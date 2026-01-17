Crimen y Justicia

Así se vería Loan Peña en la actualidad, a más de un año y medio de su desaparición

Por pedido del Juzgado Federal de Goya, una división especial analizó cuáles habrían sido los cambios físicos en el nene de, ahora, 6 años. Pese a que continúa la investigación, no se obtuvieron datos certeros sobre su destino

Guardar
Así luciría Loan a sus
Así luciría Loan a sus 6 años

A principios de diciembre, el Juzgado Federal de Goya había elevado una solicitud para que se realice un envejecimiento forense de Loan Danilo Peña. Se trató de un procedimiento que consistió en el análisis de la foto del menor y los rasgos de sus familiares, con el fin de esbozar cuáles habrían sido los cambios físicos que habría tenido desde que desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la tarea estuvo a cargo de la División de Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, que tomó una de las últimas fotos tomadas al nene. Por ese entonces, tenía 5 años, pero el resultado del procedimiento mostraría como se vería a sus 6 años.

Para esto, la dependencia también había solicitado fotografías de sus familiares más allegados, entre ellos, sus padres, hermanos y abuelos. Así, se realizó una comparativa entre todos los integrantes del árbol genealógico, con el objetivo de dilucidar los patrones de envejecimiento.

Los especialistas remarcaron que, al haber transcurrido un año y medio desde que fue denunciada su desaparición, todavía se mantendría “cierta estabilidad de la fisonomía” de Loan. Sin embargo, indicaron que el procedimiento se basó en la inclusión de “variables a las expresiones de la cara”.

El trabajo de progresión de
El trabajo de progresión de edad realizado por los peritos de la PFA

Otra de las aclaraciones pertinentes que realizaron los peritos fue que la imagen actualizada del nene no incluiría factores como “enfermedades, cirugías, quemaduras, prolongada exposición a factores climáticos o a ciertos agentes químicos”. Asimismo, apuntaron que esta clase de condicionantes “podría modificar radicalmente la constitución de cualquier rostro humano”.

“Resulta importante aclarar que el resultado al que se ha arribado no deja de ser mera hipótesis, debiéndose considerar, por lo tanto, el presente trabajo, más cercano a un desarrollo artístico, que a un estudio científico”, subrayaron desde la División de Individualización Criminal.

Ahora, con el resultado del envejecimiento forense, la imagen de Loan será remitida a Interpol Argentina, para que sea incorporada al sistema internacional. De la misma forma, se habilitó su difusión, por medio de los mecanismos previstos como, por ejemplo, el Sistema de Alerta Sofía y los medios de comunicación.

Desde el juzgado también aprobaron el pedido de la querella, para que la imagen sea incorporada al sistema ALERT.AR, que se trata de una plataforma oficial que difunde de forma inmediata los casos de desaparición de personas. La misma es un complemento para la Alerta Sofía y tiene alcance masivo a los teléfonos celulares, las redes oficiales y los canales digitales interinstitucionales.

Para crear la comparativa, se
Para crear la comparativa, se utilizaron varias imágenes de la familia más cercana del nene

En la resolución remitida al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), las autoridades explicaron que el objetivo de esta medida sería “evitar cualquier demora en la prosecución del trámite cuya finalidad es al tener esta imagen actualizada a cómo se vería hoy el menor para ser difundida y masivizada nuevamente con datos nuevos en pos de los objetivos trazados en la búsqueda e investigación”.

La familia de Loan pidió aumentar la recompensa

La Justicia dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Nación analice la posibilidad de incrementar la recompensa ofrecida por información que permita hallar a Loan, luego de que la familia cuestionara el monto actual de $5.000.000. Bajo el punto de vista de la querella, la cifra sería “insuficiente” y desproporcionada con el contexto del caso.

En este sentido, apuntaron que el ofrecimiento del Estado resultaría “ridículo e ilógico” en comparación con otros hechos de desaparición, incluso en circunstancias de menor impacto público, en los que se otorgaron recompensas significativamente superiores.

Por este motivo, la familia de Loan advirtió que la cifra no se ajusta al nivel de sensibilidad social ni al estándar económico vigente al momento de la desaparición. Sin embargo, todavía no se tendría una respuesta oficial, por parte de la cartera de seguridad que, desde principios de diciembre, pasó a manos de la ministra Alejandra Monteoliva.

Temas Relacionados

Loan Danilo PeñaCorrientesEnvejecimiento forenseInterpolPersonas desparecidasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron al hombre que tuvo una cita con Tania, la mujer maniatada en Córdoba, y buscarían a más sospechosos

A casi una semana de que la mujer fuera denunciada como persona desaparecida, las autoridades localizaron al sujeto con el que se habría encontrado en Córdoba capital

Detuvieron al hombre que tuvo

La trampa de robos y muerte en la Villa 31 detrás de los falsos anuncios en redes sociales

La fiscal Mónica Cuñarro logró los procesamientos de cuatro sospechosos por una serie de violentos asaltos cometidos en el asentamiento del barrio porteño de Retiro

La trampa de robos y

Impactante accidente en Quilmes: auto chocó con un colectivo, atropelló a una mujer y la arrojó contra un árbol

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. La mujer sufrió varias fracturas y permanece internada

Impactante accidente en Quilmes: auto

Quiénes eran la madre e hijo encontrados muertos en el hotel de Recoleta: el hallazgo en el baño que abrió una hipótesis

La mujer y el nene fueron encontrados sin vida en la bañera. El gerente del establecimiento había alertado a las autoridades tras advertir que ambos seguían en la habitación sin haber hecho el check-out y no respondían a los llamados

Quiénes eran la madre e

Una pistola y una caja con balas: qué encontraron en la casa del ex de Romina Gaetani, acusado de violencia de género

La vivienda del Tortugas Country Club de Pilar fue allanada este jueves por orden de la Justicia. La actriz lo denunció por un ataque a fines de 2025

Una pistola y una caja
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: sedes, medallas y la gran atracción en la apertura

Otra salida de un juvenil reabre cuestionamientos en torno al representante Guastadisegno

Sebastián Báez cayó en la final del ATP de Auckland y se quedó con las ganas de coronar con un título su gran arranque de año

Andrea Collarini se repuso de un arranque difícil y avanzó a la final del AAT Challenger en Palermo

Independiente venció 2-0 a Montevideo Wanderers en la Serie Río de la Plata y cerró la pretemporada invicto

TELESHOW
Morena Miño habla de su

Morena Miño habla de su maternidad y su vida como influencer: “Quise darle a mi bebé la familia que yo no tuve”

Marcelo de Bellis y Marisol Grasso, vacaciones en familia y relax en Punta del Este

Vanina Escudero se reencuentra con su pasado en Mar del Plata: “Mis hijos no conocían y todo tiene otro sabor”

Mariano Mellino será el artista principal de “Juntos x la Patagonia”, un evento solidario en Bariloche para luchar contra los incendios

El emotivo mensaje de Valentina Zenere por la celebración de sus 29 años: “Tengo todo para ser feliz”

INFOBAE AMÉRICA

Las series más esperadas de

Las series más esperadas de 2026: de ‘Cabo de miedo’ y ‘Blade Runner’ a la continuación de ‘El cuento de la criada’

La Iglesia Católica de Uruguay diseña la posible visita del papa León XIV: la frase que ilusionó a los fieles y cuáles son los planes

La “puerta giratoria” del régimen de Ortega en Nicaragua: excarcela a presos políticos y apresa a otros

Cómo el telégrafo convirtió a las mujeres en las primeras profesionales de la comunicación

Salieron de un bar y nunca más los vieron: el caso que aún desconcierta al FBI