El conductor de la camioneta que chocó con el UTV en el que viajaba Bastián pidió no ir a la cárcel

Mientras la familia de Bastián Jeréz sigue la evolución del nene de 8 años internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, la causa sigue su curso. Por esa razón, la defensa del principal imputado también permanece atenta a la salud del menor: si el panorama empeora, su situación se complicará en el expediente, razón por la que solicitaron la eximición de prisión.

Se trata de Manuel Molinari, el conductor de la VW Amarok que impactó en La Frontera (Pinamar) contra el UTV en el que viajaba Bastián, a upa de su papá, junto a dos hermanas -una de ellas, gravemente herida- y la conductora del vehículo, Noamí Quiróz, también investigada en la causa actualmente caratulada como “lesiones culposas agravadas”.

El posteo de Manuel Molinari en redes

La presentación se realizó el 14 de enero pasado, es decir, a tres días del accidente. Horas después, Molinari publicó mensajes en sus redes sociales en los que buscó despegarse de responsabilidades, luego de pedir respeto y oraciones por el niño.

“Confío en que la verdad y la Justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, escribió.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que su abogado, Sebastián Riglos, pidió que Molinari atraviese el proceso en libertad, debido a que, según argumenta, no existen riesgos que pongan en peligro la investigación.

“El hecho investigado tiene origen en un lamentable accidente de tránsito. Lejos de desplegar conductas evasivas o de ocultamiento, mi defendido permaneció en el lugar, no abandonó la escena, auxilió a las personas involucradas y colaboró activamente con las autoridades desde el primer momento", sostuvo Riglos.

Bastián Jeréz

“Esta conducta es reveladora de una voluntad inequívoca de sometimiento al proceso. Molinari no intentó sustraerse, no procuró eludir la acción de la justicia ni desplegó maniobra alguna destinada a dificultar la investigación”.

Sin embargo, el padre de Bastián, Maximiliano Jérez, aseguró que observó a un segundo tripulante escapar del lugar con algunos elementos que había dentro de la camioneta.

En ese sentido, de acuerdo a fuentes del caso, el abogado de las dos nenas que viajaban en el UTV, Guillermo Schmidt, pedirá la reconstrucción del hecho y cámaras de seguridad de estaciones de servicio de la zona, con la finalidad de confirmar o descartar esa posibilidad.

La pericia planimétrica del accidente

Por otro lado, Riglos consideró que “la mecánica del accidente, tal como surge de las constancias iniciales y de los datos objetivos del hecho, permite sostener que existe una probabilidad altamente significativa de que el proceso arribe a una certeza negativa respecto de la responsabilidad penalmente reprochable de Molinari”.

“Nos encontramos frente a un suceso vial complejo, con múltiples variables físicas y contextuales, donde la producción de un resultado dañoso no implica necesariamente una conducta jurídicamente imputable”.

Para el defensor, dictarle prisión preventiva al empresario de Junín sería “desproporcionado”. No obstante, la hipótesis del abogado de la familia de Bastián, Matías Morla, es contraria a esa afirmación.

“El conductor de la Amarok pende de un hilo. Si es como dice mi perito, va a ser gravísimo. Sostiene que el UTV está preparado para la arena y avanzar a una velocidad menor; sin embargo, la camioneta tiene sí o sí que tomar envión y hacer fuerza. Así que de esa manera entiende que se hizo una suerte de rampa y ahí está el accidente”, dijo en conferencia de prensa.

Las primeras imágenes del accidente

En cambio, negó cualquier responsabilidad de Maximiliano Jérez, también imputado en el expediente. “Si la hay, la pena es natural”, indicó en diálogo con este medio, en referencia al sufrimiento psíquico (en este caso) que el autor de un delito experimenta como consecuencia directa de su propia acción.

Para esclarecer el caso, serán claves las pericias que se realizarán en los próximos días: la pericia mecánica de ambos vehículos, que se llevará a cabo el 22 de enero, en la sede del Depósito Judicial de Pinamar, y el análisis toxicológico de los imputados, que realizará el 26 de enero la División Química de la Policía Científica de Dolores con las muestras de sangre tomadas a los imputados tras el hecho.

Ambas medidas de prueba se sumarán a los testimonios recolectados y a la pericia planimétrica que acompaña esta nota y consta en el expediente en manos de la UFI N°5 descentralizada de Pinamar, a cargo del fiscal Germán Sergio García.