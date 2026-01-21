Atacaron a tiros a un joven en Paraná y hay un adolescente detenido

El joven baleado permanecía internado fuera de peligro en un hospital de Entre Ríos (Google Maps)

Un joven de 21 años fue ingresado este martes en un hospital de Paraná, Entre Ríos, luego de haber sido atacado con un arma de fuego que lo dejó gravemente herido.

El ataque tuvo lugar el martes por la tarde en la intersección de Baxada del Paraná y Procesión Náutica, del barrio Bajada Grande, y por el hecho hay un adolescente demorado.

Según fuentes policiales, la víctima, domiciliada en la zona, ingresó consciente pero desorientada a la guardia del Hospital San Martín. El joven presentaba tres heridas de arma de fuego en la pierna izquierda, con orificios de entrada y salida. Había sido trasladado por un vehículo particular y, tras ser atendido por los médicos, se supo que estaba fuera de peligro.

La víctima recibió al menos tres disparos en la pierna (Foto: reporte1007)

Con base en la declaración del joven herido, el autor de los disparos reside en el mismo barrio y tendría menos de diecisiete años, según indicó ElOnce. Ante esta información, el personal de la comisaría 11ª y de la División de Drogas Peligrosas Departamental Paraná llevó a cabo un operativo en la zona y logró la aprehensión del sospechoso. Al momento de la detención, secuestraron un arma tipo pistola semiautomática Bersa calibre .22 que llevaba encima.

La fiscal de menores Clarisa Aiello dispuso la detención del adolescente por el supuesto delito de tentativa de homicidio y su traslado a la División Minoridad, de acuerdo con lo informado por el portal Ahora.com.

El procedimiento se realizó en las inmediaciones del lugar del hecho, donde trabajaron para preservar la escena y recabar más pruebas. La investigación continúa bajo la intervención de la Justicia de menores.

Las autoridades detuvieron a un menor de edad (Foto: reporte1007)

Un adolescente recibió un disparo en medio de un tiroteo con la Policía

Un adolescente de 13 años quedó bajo custodia policial hace apenas una semana, tras participar en un tiroteo con la Policía en el partido bonaerense de Tres de Febrero. El menor había participado del robo de una camioneta Renault Duster junto a tres cómplices, en el que resultó herido.

De acuerdo con la información difundida por el portal MiPeriódico, el grupo de sospechosos ya había sustraído una Renault Oroch en El Palomar, partido de Morón, antes de interceptar a la víctima del segundo asalto en Caseros.

El episodio ocurrió durante la tarde del 14 de enero, cerca de las 16 horas. Las autoridades policiales comenzaron un procedimiento de localización luego de una denuncia al 911. El Comando de Patrullas de la Policía Bonaerense desplegó el operativo cerrojo en la zona y logró ubicar a los responsables. Pero antes de que pudieran ser atrapados, los delincuentes huyeron en los dos autos sustraídos. En ese momento se desató una persecución policial por distintas calles de la zona que se extendió hasta Villa Pineral.

Al llegar al cruce de Cerro del Castillo y Volcán Domuyo, en el barrio Derqui, y tras recorrer diez cuadras desde el lugar del último robo, los efectivos lograron interceptar la camioneta robada. En ese momento, uno de los ocupantes descendió y disparó contra los agentes, a lo que la Policía replicó el ataque. Debido a los disparos, el adolescente escapó a pie y se metió en una vivienda cercana donde permaneció escondido.

Pocos minutos después, el menor involucrado fue hallado dentro del domicilio, y en la pierna derecha presentaba una herida de arma de fuego. Bajo custodia policial, fue trasladado al Hospital Carrillo, donde estuvo internado fuera de peligro. Según fuentes del caso consultadas por MiPeriódico, el menor iba a ser presentado ante la Fiscalía esa semana, una instancia en la que intervendría el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil para definir los próximos pasos. Tras el hecho, la camioneta Renault Duster fue recuperada y devuelta a su propietario, mientras la policía continuaba con la búsqueda de los otros implicados en el robo.