Crimen y Justicia

El vínculo con ladrones colombianos de una argentina en la lista de “los peores” del ICE en EEUU

Marlene Eliana Santaella fue señalada por casos de hurto en la ciudad de Portland. En CABA, acumuló varias causas por delitos como robo en banda

Guardar
Marlene Eliana Santaella
Marlene Eliana Santaella

Marlene Eliana Santaella es una de nueve argentinos que integran la lista de “the worst of the worst”, o los “peores de los peores”, presuntos delincuentes extranjeros en suelo estadounidense señalados por el US Immigration and Customs Enforcement, o ICE. El informe, divulgado en los últimos días, la ubica en la ciudad de Portland, estado de Maine, acusada de los delitos de hurto y recibir propiedad robada.

Santaella, de 30 años, vivió en territorio porteño antes de partir a Estados Unidos, con un domicilio registrado en un pequeño departamento en la calle Catamarca en Monserrat. Cobró varios planes sociales en 2018; en 2022, se registró en los rubros de peluquería de la vieja AFIP, de acuerdo a un informe comercial. Tuvo trabajos en blanco en diversas empresas como, por ejemplo, una dedicada al negocio de los autos usados.

También, acumuló varias causas en la Justicia porteña. Su ficha en la Cámara Criminal y Correccional indica una serie de expedientes en su contra. Dos de ellos fueron elevados a juicio. También, fue mencionada en otro expediente que terminó con dos hampones colombianos condenados a diferentes penas.

Fragmento de la condena a
Fragmento de la condena a los ladrones colombianos que menciona a Santaella

El primer expediente que la menciona, radicado en el Juzgado de Menores N°7, data de 2017, con un joven de su barrio cinco años más joven que ella como cómplice. El delito: robo en poblado y en banda. La víctima fue un extranjero, según datos judiciales a los que accedió Infobae. Según la misma fuente, el caso fue elevado a juicio.

Luego, fue acusada de robo en 2020, en una causa que tramitó en el Juzgado N°26, en un expediente que también fue elevado a juicio en el Tribunal Oral N°1. Volvió a ser acusada de hurto al año siguiente; la causa tramitó en el Juzgado N°31. El expediente terminó archivado. La víctima fue un jubilado de 75 años en ese entonces.

Los ladrones colombianos

Jorge Eduardo Sánchez Puerto y José Alexander Arévalo Laguna, ambos oriundo de Bogotá, fueron condenados en octubre de 2019 por el Tribunal Oral N°29 por asaltar a una familia en un asalto ocurrido ese mismo año en la esquina de Maure y Soldado de la Independencia junto a dos cómplices que no fueron identificados.

La familia viajaba en su auto. Los ladrones, a bordo de dos motos, entre ellos una Bajaj Rouser de 220 cc tripulada por Arévalo y Sánchez Puerto, rodearon al vehículo para romper las ventanillas. “Uno de los atacantes ingresó parcialmente en el habitáculo por la ventanilla del conductor, detuvo el motor del automotor y sustrajo la llave del vehículo, impidiendo de esa forma que las víctimas puedan huir”, afirma la condena.

El botín fue al menos llamativo. Por lo visto, las víctimas fueron marcadas previamente. Los hampones no se llevaron billeteras y celulares, sino las llaves de tres propiedades ubicadas en San Isidro, con varios boletos de compraventa.

Así, los delincuentes huyeron. Sánchez Puerto y Arévalo Laguna cayeron de su moto. Fueron perseguidos y arrestados por la Policía de la Ciudad. Meses más tarde, enfrentar al Tribunal. Arévalo recibió tres años en suspenso y salió. Sánchez Puerto, no. Lo condenaron a siete años de encierro, con una combinación de tres condenas previas que acumulaba desde 2016 en diversos tribunales porteños.

La moto Bajaj Rouser que tripulaban los acusados, según el fallo de la condena, estaba a nombre de Marlene Santaella. El juez Rodolfo Goerner determinó que “deberá requerirse a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor la remisión de copias del legajo respectivo y oportunamente se dispondrá lo que por derecho corresponda”.

Temas Relacionados

ICERoboArgentinosEstados Unidosúltimas noticias

Últimas Noticias

Fue atacado a golpes por una patota a la salida de un boliche en Tigre y murió tras 20 días de agonía

Alan Ismael Bordón, de 20 años, estaba internado en el Hospital de Pacheco. Falleció durante el último aniversario del homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell

Fue atacado a golpes por

Video: la brutal agresión a una árbitra en un partido de fútbol amateur en Bahía Blanca

Un encuentro eliminatorio de la “Copa Potrero” dejó heridos leves y motivó la intervención policial, mientras videos viralizados exhibieron escenas de violencia hacia la referí y entre los jugadores

Video: la brutal agresión a

Le dieron prisión domiciliaria al empleado de hotel acusado de venderle cocaína a Liam Payne

Ezequiel David Pereyra, ex trabajador del hotel CasaSur donde falleció el cantante en octubre de 2024, recibió el beneficio tras más de un año de encierro en el penal de Marcos Paz

Le dieron prisión domiciliaria al

Quiénes son los 9 argentinos en la lista del ICE de Estados Unidos: “Lo peor de lo peor”

El gobierno de Donald Trump lanzó un sitio web que expone a los extranjeros con antecedentes penales perseguidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

Quiénes son los 9 argentinos

La abogada retenida en Brasil por hacer gestos racistas será recibida en el consulado argentino

Agostina Páez, de 29 años y oriunda de Santiago del Estero, espera poder conseguir ayuda de la sede diplomática para su defensa técnica ante la Justicia de ese país

La abogada retenida en Brasil
DEPORTES
Las fotos y los videos

Las fotos y los videos del festejo de cumpleaños de Marcelo Gallardo: la reconocida banda que tocó en vivo y los símbolos de River que invitó

El espectacular gol de chilena del hijo de una leyenda del fútbol mundial: “Tomé esa decisión como entrenador, no como padre”

Michel Platini, a 10 años del escándalo que lo apartó del fútbol: “Un grupo de personas decidió matarme”

El debate que se desató sobre el penal del escándalo en la final de la Copa de Naciones Africanas: el sentido descargo de una figura de Real Madrid

Tras las presentaciones de Red Bull y Racing Bulls, se conoció el tercer diseño de un coche de la Fórmula 1 para 2026

TELESHOW
De la pesca al romance:

De la pesca al romance: Ángela Torres y Marcos Giles protagonizaron una salida inolvidable en la costa

Marcelo Tinelli se reinventa: el desembarco con un canal de streaming y el misterio de su próximo gran proyecto

Maxi López habló de sus planes de instalarse en Argentina: “¡Que venga toda Suiza!”

Romina Gaetani se refirió a su presente luego de la denuncia por violencia a su expareja: “Aun no puedo hablar”

El inesperado guiño de Cande Tinelli a Luciano Castro en medio de la polémica por su infidelidad: “Hola, guapa”

INFOBAE AMÉRICA

Pese a fallas y antecedentes

Pese a fallas y antecedentes de corrupción, Ecuador vuelve a confiar una hidroeléctrica al régimen chino

Ex candidato presidencial de Ecuador publicó 34 presuntas residencias ligadas al narcotráfico en Ecuador

Los cristianos ortodoxos se zambulleron en las aguas heladas de los Balcanes para celebrar la Epifanía

“Únanse al pueblo”: el mensaje del ex príncipe heredero iraní a las fuerzas de seguridad emitido durante el hackeo de TV estatal

“The Rip”: policías buenos y sucios en una noche de traiciones