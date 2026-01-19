Córdoba: un hombre atacó a su pareja, se atrincheró en su casa y amenazó con prenderla fuego

El hecho ocurrió este domingo por la noche en barrio San Fernando, en el sur de la Capital

En el barrio San Fernando de la ciudad de Córdoba, en la tarde del domingo, un llamado de emergencia alertó sobre un episodio de violencia de género que mantuvo en vilo a toda la zona. Minutos después, la policía irrumpió en una vivienda de Echenique Altamira al 3000 y redujo a un hombre que había atacado a su pareja y la amenazó con incendiar la vivienda donde vivían.

Todo comenzó con el aviso al 911, preocupados por los gritos y la desesperación que salían de la casa. Agentes del CAP IV acudieron rápidamente al domicilio. Al llegar, encontraron a la víctima sobre la vereda, acompañada por varios vecinos del barrio. Presentaba un hematoma visible en el ojo izquierdo, el cual le impedía ver, y cortes en ambas manos producto de la defensa ante el ataque. El agresor, un hombre de 45 años, permanecía dentro de la casa, encerrado en un dormitorio.

Fuentes del caso relataron que la mujer manifestó haber sido atacada a golpes y con un arma blanca, y que el agresor se encontraba atrincherado, amenazando con prender fuego el lugar y atentar contra su propia vida.

En ese momento, los oficiales debieron forzar la entrada al dormitorio para reducir al hombre, quien se había provocado cortes en los antebrazos y tenía en su poder dos cuchillos y dos encendedores.

El agresor permanecía encerrado en un dormitorio con armas blancas y encendedores

Tras ingresar al dormitorio, lograron contener al agresor antes de que llevara a cabo sus amenazas. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron los objetos utilizados en el hecho. En el video de la intervención policial, se escucha cómo los oficiales ordenan al hombre tirarse al piso y confirman haber hallado los encendedores, ya apagados, en el cuarto.

Tanto la víctima como el agresor recibieron atención médica en el lugar. El servicio de emergencias trasladó a ambos a un hospital para una mejor evaluación y tratamiento de las heridas sufridas. Posteriormente, el hombre fue llevado a la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente, junto con los elementos secuestrados.

Fuentes del caso confirmaron que la rápida actuación de los vecinos y la pronta intervención policial evitaron que la situación escalara aún más. La causa quedó en manos de la Justicia. Las autoridades recordaron que en la provincia de Córdoba existen líneas de ayuda y prevención para asistir a personas en situación de violencia y riesgo.

Un hombre golpeó a su pareja delante de sus hijos hasta dejarla sin poder moverse

El caso de violencia de género se registró en Río Negro

Un hombre atacó a golpes a su pareja en su casa del barrio Malvinas de la provincia de Río Negro. La agresión ocurrió delante de los tres hijos de la víctima, al punto tal que la mujer sufrió múltiples lesiones que le impidieron desplazarse por sus propios medios.

El alerta de la mayor de las hijas a su abuelo y de un vecino que escuchó los gritos fue clave para capturar al hombre, quien en las últimas horas fue imputado en una causa por violencia de género.

Todo comenzó el martes pasado. Según los detalles expuestos durante la audiencia de imputación, el detenido arribó al domicilio familiar y, tras una serie de insultos e increpaciones a la mujer, procedió a golpearla en diversas partes del cuerpo.

El hecho se produjo ante la presencia de los hijos de ambos, quienes se encontraban en la vivienda durante el episodio. La hija mayor, de 14 años, intentó proteger a sus hermanos menores mientras buscaba la ayuda de su abuelo. Al mismo tiempo, un vecino que percibió la gravedad de la situación realizó una llamada al 911.

La intervención conjunta de agentes policiales y del padre de la víctima permitió frenar la violencia y resguardar a la mujer y a los menores.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó durante la audiencia diversos elementos probatorios. Entre ellos, se destacó el registro de la llamada efectuada al sistema de emergencias, el acta de denuncia penal firmada por la mujer, certificados médicos que confirmaron la existencia de lesiones múltiples —calificadas como leves en función del tiempo estimado de curación— y el resultado del test de alcoholemia practicado al acusado.