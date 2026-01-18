Crimen y Justicia

Fue a trabajar y la encontraron muerta bajo un árbol en Corrientes: investigan si se trató de un crimen

Gladis Lilian María Furrer, de 62 años, estaba desaparecida desde el martes. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado entre pastizales

La zona en donde fue encontrado su cuerpo sin vida (Gentileza: Reconquista HOY)

Después de varios días de intensa búsqueda, el cuerpo de Gladis Lilian María Furrer, una mujer de 62 años que había sido denunciada como persona desaparecida en Corrientes, fue hallado sin vida en un descampado en la ciudad de Reconquista. Salió de su casa rumbo al trabajo, pero nunca llegó. Tras detectarse lesiones en su cuerpo, las autoridades investigarán si habría sido víctima de un crimen.

El hallazgo se dio durante la mañana del sábado en un terreno baldío ubicado sobre la calle Chacabuco al 2100, cuando un albañil que trabajaba en la zona alertó a las autoridades. La investigación quedó a cargo de la fiscal Georgina Díaz, quien sostuvo que, aunque en principio no hay indicios que apunten a un hecho criminal, se activó el protocolo de femicidio para descartar cualquier delito.

Furer trabajaba en la Municipalidad de Reconquista desde hace 30 años. El martes 13 de enero, cerca de las 13:00 horas, había salido de su domicilio, ubicado sobre Avenida Islas Malvinas, para cumplir con sus tareas laborales. Sin embargo, la mujer nunca llegó a destino y, ese mismo día, su hija había radicado la denuncia por desaparición.

Según la descripción de la escena proporcionada por el medio Reconquista HOY, el cuerpo de Gladis estaba junto a la bicicleta que usaba para ir al trabajo. Además, indicaron que había tres trinchetas, una navaja y un destornillador. En su cuerpo presentaba varias lesiones que se cree que habrían sido provocadas con estos instrumentos cortantes.

Gladis tenía 62 años y había salido de su casa rumbo al trabajo (Gentileza: Reconquista HOY)

De la misma manera, confirmaron que el cadáver se encontraba avanzado en descomposición, sin rostro visible debido a la fauna cadavérica del lugar, y cubierto por malezas que superan el metro de altura. Asimismo, el personal policial, incluidos el médico Martín Salinas y bomberos zapadores de Vera, trasladaron el cuerpo a la morgue judicial de esa ciudad, debido a que la morgue de Reconquista está inactiva ante la ausencia de su forense titular.

Encontraron muerta a una mujer que había desaparecido en Goya: su cuerpo flotaba en un riacho

El cuerpo de Ligia Nuvia Lorena Aranda fue hallado sin vida el viernes 19 de diciembre en la superficie del riacho Goya, según confirmaron en Corrientes Hoy. El hallazgo tuvo lugar después de las 5:00 en la zona denominada “Doña Goya”.

Tras reportarse la desaparición, la Prefectura Naval Argentina había desplegado una búsqueda activa en la zona tras la desaparición de la mujer de 52 años. No obstante, este se dio por finalizado cuando el personal encontró el cadáver flotando en el cuerpo de agua.

Nuvia era buscada intensamente en la localidad de Goya, luego de que su desaparición fuera denunciada por su esposo el miércoles 17 de diciembre El hombre se había presentado al mediodía para alertar por su ausencia en la Comisaría Sexta.

Los agentes de la Prefectura Naval durante el operativo de búsqueda (Gentileza: Corrientes HOY)

Desde ese entonces, las autoridades desplegaron personal especializado y embarcaciones de la Policía Rural y Ecológica junto a la Prefectura Naval Argentina, mientras que divisiones Canes y Drones de la Policía de Corrientes también participan de la búsqueda. Esa misma tarde, unos pescadores hallaron su motocicleta a la orilla de una avenida asfaltada conectada al Puerto Goya, junto al brazo del Río Paraná.

Junto al vehículo fueron encontrados un par de ojotas y unos anteojos pertenecientes a Nuvia Lorena Aranda Ligia, según confirmaron investigadores. Las tareas de la Comisaría Primera de Goya incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, que registraron el momento en que la mujer se desplazaba en moto rumbo a la ribera del río.

Según la habían descrito sus seres más cercanos, sus características físicas eran: estatura de 1,65 metros, cabello hasta los hombros, rizado y castaño oscuro, contextura rellena, 75 kilogramos de peso, tez blanca y ojos verdes.

