Crimen y Justicia

La joven que iba en la Amarok que chocó a la UTV de Bastian relató cómo fue el accidente en Pinamar

Es la novia del empresario Manuel Molinari, imputado en la causa que investiga el hecho. Ella iba en el asiento de acompañante al momento del impacto. Este jueves declaró ante la Justicia

Imágenes exclusivas del accidente de Bastián en Pinamar

La novia del empresario Manuel Molinari, quien conducía la camioneta Amarok que chocó contra el UTV en el que viajaba Bastián Jeréz —el niño de 8 años que permanece internado en grave estado— declaró en las últimas horas ante la Justicia. En su testimonio, Brisa, de 23 años, detalló cómo se produjo el accidente en la zona de “La Frontera”, en Pinamar.

La joven relató que el miércoles 7 de enero arribó a la localidad balnearia junto a su novio y que ese día, cerca de las 19:50, intentaban salir del sector de médanos por un camino complicado, por lo que circulaban lentamente “ya que su novio tenía miedo de encajarse”. En ese momento, según su declaración, “de manera repentina, aparece de frente un UTV a gran velocidad” y colisionan con la parte delantera de la camioneta Amarok.

Brisa agregó que Manuel Molinari “frena el rodado en un acto reflejo” al advertir el vehículo acercándose de frente y aclaró que el choque “sucedió muy rápido”. Dijo que pudo ver que al mando del UTV iba “una chica de pelo negro”, con una nena de copiloto y, en el asiento trasero, “un hombre mayor de edad con un nene a upa y otra nena al lado”. El niño al que hace referencia es Bastian.

Así quedó la camioneta

Tras el impacto, la testigo narró que ambos descendieron de la camioneta y se dirigieron rápidamente al UTV. “Vimos que bajó el hombre que estaba atrás, quien dijo ser el padre de los chicos, y dejó al nene —que estaba inconsciente— en el suelo. El padre estaba desesperado y comenzó a gritarle a mi novio”, precisó la joven, quien dijo que intentó calmarlo advirtiéndole que revisara el estado de Bastian que no reaccionaba.

Sobre las otras menores que viajaban en el UTV, dijo que una tenía “un pequeño corte o rasguño” a la altura del cuello, mientras que la otra presentaba “la cara inflamada y le sangraba la nariz”. Ambas estaban muy asustadas y lloraban por el susto, por lo que Brisa habría intentado contenerlas.

En su declaración, la joven también explicó que al lugar arribó un amigo de Molinari a bordo de otro UTV para auxiliar. Este hombre subió al padre y al niño herido y los trasladó hacia la entrada del predio para pedir ayuda. Minutos después, otro conocido de la familia de las víctimas trasladó a las otras dos nenas al hospital.

Antes de concluir, Brisa precisó que, tras el accidente, ella, su novio y la conductora del UTV permanecieron en el lugar aguardando a la policía. Asimismo aseguró que, al observar la escena, ninguno de los ocupantes del UTV llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Bastian tiene 8 años y sigue en estado delicado

Qué puntos clave revelará las pericias al UTV

Este jueves, desde las 11, en la sede del Depósito Judicial de Pinamar, se realizó la pericia mecánica a los vehículos que chocaron para determinar cómo fue el impacto, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Lo que harán los peritos es una reconstrucción del accidente. De esta manera, buscarán conocer la trayectoria de ambas camionetas, la velocidad que llevaban cada uno de ellos y su capacidad de frenado. También cómo fue el choque, su ángulo de colisión y su punto exacto. Las pruebas además determinarán cómo fueron las maniobras que realizaron los conductores.

Los puntos de pericia pedidos por la fiscalía son:

  • Estado general: Evaluación de los vehículos (motor, transmisión, carrocería, etc).
  • Daños específicos: Descripción detallada de los daños y su origen (determinar si se corresponden al hecho o si resultan preexistentes).
  • Funcionamiento y estado actual de sistemas de seguridad: que se determine si cumplen con los mecanismos de seguridad reglamentarios, revisión de luces, sistema de frenos, arranque, dirección, cinturones de seguridad y existencia de banderines de seguridad en el caso del U.T.V.
  • Si presentan modificaciones en los sistemas de fábrica, que permitan una mayor velocidad y/o performance de los vehículos.
  • Toda información de interés pericial.

Por parte de las hermanas G.C. y C.C., de 7 y 9 años, también damnificadas del accidente y representadas por el abogado Guillermo Schmidt, el análisis estará a cargo del perito Carlos Rodríguez Gandulia.

En tanto, Miguel Larichiutta fue designado por la defensa de Noami Quiróz, la joven de 24 años que conducía el UTV en el que viajaba el nene de 8 años, su padre y las dos menores, imputada en la causa.

Sebastián Riglos, defensor del empresario Manuel Molinari, principal apuntado por la familia de Bastian, determinó que sea el criminólogo Héctor Daniel Fernández quien lleve adelante esta pericia esencial para su situación procesal.

Por último, el perito oficial será Nicolás Esteban, quien ostenta un rol clave en la causa, puesto que no representa ningún interés particular. La pericia mecánica debía hacerse el viernes pasado, tras un pedido urgente del fiscal de Pinamar Sergio García, algo que no ocurrió porque la Justicia no tenía disponibilidad de peritos oficiales.

En tanto, Matías Morla, abogado de la familia de Bastian, no presentó ningún perito de parte en esta instancia.

