estado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, luego de recibir un disparo en la zona abdominal. El traslado, realizado por una unidad sanitaria desde su domicilio en Cavia y Castagnino, activó las alarmas policiales y sanitarias. Los médicos del centro de salud optaron por intubar al paciente y le practicaron una colostomía debido a la grave herida sufrida, aunque su condición hemodinámica permanecía estable.

El caso tomó un giro cuando efectivos de Gendarmería Nacional entrevistaron a los pocos testigos dispuestos a hablar. Así lograron precisar el lugar del episodio: una vivienda antigua ubicada en Cavia al 1600, apenas a media cuadra de la casa de la víctima.

En la vereda, los agentes hallaron una vaina servida calibre nueve milímetros. Pero fue adentro de la propiedad, en un garaje, donde la investigación sumó nuevos elementos. Según detalló el medio local Rosario3, durante un allanamiento de la PDI, se incautaron distintas prendas de ropa manchadas de sangre, catorce balas intactas del mismo calibre, una balanza de precisión, productos utilizados para cortar y estirar cocaína, y una cuchara con restos de droga mezclada con bicarbonato. Ese utensilio evidenciaba consumo mediante pipa.

La investigación, a cargo de la fiscal Marisol Fabbro de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, avanzó con varios allanamientos, aunque el principal sospechoso logró evadir las primeras medidas judiciales. Los familiares de César B. señalaron de forma directa a Gabriel, el hijo del herido, con quien mantenía una relación conflictiva desde hace tiempo.

Entre las aristas del caso, la presencia de elementos vinculados al narcomenudeo amplió la trama y sumó nuevas hipótesis al expediente, que inicialmente se abordó como tentativa de parricidio. Fuentes de la causa confiaron al medio rosarino que, tras varios días en fuga y cercado por el avance de la investigación, el joven decidió presentarse en la mañana del martes en la base de la PDI, en Lamadrid al 500, acompañado por dos abogados.

Las próximas horas serán clave para la imputación formal del sospechoso, mientras la Fiscalía reúne los elementos recolectados y define la acusación que podría presentarse en su contra.

Una mujer murió y un hombre permanece en estado crítico tras un tiroteo en Rosario

El episodio ocurrió en un
El episodio ocurrió en un pasillo y la víctima fue una mujer cuya identidad no trascendió (Google Maps)

Una mujer fue asesinada y un hombre permanece en estado crítico tras un ataque a balazos registrado durante la madrugada de este domingo en el barrio Empalme Graneros, en Rosario.

El episodio ocurrió cerca de las 2.50 en la intersección de las calles Garzón y Schweitzer, en la zona noroeste de la ciudad. Al llegar al lugar, los efectivos hallaron a dos personas baleadas en el interior de un pasillo, una mujer y un hombre, ambos sin documentación que permitiera su identificación en ese momento.

Minutos después, una unidad del SIES confirmó el fallecimiento de la mujer en el lugar. El hombre, con múltiples heridas de arma de fuego, fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde continuaba internado en terapia intensiva, ya que a su ingreso se encontraba gravemente herido.

La escena del crimen denotaba la violencia con la que habían sido atacados, dado que en el sitio encontraron diez vainas servidas y tres proyectiles, según detalló Rosario3. Los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) que trabajaron en el lugar secuestraron también una pistola marca Bersa calibre 9 mm con una munición en recámara y siete más en el cargador, junto a una caja con quince municiones del mismo calibre.

Estos elementos fueron hallados dentro de una mochila que pertenecería al hombre herido, quien mantiene asistencia con respirador y se encuentra bajo un coma farmacológico.

La fiscal de Homicidios Dolosos, Laura Ricardo, ordenó pericias en la escena y la recolección de pruebas, y a su vez intenta determinar la relación entre las víctimas y las circunstancias que motivaron el ataque.

