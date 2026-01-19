El vínculo con ladrones colombianos de una argentina en la lista de “los peores” del ICE en EEUU

Marlene Eliana Santaella

Marlene Eliana Santaella es una de nueve argentinos que integran la lista de “the worst of the worst”, o los “peores de los peores”, presuntos delincuentes extranjeros en suelo estadounidense señalados por el US Immigration and Customs Enforcement, o ICE. El informe, divulgado en los últimos días, la ubica en la ciudad de Portland, estado de Maine, acusada de los delitos de hurto y recibir propiedad robada.

Santaella, de 30 años, vivió en territorio porteño antes de partir a Estados Unidos, con un domicilio registrado en un pequeño departamento en la calle Catamarca en Monserrat. Cobró varios planes sociales en 2018; en 2022, se registró en los rubros de peluquería de la vieja AFIP, de acuerdo a un informe comercial. Tuvo trabajos en blanco en diversas empresas como, por ejemplo, una dedicada al negocio de los autos usados.

También, acumuló varias causas en la Justicia porteña. Su ficha en la Cámara Criminal y Correccional indica una serie de expedientes en su contra. Dos de ellos fueron elevados a juicio. También, fue mencionada en otro expediente que terminó con dos hampones colombianos condenados a diferentes penas.

Fragmento de la condena a los ladrones colombianos que menciona a Santaella

El primer expediente que la menciona, radicado en el Juzgado de Menores N°7, data de 2017, con un joven de su barrio cinco años más joven que ella como cómplice. El delito: robo en poblado y en banda. La víctima fue un extranjero, según datos judiciales a los que accedió Infobae. Según la misma fuente, el caso fue elevado a juicio.

Luego, fue acusada de robo en 2020, en una causa que tramitó en el Juzgado N°26, en un expediente que también fue elevado a juicio en el Tribunal Oral N°1. Volvió a ser acusada de hurto al año siguiente; la causa tramitó en el Juzgado N°31. El expediente terminó archivado. La víctima fue un jubilado de 75 años en ese entonces.

Los ladrones colombianos

Jorge Eduardo Sánchez Puerto y José Alexander Arévalo Laguna, ambos oriundo de Bogotá, fueron condenados en octubre de 2019 por el Tribunal Oral N°29 por asaltar a una familia en un asalto ocurrido ese mismo año en la esquina de Maure y Soldado de la Independencia junto a dos cómplices que no fueron identificados.

La familia viajaba en su auto. Los ladrones, a bordo de dos motos, entre ellos una Bajaj Rouser de 220 cc tripulada por Arévalo y Sánchez Puerto, rodearon al vehículo para romper las ventanillas. “Uno de los atacantes ingresó parcialmente en el habitáculo por la ventanilla del conductor, detuvo el motor del automotor y sustrajo la llave del vehículo, impidiendo de esa forma que las víctimas puedan huir”, afirma la condena.

El botín fue al menos llamativo. Por lo visto, las víctimas fueron marcadas previamente. Los hampones no se llevaron billeteras y celulares, sino las llaves de tres propiedades ubicadas en San Isidro, con varios boletos de compraventa.

Así, los delincuentes huyeron. Sánchez Puerto y Arévalo Laguna cayeron de su moto. Fueron perseguidos y arrestados por la Policía de la Ciudad. Meses más tarde, enfrentar al Tribunal. Arévalo recibió tres años en suspenso y salió. Sánchez Puerto, no. Lo condenaron a siete años de encierro, con una combinación de tres condenas previas que acumulaba desde 2016 en diversos tribunales porteños.

La moto Bajaj Rouser que tripulaban los acusados, según el fallo de la condena, estaba a nombre de Marlene Santaella. El juez Rodolfo Goerner determinó que “deberá requerirse a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor la remisión de copias del legajo respectivo y oportunamente se dispondrá lo que por derecho corresponda”.