Así se vería Loan Peña en la actualidad, a más de un año y medio de su desaparición

Así luciría Loan a sus 6 años

A principios de diciembre, el Juzgado Federal de Goya había elevado una solicitud para que se realice un envejecimiento forense de Loan Danilo Peña. Se trató de un procedimiento que consistió en el análisis de la foto del menor y los rasgos de sus familiares, con el fin de esbozar cuáles habrían sido los cambios físicos que habría tenido desde que desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la tarea estuvo a cargo de la División de Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, que tomó una de las últimas fotos tomadas al nene. Por ese entonces, tenía 5 años, pero el resultado del procedimiento mostraría como se vería a sus 6 años.

Para esto, la dependencia también había solicitado fotografías de sus familiares más allegados, entre ellos, sus padres, hermanos y abuelos. Así, se realizó una comparativa entre todos los integrantes del árbol genealógico, con el objetivo de dilucidar los patrones de envejecimiento.

Los especialistas remarcaron que, al haber transcurrido un año y medio desde que fue denunciada su desaparición, todavía se mantendría “cierta estabilidad de la fisonomía” de Loan. Sin embargo, indicaron que el procedimiento se basó en la inclusión de “variables a las expresiones de la cara”.

El trabajo de progresión de edad realizado por los peritos de la PFA

Otra de las aclaraciones pertinentes que realizaron los peritos fue que la imagen actualizada del nene no incluiría factores como “enfermedades, cirugías, quemaduras, prolongada exposición a factores climáticos o a ciertos agentes químicos”. Asimismo, apuntaron que esta clase de condicionantes “podría modificar radicalmente la constitución de cualquier rostro humano”.

“Resulta importante aclarar que el resultado al que se ha arribado no deja de ser mera hipótesis, debiéndose considerar, por lo tanto, el presente trabajo, más cercano a un desarrollo artístico, que a un estudio científico”, subrayaron desde la División de Individualización Criminal.

Ahora, con el resultado del envejecimiento forense, la imagen de Loan será remitida a Interpol Argentina, para que sea incorporada al sistema internacional. De la misma forma, se habilitó su difusión, por medio de los mecanismos previstos como, por ejemplo, el Sistema de Alerta Sofía y los medios de comunicación.

Desde el juzgado también aprobaron el pedido de la querella, para que la imagen sea incorporada al sistema ALERT.AR, que se trata de una plataforma oficial que difunde de forma inmediata los casos de desaparición de personas. La misma es un complemento para la Alerta Sofía y tiene alcance masivo a los teléfonos celulares, las redes oficiales y los canales digitales interinstitucionales.

Para crear la comparativa, se utilizaron varias imágenes de la familia más cercana del nene

En la resolución remitida al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), las autoridades explicaron que el objetivo de esta medida sería “evitar cualquier demora en la prosecución del trámite cuya finalidad es al tener esta imagen actualizada a cómo se vería hoy el menor para ser difundida y masivizada nuevamente con datos nuevos en pos de los objetivos trazados en la búsqueda e investigación”.

La familia de Loan pidió aumentar la recompensa

La Justicia dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Nación analice la posibilidad de incrementar la recompensa ofrecida por información que permita hallar a Loan, luego de que la familia cuestionara el monto actual de $5.000.000. Bajo el punto de vista de la querella, la cifra sería “insuficiente” y desproporcionada con el contexto del caso.

En este sentido, apuntaron que el ofrecimiento del Estado resultaría “ridículo e ilógico” en comparación con otros hechos de desaparición, incluso en circunstancias de menor impacto público, en los que se otorgaron recompensas significativamente superiores.

Por este motivo, la familia de Loan advirtió que la cifra no se ajusta al nivel de sensibilidad social ni al estándar económico vigente al momento de la desaparición. Sin embargo, todavía no se tendría una respuesta oficial, por parte de la cartera de seguridad que, desde principios de diciembre, pasó a manos de la ministra Alejandra Monteoliva.