Crimen y Justicia

La familia de las mujeres que murieron atropelladas por el tiktoker en Rosario adelantó que no pedirá la pena máxima

Agustín López Gagliasso permanece detenido por el siniestro ocurrido en 2025. La familia aguarda una fecha estipulada de juicio

El joven circulaba a más de 120 Km/h e iba acompañado

A un año de aquel fatal accidente en Rosario, en donde un tiktoker chocó y mató a una mujer de 40 años y a su hija de 17 —cuando circulaba con su auto a más de 120 kilómetros por hora—, los abogados de la familia de las víctimas aguardan el comienzo del juicio y explicaron por qué no solicitaron la pena máxima.

El caso del doble crimen vial ocurrido el 21 de enero de 2025 cerca de la medianoche en la esquina de Wheelwright y Presidente Roca, tiene como principal acusado a Agustín López Gagliasso, quien permanece detenido. Está imputado por los delitos de homicidio simple con dolo eventual de Tania Gandolfi y su hija Agustina García, además de lesiones leves con dolo eventual, en concurso ideal en calidad de autor y grado de consumado.

Tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron una pena de 18 años de prisión, a pesar de que el Código Penal contempla hasta 25 años para estos hechos.

El abogado de la familia, Claudio Puccinelli, explicó los motivos detrás de la solicitud de 18 años de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir, una pena menor a lo legalmente establecido. “Si bien la familia tenía inicialmente la idea de pedir el máximo, lo cual es lógico, el sistema judicial y penal en Argentina y el mundo establece que las penas deben graduarse en base a determinados caracteres”, explicó Puccinelli en diálogo con Rosario3. El letrado precisó que para solicitarla se evalúan aspectos como “la naturaleza del hecho, lo que motivó a la persona a llevarlo adelante, si hubo premeditación, las circunstancias sociales y personales”, entre otros elementos.

El fatal accidente ocurrió en la esquina de Wheelwright y Presidente Roca, en Rosario

En este sentido, añadió que la pena solicitada fue “razonable”, considerando que se trata “de un chico tan joven y primario en este tipo de hechos”. Y remarcó que “estos elementos ameritaban una pena en consonancia con lo que pedimos, que incluso es superior a las que se han solicitado en otros casos con la misma calificación legal”.

Respecto al avance de la causa para que se avance al juicio, explicó: “Teníamos la esperanza de que se hiciera en los primeros meses de este año, pero lo veo un poco retrasado”.

La investigación de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos de la Fiscalía Regional 2, a cargo de las fiscales Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto, permitió reconstruir el recorrido del vehículo y el contexto del siniestro en aquel entonces. López Gagliasso alcanzó los 120,7 Km/h en la avenida Arturo Illia, mientras realizaba maniobras de sobrepaso y zigzag tras un altercado con un motociclista, a quien intentó perseguir después de un cruce en un túnel. Eso llevó a los investigadores a que sospecharan que podría haberse tratado de una corrida ilegal, pero el letrado aclaró: “Quedó descartado que haya sido una carrera o una competencia de velocidad”, ya que los testimonios y las imágenes demostraron que la acción fue individual, incrementada por la reacción ante el motociclista.

Las víctimas fueron Tania Gandolfi y su hija Agustina García quienes fallecieron en el acto

Entre las pruebas aportadas por la Fiscalía figuran videos y testimonios, como el de Giovanna R., quien viajaba en el auto y relató: “Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo; al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara. Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto; estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”.

El accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control del vehículo, subió a la vereda y embistió a la madre y la hija. Ambas murieron en el acto, mientras que una menor fue derivada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela con politraumatismos que no requirieron intervención mayor. El padre, Diego García, también resultó con heridas leves. La familia, oriunda de Córdoba, había viajado a Rosario para vacacionar.

“Diego está como estaría cualquier padre y esposo después de que le arranquen su proyecto de vida. Perdió una hija y tiene otra a la que asistir él solo. El negocio familiar, que lo llevaba principalmente Tania, ya no está más, por lo que tiene que asumir actividades que desconocía”, describió Rosario 3 de las declaraciones de Puccinelli. Sobre la menor, expresó: “No sabemos cuál va a ser el alcance del daño, es imposible de medir porque las consecuencias las va a tener cuando sea mayor y entre en la adolescencia. La falta de la madre, que en este caso era jefe de familia, va a ser visible mucho tiempo después”.

La causa sumó los antecedentes del imputado que indican que el joven conductor había registrado un control de alcoholemia positivo en 2023, tras lo cual se le retuvo la licencia por un mes. Al año siguiente, fue multado en dos ocasiones por circular a velocidad superior a la permitida en la ciudad.

