Actualizaron el rostro de Lian Flores con inteligencia artificial y aumentaron la recompensa a $30 millones

Difundieron una imagen creada con IA de Lian mostrando cómo se vería a casi un año de su desaparición (MPF Córdoba)

A casi un año de la desaparición de Lian Gael Flores Soraire, en las afueras de Ballesteros Sud, en la provincia de Córdoba, la Policía Judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, publicó en las últimas horas una imagen actualizada con inteligencia artificial del rostro del nene de, ahora, 3 años.

El aspecto de Lian se reconstruyó digitalmente a partir de sus fotos anteriores y una progresión de edad asistida por IA. La medida surgió después de una reunión que se realizó el 16 de diciembre en Córdoba, donde se decidió además el aumento de la recompensa para quienes colaboren con información concreta sobre su paradero.

Ese día, los padres del menor y su abogado, Carlos Nayi, se desplazaron hasta la capital provincial. Allí los recibió el fiscal general, Juan Manuel Delgado, en su despacho de Tribunales 1. Durante la reunión, los funcionarios resolvieron no solo avanzar con la actualización de la foto, sino también incrementar el aporte destinado a motivar la recepción de pistas.

En este sentido, la recompensa vigente ascendió a 30 millones de pesos para quien aporte datos precisos sobre el paradero de Lian. Las autoridades comunicaron que cualquier dato puede ser reportado al teléfono de emergencias 911 de la Policía de Córdoba, así como al número 03537-450000 interno 52801, correspondiente a la Unidad Judicial Bell Ville.

La desaparición ocurrió el 22 de febrero de 2025. De acuerdo con el relato recogido por El Doce, ese mediodía de calor extremo, Lian desapareció de su vivienda mientras sus padres descansaban. Al notar su ausencia, comenzaron una búsqueda desesperada dentro del predio, que alberga a cuatro cortaderos de ladrillos y varias familias. La fuerza policial desplegó un operativo desde ese mismo instante; sin embargo, hasta la fecha, la investigación no reportó avances concretos.

Uno de los rastrillajes sin éxito durante la búsqueda de Lian

Así se vería Loan Peña en la actualidad, a más de un año y medio de su desaparición

No es el único caso en el que la Justicia utiliza la IA en busca de avances en la investigación. Hace menos de una semana, la Policía Federal Argentina presentó el resultado del envejecimiento forense de Loan Danilo Peña, a un año y medio de su desaparición en la provincia de Corrientes, con el objetivo de aportar una herramienta clave para la difusión internacional y la actualización en los sistemas de alerta y búsqueda. La nueva imagen, que proyecta cómo se vería el menor a los 6 años, será incorporada a mecanismos como la Alerta Sofía, los medios de comunicación y el sistema internacional de Interpol Argentina, en un intento por maximizar su visibilidad y acelerar los resultados en la investigación.

El trabajo de progresión de edad realizado por los peritos de la PFA

El procedimiento, realizado por la División de Individualización Criminal de la PFA y aprobado por el Juzgado Federal de Goya, consideró la imagen más reciente del niño, que tenía cinco años cuando se reportó su desaparición el 13 de junio de 2024. Para el proceso se analizaron fotografías de familiares directos ―padres, hermanos y abuelos―, buscando patrones genéticos que permitan construir una hipótesis realista sobre el cambio físico.

En la resolución dirigida al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), las autoridades judiciales subrayaron que la finalidad de difundir una imagen actualizada responde a la urgencia de ofrecer pistas precisas y actuales, indispensables para mantener vigente el operativo y evitar dilaciones en el proceso de búsqueda. De acuerdo a la determinación del juzgado, la fotografía también será sumada al sistema ALERT.AR, que actúa como complemento de la Alerta Sofía y amplía el alcance en redes sociales, canales digitales y teléfonos móviles.

Los peritos responsables del análisis destacaron que, tras un año y medio sin noticias formales, la fisonomía del niño mantiene aún cierta estabilidad, aunque se introdujeron “variables a las expresiones de la cara” para reflejar los posibles cambios fisiológicos durante ese periodo. Advirtieron también que la actualización fisonómica no contempla alteraciones por enfermedades, intervenciones quirúrgicas, quemaduras, ni exposición prolongada a factores climáticos o químicos, elementos que “podrían modificar radicalmente la constitución de cualquier rostro humano”. Por este motivo, recalcaron: “El resultado al que se ha arribado no deja de ser mera hipótesis, debiéndose considerar, por lo tanto, el presente trabajo, más cercano a un desarrollo artístico que a un estudio científico”.

De forma paralela, se planteó la necesidad de revisar el incentivo económico para quienes puedan aportar datos sobre el paradero del menor. Actualmente, la recompensa ofrecida por el Estado es de $5.000.000. La familia de Loan consideró ante la Justicia que esta cifra resulta “insuficiente” y no corresponde al “nivel de sensibilidad social ni al estándar económico vigente al momento de la desaparición”. La querella insistió en que lo ofrecido es “ridículo e ilógico” frente a otros casos de desaparición de menor impacto público, en los cuales se asignaron recompensas mucho mayores. El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado desde diciembre por la ministra Alejandra Monteoliva, evalúa incrementar el monto, aunque hasta el momento no respondió formalmente a la solicitud.