Hallaron otro de los autos de lujo que eran contrabandeados y se usaban en clips de L-Gante, La Joaqui y La China Suárez

Hallaron otro de los autos de lujo contrabandeados que eran parte de la flota que se usaba en clips de cantantes

Una investigación que lleva adelante la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad logró dar con una flota de autos de lujo que eran utilizados en clips de cantantes como L-Gante, La Joaqui o la “China” Suárez. Ahora, se conoció un nuevo modelo valuado en 100 mil dólares que estaba en un garage porteño y ya quedó en poder de la Justicia.

De acuerdo a lo que pudo confirmar Infobae, se trata de un Dodge Challenger R/T que habría sido fabricado entre el 2011 y 2014. Se trata de uno de los modelos más icónicos de la marca estadounidense y que se puede encontrar con versiones valuadas entre los 80.000 y 100.000 dólares en el mercado actual.

El último auto secuestrado era un Dodge Challenger R/T

Según remarcaron fuentes de la investigación, lograron dar con el vehículo a través de una llamada anónima por un hombre que está prófugo. Estaba en un garage ubicado en Bernardo de Irigoyen al 600 en la Capital Federal.

El vehículo en cuestión fue parte de un videoclip de L-Gante

El caso de los autos de lujo incautados

La investigación se inició tras una advertencia emitida por la Aduana de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. La señal dio cuenta de un posible ingreso irregular al país, bajo el régimen de turismo, de vehículos extranjeros como Chevrolet Camaro y Ford Mustang, presuntamente destinados al uso de ciudadanos argentinos.

La investigacion se inicio a partir de un Alerta emitida por la Aduana de Paso de los Libres dando cuenta de una posible maniobra de ingreso al país, al amparo del régimen de turismo

El alerta motivó la intervención de la Dirección Regional Aduanera Noreste, que instruyó a sus áreas de investigación a profundizar el análisis de los movimientos y la documentación aduanera.

El resultado de ese primer análisis permitió identificar indicios de una maniobra engañosa dirigida a burlar los controles del régimen de circulación de vehículos en el Mercosur (Resolución General 1419/03 AFIP). Así, se formuló la denuncia ante la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Bernachea, quien dispuso la continuidad de las averiguaciones.

Cayó una banda que contrabandeaba autos de alta gama y los alquilaba para videoclips de importantes artistas

A partir de ese momento, se desplegaron tareas conjuntas entre la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que lograron identificar a los presuntos responsables, los lugares donde se guardaban los autos y el destino que se les daba en eventos y producciones audiovisuales.

El procedimiento culminó con una serie de allanamientos simultáneos en cinco domicilios del AMBA, autorizados por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú. Participaron agentes de la Dirección General de Aduanas, la Dirección General Impositiva (DGI), la División Coordinación Contra el Trabajo Ilegal y Seguridad Social, personal de la Dirección Nacional de Migracionesy efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención permitió el secuestro de dos automóviles Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, todos con matrícula paraguaya, así como una Toyota SW4 registrada en Argentina. Los investigadores estiman que el valor de los vehículos supera los 500 millones de pesos, una suma que los coloca en el tope de la gama de autos incautados en estos operativos.

Algunos de los autos de alta gama que se utilizaban en los videoclips

Además, se incautaron 30 millones de pesos en efectivo, 20.000 dólares estadounidenses y 1.300 dólares presuntamente falsos, junto a un arma de fuego calibre 9 mm sin documentación respaldatoria.

Durante los allanamientos también se encontraron cédulas de identificación vehicular, agendas y otra documentación relevante para la causa. Dos personas fueron detenidas y alojadas en carácter de incomunicados, a disposición del Juzgado Federal de Puerto Iguazú.

Las fuentes consultadas por este medio confirmaron que ambos detenidos son ciudadanos argentinos y mantenían un perfil muy visible en redes sociales, donde exhibían los autos de lujo en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia La China Suárez, además de alquilarlos para distintas producciones.

Cantantes como La China Suárez o L-Gante habrían utilizado estos autos para sus videos

La maniobra consistía en que ciudadanos paraguayos ingresaban los vehículos en calidad de turistas, pero al regresar a su país no retiraban los rodados, que quedaban en Argentina para ser usados por sus verdaderos propietarios. Uno de los detenidos alegó ser titular de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En los procedimientos, además de los vehículos y el dinero en efectivo, se incautaron documentos que podrían aportar pruebas sobre la identidad de los responsables y la ruta de los fondos. La investigación permanece en curso y no se descartan nuevas medidas en el expediente que instruyen la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú y el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del fiscal Marcelo Cardozo.