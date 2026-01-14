Crimen y Justicia

Video: un policía se defendió de un robo e hirió a un motochorro en La Matanza

El hecho ocurrió en Isidro Casanova y quedó registrado por una cámara de seguridad

El hecho ocurrió en Isidro Casanova y uno de los delincuentes resultó herido

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el partido de La Matanza, una de las zonas más calientes del conurbano bonaerense. Como en varios otros casos, la víctima nuevamente fue un efectivo policial, que se defendió a los tiros de un ataque motochorro. El enfrentamiento dejó como saldo un menor de edad herido.

Todo ocurrió este lunes a las 6, en la Avenida Juan Manuel de Rosas (también conocida como Ruta 3), a la altura de las calles La Haya y Pekín. El policía, que pertenece a la Policía de la Ciudad y estaba de civil y de franco, circulaba en su moto cuando fue interceptado por cuatro delincuentes que se movían en dos motos.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes puede verse que tres de los asaltantes llevaban capuchas y el cuarto, casco. Las dos motos primero se pusieron a la par y después delante de la moto del uniformado, cortándole el paso. Los dos acompañantes estaban armados y le apuntaron directamente.

Uno de los asaltantes bajó de la moto y fue directo hacia el policía, quien, al verse amenazado, se tiró a un costado de la avenida, dejó su moto y salió corriendo. Mientras se alejaba, el efectivo sacó su arma reglamentaria y disparó, lo que generó un tiroteo en plena vía pública, sucediendo todo en cuestión de segundos y ante la mirada de varios automovilistas que pasaban por la zona.

El enfrentamiento terminó cuando el motochorro que se había bajado para encarar al policía recibió disparos en el rostro y el abdomen. El resto del grupo escapó: apenas el oficial disparó, los tres delincuentes retrocedieron de inmediato. Uno de los conductores dejó abandonada una moto Zanella 110 cc sin patente visible y huyó a pie junto con el otro acompañante armado, mientras el cuarto escapó en la otra moto.

El asaltante herido, de apenas 16 años, fue trasladado en estado reservado al Hospital Paroissien, que se encuentra cerca del lugar del hecho. Cuando lo detuvieron, tenía un arma de fuego calibre 22 con la numeración suprimida y dos municiones. El policía, por su parte, salió ileso de la situación.

Por disposición de la fiscalía, la zona se preservó para hacer los peritajes correspondientes y continuar con la investigación. Al cierre de la nota, seguían las tareas para ubicar a los demás delincuentes que escaparon.

La semana pasada ocurrió otro episodio de inseguridad en La Matanza que también tuvo como víctima a un integrante de las fuerzas de seguridad. En Rafael Castillo, una oficial de la Policía Bonaerense repelió el intento de robo que sufrieron ella y un amigo por parte de tres delincuentes, que los abordaron por la espalda cuando caminaban por el barrio.

Una oficial de la Policía Bonaerense baleó a un delincuente de 17 años que intentó robarle en La Matanza

Al verse sorprendidos por los asaltantes, la mujer policía extrajo su arma reglamentaria y disparó contra uno de ellos, de 17 años, que resultó herido, terminó tendido en la vereda y fue hospitalizado.

El asalto tuvo lugar el pasado jueves al mediodía en el cruce de las calles Comandante Granville y Lácar. Las imágenes del hecho dejan ver que las víctimas nunca se percataron de que eran perseguidas de cerca por los atacantes, que aprovecharon el descuido para abalanzarse sobre ellos. Sin embargo, no pudieron concretar el robo y los dos cómplices del delincuente herido se dieron a la fuga a toda velocidad.

El ladrón adolescente recibió balazos en la zona lumbar y abdominal. La Justicia decidió que quede detenido con arresto domiciliario mientras avanza la investigación.

