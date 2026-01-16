Crimen y Justicia

Los videos del ladrón atrevido que salía a robar con la tobillera electrónica: lo filmaron en seis hechos

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de Balcarce le revocó la morigeración de la prisión preventiva y lo envió al penal de Batán. A uno de sus hermanos también lo acusaron por ser su cómplice

Guardar
Balcarce: le revocaron la prisión domiciliaria tras captarlo en seis robos y acá escapa tras sustraer un celular

A Antonio David Mansilla (39) no le importó mucho su situación judicial comprometida y aprovechó la prisión domiciliaria que le habían concedido para salir lo más campante a robar por Balcarce con la tobillera electrónica puesta.

En los videos que acompañan esta nota se lo puede ver entrando sin prurito a diferentes propiedades para llevarse lo que podía, y hasta siendo corrido por una víctima a la que le sustrajo el celular. La Justicia lo mandó de nuevo a la cárcel y le sumó las seis causas en las que quedó filmado cometiendo delitos.

Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, este jueves, personal de la Policía de Seguridad Comunal Balcarce cumplió con una orden de detención emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 contra Mansilla.

El tribunal revocó el beneficio de morigeración de la prisión preventiva, medida que permitía el arresto domiciliario, debido a reiteradas transgresiones al régimen impuesto, detectadas entre el 14 de noviembre de 2025 y el 8 de enero pasado. Fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Nº44 de Batán.

Balcarce: tenía tobillera electrónica pero así se robó una bicicleta

Según lo registrado por la Policía de Seguridad Comunal Balcarce y lo que consta en el expediente, fueron seis los hechos comprobados y atribuidos a Mansilla durante el período en que se encontraba bajo arresto domiciliario.

  • El 7 de noviembre de 2025, tras un allanamiento vinculado a otra causa por robo, el personal policial halló elementos probatorios quemados en el fondo del domicilio y constató la ausencia de Mansilla al momento de la irrupción, pese a la restricción de movimiento impuesta.
  • El 30 de noviembre de 2025, un vecino denunció la sustracción de una máquina hormigonera y una pala ancha de una vivienda en remodelación. Las tareas investigativas derivaron en un allanamiento el 2 de diciembre en el domicilio de Mansilla, donde se encontraron prendas utilizadas en el hecho. Tanto ahora preso como su hermano Federico Mansilla (31) fueron notificados de la formación de causa por el delito de robo.
Mansilla detenido
Mansilla detenido
  • El mismo 2 de diciembre, un hombre denunció que le sustrajeron dos cajas de herramientas y una amoladora de mano de su camioneta. Aportó filmaciones donde se observaba a los hermanos Mansilla cometiendo el ilícito, vistiendo la ropa hallada en el allanamiento anterior. Una vecina declaró haberlos visto llevarse una mezcladora del domicilio de la víctima.
  • El 6 de diciembre, otro hombre denunció la sustracción de una bicicleta el día anterior. Las investigaciones permitieron identificar a Mansilla como autor, quien fue grabado en el momento del hecho con la pulsera electrónica en el tobillo derecho. En el allanamiento realizado el 9 de diciembre se secuestraron la vestimenta y un motovehículo utilizado tanto en este episodio como en otro hurto anterior.
  • El 11 de diciembre, otro vecino denunció el ingreso a su local mediante la rotura de puertas y el robo de dinero en efectivo y prendas de vestir. Las diligencias realizadas el 12 de diciembre confirmaron la participación del mismo imputado.
  • Finalmente, el 7 de enero pasado, la Policía llevó a cabo un allanamiento en relación a la denuncia de otra de las víctimas de Mansilla por la sustracción de dos pares de zapatillas de su domicilio. Las cámaras de seguridad permitieron identificarlo como el responsable.

Fuentes del caso dijeron a este medio que Mansilla se encuentra investigado en tres causas por hurto y dos por robo, todas del año pasado.

El resto de los videos:

Balcarce: así desvalijó un comercio el ladrón con tobillera electrónica
El robo en una casa de Balcarce: le revocaron la prisión domiciliaria tras captarlo en seis robos
Balcarce: otro video incriminatorio

