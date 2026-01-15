Un adolescente de 13 años recibió un disparo en medio de un tiroteo con la Policía tras robar una camioneta

Los individuos abordaron y robaron una camioneta Renault Duster (Google Maps)

Un adolescente de 13 años resultó herido y quedó bajo custodia tras un enfrentamiento armado, que se produjo tras el robo de una camioneta en el partido bonaerense de Tres de Febrero. El incidente provocó una persecución contra el menor y otros tres cómplices que previamente habían sustraído otro vehículo.

El episodio comenzó pasadas las 16 horas, cuando el adolescente, junto al resto de los delincuentes armados, interceptó al dueño de una Renault Duster en la intersección de Rebizzo y Pringles, en la localidad de Caseros. Los asaltantes, que se movilizaban en una Renault Oroch robada previamente en El Palomar, partido de Morón, lograron apoderarse del segundo vehículo y escaparon.

El robo activó un operativo cerrojo por parte del Comando de Patrullas de la Policía Bonaerense, de acuerdo con la información publicada por el portal MiPeriódico. Las autoridades localizaron a los sospechosos poco después de la denuncia y comenzaron una persecución por distintas calles de la zona, llegando hasta Villa Pineral.

Según la información publicada por el mismo medio, la búsqueda se intensificó al llegar al cruce de Cerro del Castillo y Volcán Domuyo, en el barrio Derqui, a diez cuadras del primer punto. Allí, los efectivos lograron interceptar al segundo vehículo robado.

A diez cuadras lograron reducirlos aunque solamente atraparon al adolescente de 13 (Google Maps)

En ese punto, uno de los ocupantes descendió y abrió fuego contra los agentes. El personal policial respondió al ataque, tras lo cual el sospechoso escapó a pie e ingresó a una vivienda cercana.

Minutos después, la Policía lo halló dentro del domicilio, herido por un disparo en su pierna derecha. El adolescente fue aprehendido y trasladado bajo custodia al Hospital Carrillo, donde permanece internado fuera de peligro. De acuerdo con fuentes del caso citadas por MiPeriódico, el menor será llevado este jueves a la Fiscalía, donde actuará el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil para determinar los pasos a seguir.

En tanto, la camioneta Renault Duster fue localizada y devuelta a su dueño. El resto de las personas involucradas lograron escapar y la policía mantiene un operativo para dar con el paradero.

Persecución y tiroteo en Merlo

Un operativo policial en Merlo terminó con la recuperación de un automóvil robado tras una persecución, un vuelco y un intercambio de disparos en una zona comercial concurrida. El hecho ocurrió el jueves pasado e involucró a dos personas armadas.

El auto robado por los delincuentes

La secuencia se inició cuando dos individuos a bordo de una motocicleta interceptaron un Toyota Etios y, bajo amenazas, obligaron a su conductor a entregar el vehículo. Los vecinos de la zona alertaron a un patrullero que realizaba tareas preventivas, lo que activó la intervención de la policía local, de acuerdo con lo reportado a Infobae. Los agentes lograron ubicar el automóvil pocos minutos después y comenzó una persecución que se extendió por distintas calles del distrito.

Durante la fuga, los sospechosos colisionaron con una Ford EcoSport conducida por una mujer de 50 años. Tras el choque, los ocupantes del Etios continuaron la huida y, en una maniobra brusca, el coche volcó. Uno de los sospechosos descendió del auto y comenzó a disparar contra los uniformados, que respondieron de la misma manera. El enfrentamiento no dejó heridos ni entre los agentes ni entre las personas que circulaban en la zona.

Tras el intercambio de disparos, ambos individuos abandonaron el auto robado y escaparon a pie, lo que motivó un segundo rastrillaje en la zona. El vehículo fue hallado sin ocupantes, aunque no lograron encontrar a los sospechosos.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Morón (UFI N° 1) de Morón tomó intervención en la causa y la caratuló como robo, hallazgo automotor y resistencia a la autoridad. El procedimiento policial contó con aval de la fiscalía, que no dispuso medidas contra los efectivos involucrados.